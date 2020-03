ניצט אויס אײַ֜ער שטי֜מרעכט!Exercise your right to vote!—–absentee ballot: דער פֿאַרפֿע֜לער־צעטל, ־ען[DER FARFÉLER-TSETL, -EN]ballot: דער שטי֜מצעטל, ־ען; די שטים, ־ען[DER ShTÍMTSETL, -EN; DI ShTIM, -EN]board of elections: דער שטי֜מאַמט[DER ShTÍMAMT]

campaign (v.): קאַמפּאַ֜ניעװע|ן; קאַנדידי֜רן

[KAMPÁNYEVE|N; KANDIDÍRN]

candidate (m./unsp.): דער קאַנדידאַ֜ט, ־ן

[DER KANDIDÁT, -N]

candidate (f.): די קאַנדידאַ֜טקע, ־ס

[DI KANDIDÁTKE, -S]

election(s): (װאַלן (ל״ר

[VALN (pl.)]

gerrymander: גערימאַ֜נדרעװע|ן

[GERIMÁNDREVE|N]

gerrymandering: די גערימאַ֜נדריע

[DI GERIMÁNDRYE]

midterm election: (מי֜טקאַדע֜נץ־װאַלן (ל״ר

[MÍTKADÉNTS-VALN (pl.)]

polling booth: די שטי֜מבודקע, ־ס

[DI ShTÍMBUDKE, -S]

vote (n.): די שטים, ־ען

[DI ShTIM, -EN]

vote (v.): שטי֜מען

[ShTÍMEN]

voter suppression: די שטי֜ם־דערשטי֜קונג

[DI ShTÍM-DERShTÍKUNG]

voting booth: די שטי֜מבודקע, ־ס

[DI ShTÍMBUDKE, -S]

voting machine: די שטי֜ממאַשין, ־ען

[DI ShTÍMMAShIN, -EN]

voting rights: (דאָס שטי֜מרעכט (ל״י

[DOS ShTÍMREKhT (sg.)]

Every vote counts.

ווי֜כטיק איז יע֜דע שטים.

[VÍKhTIK IZ YÉDE ShTIM]

Exercise your right to vote!

ניצט אויס אײַ֜ער שטי֜מרעכט!

[NITST OYS ÁYER ShTÍMREKhT]