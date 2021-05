באמת דאַרף מען נישט קיין‮ אָפֿיציעלן טאָג אויסצוטרינקען אַ גלעזל ווײַן.‮ ליבהאָבערס פֿון ווײַן טרינקען‮ צי ס׳איז אַ‮ ספּעציעלער טאָג צי נישט‮. ווי סע זאָל נישט זײַן, צי איר פּראַוועט‮‮ דעם טאָג אין איינעם מיט משפּחה און גוטע־פֿרײַנד‮, צי זומיש, קענען אַלע‮ הייבן אַ גלאָז און זאָגן‮‮ „לחיים!“

BEÉMES DARF MEN NIShT KEYN OFITSYÉLN TOG ÓYSTSUTRINKEN A GLEZL VAYN. LÍBHOBERS FUN VAYN TRÍNKEN TSI S’IZ A SPETSYÉLER TOG TSI NIShT. VÍ SE ZOL NIShT ZAYN, TSI IR PRÁVET DEM TOG IN ÉYNEM MIT MIShPÓKhE UN GUTE-FRÁYND, TSI ZÚMISh, KÉNEN ÁLE HEYBN A GLOZ UN ZOGN “LEKhÁYEM!”

People really don’t need an official day to drink a glass of wine. Winelovers drink whether it’s a special day or not. In any case, if we’re celebrating the day together with family and friends, or over Zoom, we can all lift a glass and say “Cheers!”

bottle opener: דער אױ֜פֿשטערצלער, ־ס; דער פֿלע֜של־ע֜פֿענער, ־ס

[DER ÚFShTERTSLER, -S; DER FLÉShL-ÉFENER. -S]

bouquet: די בלום; דער בוקע֜ט

[DI BLUM; DER BUKÉT]

cask: דאָס װײַ֜נפֿעסל, ־עך; דער אַ֜נקער, ־ס

[DOS VÁYNFESL, -EKh; DER ÁNKER, -S]

cork (n.): דער פּראָפּן, ־ס; דער קאָ֜ריק, קאָ֜רקעס; דער שפּונט, ־ן

[DER PROPN, -S; DER KÓRIK, KÓRKES; DER ShPUNT, -N]

cork (v.): פֿאַרפּראָ֜פּקעווע|ן; פֿאַרקאָ֜רקעווע|ן

[FARPRÓPKEVE|N; FARKÓRKEVE|N]

be corked/corky: שמעקן מיט קאָ֜ריק

[ShMEKN MIT KÓRIK]

corkscrew: דער פּראָ֜פּן־<קאָ֜רקן־>ציִ֜ער, ־ס

[DER PRÓPN-<KÓRKN->TSÍER, -S]

decant: אָ֜פּגיסן; אַרי֜בערגיסן

[ÓPGISN; ARÍBERGISN]

ferment: אוי֜פֿ)יוירן)

[(ÚF)YOYRN]

fermentation: די אוי֜פֿיוירונג

[DI ÚFYOYRUNG]

glass of wine: דאָס גלעזל <גלאָז> ווײַן

[DOS GLEZL <GLOZ> VAYN]

let the wine breathe: (לאָזן אָ֜טעמען (דעם ווײַן

[LOZN ÓTEMEN (DEM VAYN)]

National Wine Day: דער נאַציאָנאַ֜לער טאָג פֿון ווײַן

[DER NATSYONÁLER TOG FUN VAYN]

nose (of wine): די בלום

[DI BLUM]

red wine: דער רױ֜טװײַן, ־ען; דער רױ֜טער װײַן, ־ען

[DER RÓYTVAYN, -EN; DER RÓYTER VAYN, -EN]

rosé: דער ראָזע֜װײַן

[DER ROZÉVAYN]

sediment: דער אָ֜פּזעץ, ־ן

[DER ÓPZETS, -N]

tread grapes: אױ֜סטרעטן (װײַ֜נ)טרױבן

[ÓYSTRETN (VÁYN)TROYBN]

uncork: <אַרוי֜סציִען דעם פּראָפּן <קאָ֜ריק

[ARÓYSTSIEN DEM PROPN <KÓRIK>]

vineyard: (דער װײַ֜נגאָרטן, ...גערטנער; װײַ֜נבערג (ל״ר

[DER VÁYNGORTN, ...GERTNER; VÁYNBERG (pl.)]

white wine: דער װײַ֜סװײַן, ־ען; דער װײַ֜סער װײַן, ־ען

[DER VÁYSVAYN, -EN; DER VÁYSER VAYN, -EN]

wine: דער ווײַן, ־ען

[DER VAYN, -EN]

wine bottle: די פֿלאַש ווײַן

[DI FLASh VAYN]

winemaker: דער װײַ֜נער, ־ס; דער װײַ֜נמאַכער, ־ס

[DER VÁYNER, -S; DER VÁYNMAKhER, -S]

winery: די װײַנערײַ֜, ־ען

[DI VAYNERÁY, -EN]