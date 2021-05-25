באמת דאַרף מען נישט קיין אָפֿיציעלן טאָג אויסצוטרינקען אַ גלעזל ווײַן. ליבהאָבערס פֿון ווײַן טרינקען צי ס׳איז אַ ספּעציעלער טאָג צי נישט. ווי סע זאָל נישט זײַן, צי איר פּראַוועט דעם טאָג אין איינעם מיט משפּחה און גוטע־פֿרײַנד, צי זומיש, קענען אַלע הייבן אַ גלאָז און זאָגן „לחיים!“
BEÉMES DARF MEN NIShT KEYN OFITSYÉLN TOG ÓYSTSUTRINKEN A GLEZL VAYN. LÍBHOBERS FUN VAYN TRÍNKEN TSI S’IZ A SPETSYÉLER TOG TSI NIShT. VÍ SE ZOL NIShT ZAYN, TSI IR PRÁVET DEM TOG IN ÉYNEM MIT MIShPÓKhE UN GUTE-FRÁYND, TSI ZÚMISh, KÉNEN ÁLE HEYBN A GLOZ UN ZOGN “LEKhÁYEM!”
People really don’t need an official day to drink a glass of wine. Winelovers drink whether it’s a special day or not. In any case, if we’re celebrating the day together with family and friends, or over Zoom, we can all lift a glass and say “Cheers!”
bottle opener: דער אױ֜פֿשטערצלער, ־ס; דער פֿלע֜של־ע֜פֿענער, ־ס
[DER ÚFShTERTSLER, -S; DER FLÉShL-ÉFENER. -S]
bouquet: די בלום; דער בוקע֜ט
[DI BLUM; DER BUKÉT]
cask: דאָס װײַ֜נפֿעסל, ־עך; דער אַ֜נקער, ־ס
[DOS VÁYNFESL, -EKh; DER ÁNKER, -S]
cork (n.): דער פּראָפּן, ־ס; דער קאָ֜ריק, קאָ֜רקעס; דער שפּונט, ־ן
[DER PROPN, -S; DER KÓRIK, KÓRKES; DER ShPUNT, -N]
cork (v.): פֿאַרפּראָ֜פּקעווע|ן; פֿאַרקאָ֜רקעווע|ן
[FARPRÓPKEVE|N; FARKÓRKEVE|N]
be corked/corky: שמעקן מיט קאָ֜ריק
[ShMEKN MIT KÓRIK]
corkscrew: דער פּראָ֜פּן־<קאָ֜רקן־>ציִ֜ער, ־ס
[DER PRÓPN-<KÓRKN->TSÍER, -S]
decant: אָ֜פּגיסן; אַרי֜בערגיסן
[ÓPGISN; ARÍBERGISN]
ferment: אוי֜פֿ)יוירן)
[(ÚF)YOYRN]
fermentation: די אוי֜פֿיוירונג
[DI ÚFYOYRUNG]
glass of wine: דאָס גלעזל <גלאָז> ווײַן
[DOS GLEZL <GLOZ> VAYN]
let the wine breathe: (לאָזן אָ֜טעמען (דעם ווײַן
[LOZN ÓTEMEN (DEM VAYN)]
National Wine Day: דער נאַציאָנאַ֜לער טאָג פֿון ווײַן
[DER NATSYONÁLER TOG FUN VAYN]
nose (of wine): די בלום
[DI BLUM]
red wine: דער רױ֜טװײַן, ־ען; דער רױ֜טער װײַן, ־ען
[DER RÓYTVAYN, -EN; DER RÓYTER VAYN, -EN]
rosé: דער ראָזע֜װײַן
[DER ROZÉVAYN]
sediment: דער אָ֜פּזעץ, ־ן
[DER ÓPZETS, -N]
tread grapes: אױ֜סטרעטן (װײַ֜נ)טרױבן
[ÓYSTRETN (VÁYN)TROYBN]
uncork: <אַרוי֜סציִען דעם פּראָפּן <קאָ֜ריק
[ARÓYSTSIEN DEM PROPN <KÓRIK>]
vineyard: (דער װײַ֜נגאָרטן, ...גערטנער; װײַ֜נבערג (ל״ר
[DER VÁYNGORTN, ...GERTNER; VÁYNBERG (pl.)]
white wine: דער װײַ֜סװײַן, ־ען; דער װײַ֜סער װײַן, ־ען
[DER VÁYSVAYN, -EN; DER VÁYSER VAYN, -EN]
wine: דער ווײַן, ־ען
[DER VAYN, -EN]
wine bottle: די פֿלאַש ווײַן
[DI FLASh VAYN]
winemaker: דער װײַ֜נער, ־ס; דער װײַ֜נמאַכער, ־ס
[DER VÁYNER, -S; DER VÁYNMAKhER, -S]
winery: די װײַנערײַ֜, ־ען
[DI VAYNERÁY, -EN]