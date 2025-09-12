El Manual Yiddish: 40 palabras que debes saber

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El idioma yiddish es una maravillosa fuente de ricas expresiones, especialmente términos cariñosos (y por supuesto, quejas e insultos). Este artículo es una continuación de Diez expresiones yiddish que debes conocer. Los guionistas judíos introdujeron muchas palabras yiddish en la cultura popular, que a menudo cambiaron drásticamente los significados originales. Te sorprenderá saber cuánto yiddish ya hablas, pero también cuántas palabras conocidas realmente significan algo diferente en yiddish real.

No existe una transliteración ni una ortografía universalmente aceptadas; La versión estándar de YIVO se basa en el dialecto Klal yiddish de Europa del Este, mientras que muchas palabras yiddish que se encuentran en inglés provienen de dialectos yiddish del sur. En la década de 1930, más de 10 millones de personas hablaban yiddish, pero en 1945, el 75% de ellas ya no hablaban. Hoy en día, el yiddish es el idioma de más de 100 periódicos, revistas, emisiones de radio y sitios web.

baleboste

Una buena ama de casa, una mujer que esté a cargo de su hogar y se encargará de que lo recuerdes. bissel

O bisl – un poquito. bubbe

O bobe. Significa abuela y bobeshi es la forma más cariñosa. Bubele es una palabra igualmente afectuosa, aunque no aparece en los diccionarios yiddish. bupkes

Ni una palabra para compañía educada. Bubkes o bobkes pueden estar relacionados con la palabra polaca para “frijoles”, pero en realidad significa “excrementos de cabra” o “excrementos de caballo”. Los judíos estadounidenses lo utilizan a menudo para referirse a “trivial, sin valor, inútil, una cantidad ridículamente pequeña”; menos que nada, por así decirlo. “¡Después de todo el trabajo que hice, obtuve buenos resultados!” chutzpah

O jutspe. Nervio, soberbia extrema, presunción descarada. En inglés, descaro a menudo connota coraje o confianza, pero entre los hablantes de yiddish, no es un cumplido. ¡feh!

Una expresión de disgusto o desaprobación, representativa del sonido de escupir. glitch

O brillantez. Literalmente “resbalón”, “patinaje” o “caída en picada”, que fue el origen del uso común en Estados Unidos como “un problema o error menor”. gornisht

Más educado que bupkes y también implica un fuerte sentido de nada; usado en frases como “gornisht helfn” (más allá de la ayuda). goy

Un no judío, un gentil. Como en hebreo, un gentil es un goy, muchos gentiles son goyim, el mundo no judío en general es “los goyim”. Goyish es la forma adjetiva. Poner mayonesa en un sándwich de pastrami es algo goy. Poner mayonesa en un sándwich de pastrami sobre pan blanco es aún más goy. kibbitz

En yiddish, se escribe kibets y está relacionado con el hebreo “kibbutz” o “colectivo”. Pero también puede significar una broma verbal, que al fin y al cabo es una actividad colectiva. Originalmente no significaba dar consejos no deseados sobre el juego de otra persona; esa es una innovación estadounidense. klutz

O mejor aún, klots. Literalmente significa “un bloque de madera”, por lo que a menudo se usa para una persona tonta, torpe o torpe. Ver schlemiel. kosher

Algo que sea aceptable para los judíos ortodoxos, especialmente la comida. Otros judíos también pueden “comer kosher” en algún nivel, pero no están obligados a hacerlo. Los alimentos que los judíos ortodoxos no comen (cerdo, mariscos, etc.) se llaman traif. Un judío observador podría añadir: “Tanto el cerdo como los mariscos son sin duda muy sabrosos. Simplemente tengo prohibido comerlo”. En inglés, cuando escuche algo que parezca sospechoso o turbio, podría decir: “Eso no suena kosher”. kvetsh

En inglés popular, kvetch significa “quejarse, quejarse o inquietarse”, pero en yiddish, kvetsh significa literalmente “presionar o apretar”, como un zapato de talla incorrecta. Te recuerda a ciertos quejosos crónicos, ¿no? maven

Se pronuncia meyven. Un experto, usado a menudo con sarcasmo. Mazel Tov

O mazltov. Literalmente “buena suerte” (bueno, literalmente, “buena constelación”) pero es una felicitación por lo que acaba de suceder, no un deseo esperanzador por lo que podría suceder en el futuro. Cuando alguien se casa, tiene un hijo o se gradúa de la universidad, esto es lo que le dices. También se puede usar sarcásticamente para significar “ya era hora”, como en “Ya era hora de que terminaras la escuela y dejaras de engañar a tus padres”. mentsh

Una persona honorable, decente, una persona auténtica, una persona que te ayuda cuando necesitas ayuda. Puede ser hombre, mujer o niño. mishegas

Locura o locura. Un meshugener es un loco. Si quieres insultar a alguien, puedes preguntarle: “¿Duele estar loco?”. mishpoje

O mishpokhe o mishpucha. Significa “familia”, como en “Relájate, eres mishpocheh”. Te lo venderé al por mayor”. nush

O nash. Para picar; un refrigerio ligero, pero no lo serás si no dejas de comer. También puede describir el plagarismo, aunque no siempre en mal sentido; ya sabes, recogiendo pequeños pedazos para ti. nu

Una palabra general que requiere una respuesta. Puede significar “¿Y entonces?” “¿Eh?” “¿Bien?” “¿Qué pasa?” o “¿Hola?” oy vey

Exclamación de consternación, pena o exasperación. La frase “oy vey iz mir” significa “Oh, ¡ay de mí!”. “¡Oy gevalt!” es como oy vey, pero expresa miedo, conmoción o asombro. Cuando te das cuenta de que estás a punto de ser atropellado por un coche, esta expresión sería apropiada. plotz

O platos. Literalmente, explotar, como en agravio. “Bueno, ¡no conspiras!” es similar a “¡No tengas un derrame cerebral!” o “¡No tengas vaca!” También se utiliza en expresiones como “Oy, ¿estoy cansado? Acabo de correr la milla en cuatro minutos. Podría simplemente tramar”. Es decir, colapsar. shalom

Significa “paz profunda” y ¿no es un saludo más significativo que “Hola, cómo estás?” plotz

Arrastrar, tradicionalmente algo que realmente no necesitas; llevar de mala gana. Cuando las personas “andan de un lado a otro”, se arrastran, tal vez encorvadas. En las vacaciones, cuando soy yo quien termina cargando la pesada maleta que le rogué a mi esposa que dejara en casa, la descarto. shlemiel

Una persona torpe e inepta, similar a un torpe (también una palabra yiddish). El tipo de persona que siempre derrama la sopa. idiota

Barato, de mala calidad o inferior, como en “No sé por qué compré este souvenir de mierda”. shlimazel

Alguien con mala suerte constante. Cuando el shlemiel derrama su sopa, probablemente la derrama sobre el shlimazel. Los fanáticos de la comedia televisiva “Laverne and Shirley” recuerdan estas dos palabras del canto de rayuela yiddish-estadounidense que abría cada programa. shmendrik

Un imbécil, una persona estúpida, popularizado en El último unicornio y Bienvenido de nuevo Kotter. shmaltzy

Excesivamente sentimental, efusivo, halagador, exagerado, cursi. Esta palabra describe algunas de las películas más famosas de Hollywood. De shmaltz, que significa grasa o grasa de pollo. shmooze

Charle, entable una pequeña charla, converse sobre nada en particular. Pero en las fiestas de Hollywood, los invitados suelen charlar con personas a las que quieren impresionar. schmuck

A menudo se usa como una palabra insultante para un tonto que se ha hecho a sí mismo, pero no debes usarla en compañía educada, ya que se refiere a la anatomía masculina. spiel

Un discurso de venta largo y complicado, como: “Tuve que escuchar toda su perorata antes de descubrir lo que realmente quería”. De la palabra alemana para jugar. shikse

Una mujer no judía, a la que con demasiada frecuencia se utiliza de manera despectiva. Tiene la connotación de “joven y hermosa”, por lo que referirse a la esposa o novia gentil de un hombre como shiksa implica que su principal atracción era su buena apariencia. Posiblemente sea rubia. Un shagetz o sheygets significa un niño no judío y tiene la connotación de alguien rebelde, incluso violento. shmutz

O tonterías. Suciedad: un poco de suciedad, no suciedad grave. Si un niño pequeño tiene shmutz en la cara, y probablemente lo tendrá, su madre se lo limpiará rápidamente. También puede significar lenguaje sucio. No es agradable hablar tonterías sobre tonterías. Una derivación actual, “schmitzig”, significa “thigamabob” o “toodad”, pero no tiene nada que ver con la inmundicia. shtick

Algo por lo que eres conocido, una rutina de artista, una parte de actor, un negocio escénico; un truco que a menudo se hace para llamar la atención sobre uno mismo. tchatchke

O tshatshke. Chuchería, juguete pequeño, artículo de colección o de regalo. También aparece en frases como: “Mi hermano se divorció de su esposa por una pequeña charla”. Puedes resolverlo. tsuris

O tísores. Problemas serios, no molestias menores. Plagas de piojos, mosquitos, moscas, langostas, granizo, muerte… ahora, eso eran tsuris. tuches

Extremo trasero, trasero, trasero, nalgas. En yiddish correcto, se escribe tuchis o tuches o tokhis, y fue el origen de la palabra del argot estadounidense tush. yente

Mujer entrometida o chismosa. Hubo un tiempo en que los padres de clase alta daban este nombre a sus hijas (después de todo, tiene la misma raíz que “gentil”), pero adquirió el significado yiddish de “diabla”. La casamentera de “El violinista en el tejado” se llamaba Yente (y ciertamente era una yente, aunque quizás no de muy alta clase), por lo que mucha gente piensa erróneamente que yente significa casamentera. yiddisher kop

Persona lista. Literalmente significa “cabeza judía”. No quiero saber qué significa goyisher kop.

Como en hebreo, la ch o kh en yiddish es una “fricativa sorda”, con una pronunciación entre h y k. Si no sabes cómo pronunciar ese sonido, pronúncialo como una h. Pronunciarlo como una k es goy.

Enlaces