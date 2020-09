YOM KIPUR (Day of Atonement)

Diario Judío México - El diya del Gran’Perdon, Diya de Tanit konsakrado enteramente al Kadosh Baruh-Hu – El diya ke el mas “no kreyente ” se arepiyente de sus pekados i roga kon toda su alma a su Kreador para el perdon de sus pekados i para demostrar a si mizmo ke es parte de la uma judiya, ke se auna a su puevlo delantre de su D.io Uniko i Todo Poderozo.

El mueven (9) diya de Tishrei es Erev Yom Kipur (Kippurim) .

Se da sedaka i se vijitan las personas kon los kualos se peleyaron

durante el anyo.

Munchos entran al MIKVEH un diya antes de KIPUR. Las personas se visten de blanko ke es la ekspresyon del puro i del limpyo i no uzan kalsados de kuero en el Diya de Tanit.

Yom Kipur empesa 30 minutos antes de la shkiya (antes de la disparisyon del sol) dospues de la orasyon de la Mincha.

No se kome i beve

No se lava

No se uza kalsados de kuero

No se uza perfumes o golores i

No akto matrimonial tambien

No se aze NADA mas ke arogar al Di-o en este diya.

Se toma tanit kon un pranso ermozo todos endjuntos. El tanit toma fin dospues de la kayida de la noche al diya de despues, unas 25 horas. (Fina kuando se ve las estreyas en el sielo)

Se pasa el Yom Kipur en el kal rogando kon toda la kehila i en tanit.

Ay sinko servisyos en Diya de Kipur. La noche, al empesijo ” KOL NIDRE ” I Kuatro servisyos, uno detras del otro a la manyana.

Dospues de la komida, al empesijo del tanit se va al kal. En el kal, se avre el Aron Hakodesh i dos hombres kitan dos rolos de la

Torah. Kada uno se mete a un lado del Hazan i empesan a dizir :

“… En el djuzgamente del Gan Eden i de la Tierra, kon el permiso de D.io, Baruh Hu Baruh Shmo, i kon la permisyon de esta kehila santa (kdosha) somos de avizo ke puedemos asigun la Ley rogar mismo kon pekadores entre mozotros…”

El Hazan empesa al KOL NIDRE en Arameo i no en

Ebreo. Tiene la sinyifikasyon de Todos los neder ( promesas ).

“…………..Renunsiyamos/mos ezvachamos delantre de todos/ publikamente de toda manera de neder/promesa/djuro de azer, ke puedemos pronunsiyar/tomar/prometer durante el anyo, de este Diya empesando fina el Diya de Kipur a vinir. Son todos vanos, vaziyos i no vana kontar ! No tomes por firmado muestros neder/ promesas/ djuras i konsideralos komo si nunka egzistiyeran ! ”

El Hazan i los de la kehila dizen endjuntos 3 vezes ” Ke todo Bnei Israel, uno i uno seya pardonado, kon los ajenos ke se topan tambien entre eyos, porke todos somos pekadores. ”

Dospues de esto se toman los rulos/scrolls de la Torah i se meten a su lugar i el servisyo de la tadre empesa.

Munchos hombres kazados se visten el KITTEL ke es un vistido blanko de tradisyon djudiya (mas Ashenazi me parese) El Kittel es vistido de Rosh Hashana a Kipur, en los YAMEI NORAIM tambien. El novyo lo viste para kazarse por (Puressa) i el hombre para ser

enterrado por sinyifikar ke todos son iguales delantre de la muerte. Su uzo en Kipur provyene del verso de Ishayahu 1.18 ke dize “Todos muestros pekados se azeran blankos komo la niyeve”. Ay djente ke uzan el Kittel para la noche del Seder en PESAH.

El Hazan se viste del Kittel por la primera noche del Slihot, el sieten diya del SUKOTH – HOSHANNAH RABBAH – las orasyones del Mussaf – SHEMINI ATZHERET – ve el primer dia de PESAH.

Muestros rabinos en Turkiya visten el vistido blanko en el kal siempre kon la eksepsyon de las tefilot en diya de funeraryos.

Enkuentramos los versos relasyonados kon Yom Kipur en la Torah en Levitiques 16 – 23 – 25.9 – 27 – 31

(Exode 30.10 – Les Nombres 29.7 – 11)

ANYADA BUENA PARA TODOS I ESKRITOS EN LOS LIVROS DE LA VIDA….

