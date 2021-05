יעדן פֿרילינג ‮קוקט ער אַרויס אויפֿן פֿאַרזעצן‮ אַ גרינסן־גאָרטן‮. ווען ער גייט אַרויס און‮ זעט דעם מיט ווילדגראָז‮‮ באַוואַקסענעם הוי‮ף זאָגט ער זיך צו‮, אַז הײַיאָר וועט ער - אַפֿילו נאָך‮ מער ווי ס׳פֿריִערדיקע יאָר‮ - קאָמפּאָסטירן און‮ באַמיסטיקן‮‮‮ די ערד‮‮ און ס׳וועט‮ דערפֿון, מיט גאָטס הילף‮‮, אַרויס אַ רײַך גערעטעניש.

[YEDN FRÍLING KUKT ER ARÓYS AFN FARZÉTSN A GRÍNSN-GORTN. VEN ER GEYT ARÓYS UN ZET DEM MIT VÍLDGROZ BAVÁKSENEM HOYF ZOGT ER ZIKh TSÚ, AZ HÁYYOR VET ER – AFÍLE NOKh MÉR VI S’FRÍERDIKE YOR – KOMPOSTÍRN UN BAMÍSTIKN DI ERD UN S’VET DERFÚN, MIT GOTS HILF, ARÓYS A RÁYKh GERÉTENISh.]

Every spring he looks forward to planting a vegetable garden. When he goes outside and sees the weedy overgrown yard, he promises himself that this year – even more than the previous year - he will use more compost and fertilizer on the soil and, God willing, end up with a good harvest.

annual (n.): דאָס אײ֜ניאָרלינג, ־⁠ען; דאָס אײ֜ניאָריקע געװי֜קס, ־⁠ן

[DOS ÉYNYORLING, -EN; DOS ÉYNYORIKE GEVÍKS, -N]

blossom (n.): דער קװײט, ־⁠ן; די בלום, ־⁠ען

[DER KVEYT, -N; DI BLUM, -EN]

blossom (v.): קװײ֜טלען; אױ֜פֿבליִען; צעבליִ֜ען זיך

[KVÉYTLEN; ÚFBLIEN; TSEBLÍEN ZIKh]

bud (n.): דער קנאָספּ, ־⁠ן; דער בוטאָ֜ן, ־⁠ען

[DER KNOSP, -N; DER BUTÓN, -EN]

bud (v.): קנאָספּן זיך; צעלאָ֜זן זיך

[KNOSPN ZIKh; TSELÓZN ZIKh]

compost (n.): דער קאָמפּאָ֜סט

[DER KOMPÓST]

compost (v.): קאָמפּאָסטי֜רן

[KOMPOSTÍRN]

dig: אוי֜ס)גראָבן)

[(ÓYS)GROBN]

fertilize: באַמי֜סטיקן; אָ֜פּמי֜סטיקן; פֿע֜טיקן; באַגי֜טיקן; פֿערטיליזי֜רן

[BAMÍSTIKN; ÓPMÍSTIKN; FÉTIKN; BAGÍTIKN; FERTILIZÍRN]

fertilizer: דאָס באַמי֜סטעכץ; דאָס קו֜נסטמיסט; דער פֿערטיליזאַ֜טאָר

[DOS BAMÍSTEKhTS; DOS KÚNSTMIST; DER FERTILIZÁTOR]

gardening: דאָס גערטנערײַ֜

[DOS GERTNERÁY]

grow a plant: קולטיווי֜רן אַ געווי֜קס

[KULTIVÍRN A GEVÍKS]

harvest: דער שניט; דאָס גערע֜טעניש

[DER ShNIT; DOS GERÉTENISh]

plant in full sun: פֿאַרזע֜צן אויף דער פֿו֜לער זון

[FARZÉTSN AF DER FÚLER ZUN]

trowel: די (שי֜ט־)לאָ֜פּעטקע, ־ס; די קע֜לניע, ־ס

[DI (ShÍT-)LÓPETKE, -S; DI KÉLNYE, -S]

perennial (n.): דאָס פֿי֜ליאָריקע געװי֜קס, ־⁠ן

[DOS FÍLYORIKE GEVÍKS, -S]

plant (n.): דאָס געװי֜קס, ־⁠ן

[DOS GEVÍKS, -N]

plant (v.): פֿאַרזע֜צן; פֿאַרפֿלאַ֜נצן

[FARZÉTSN; FARFLÁNTSN]

pollinate: באַשטױ֜בן

[BAShTÓYBN]

pollination: די באַשטױ֜בונג

[DI BAShTÓYBUNG]

pruning shears: די גאָ֜רטנשער (ל״י)

[DI GÓRTNShER (sg.)]

rake (n.): די גראַ֜בליע, ־⁠ס

[DI GRÁBLYE, -S]

rake (v.): גראַ֜בליעװע|ן

[GRÁBLYEVE|N]

spade/shovel: די לאָ֜פּעטע, ־⁠ס; דער שפּאָדל, ־⁠ען; דער רידל, ־⁠ען; דער זאַ֜סטופּ, ־⁠עס

[DI LÓPETE, -S; DER ShPODL, -EN; DER RIDL, -EN; DER ZÁSTUP, -ES]

The flowers are in full bloom.

.די בלומען זענען שוין אין רעכטן <פֿולן> בלי; די בלומען האָבן זיך שוין צעצװיטעט

[DI BLÚMEN ZÉNEN ShOYN IN REKhTN <FULN> BLI; DI BLÚMEN HOBN ZIKh ShOYN TSETSVÍTET.]

How’s he going to dig himself out of that hole?

ווי אַזוי וועט ער זיך אַרױסדרײען <אַרױסדראַפּען> פֿון יענער צרה?

[VI AZÓY VET ER ZIKh ARÓYSDREYEN <ARÓYSDRAPEN> FUN YÉNER TSÓRE?]