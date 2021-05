Vacunarse con COVID-19 es una herramienta importante para detener la pandemia y le proporcionará protección tanto a usted como a los que le rodean. Si tiene más dudas, visite la OMS para obtener más información.

He oído que las vacunas no son seguras. ¿Por qué debería vacunarme?

Todas las investigaciones realizadas hasta la fecha indican que las vacunas contra el COVID-19 son seguras y eficaces. Las vacunas contra la COVID-19 fueron probadas y evaluadas en grandes ensayos clínicos, en los que los datos mostraron que el daño conocido y potencial de ser infectado con la COVID-19 supera cualquier efecto secundario potencial de las vacunas. Han sido cuidadosamente probadas y continúan siendo monitoreadas. Todas las vacunas aprobadas en los Estados Unidos cumplen con los rigurosos estándares científicos de la FDA en cuanto a seguridad, eficacia y calidad de fabricación necesarios para respaldar la autorización de uso de emergencia, y pasaron por procesos de aprobación similares e independientes en la UE y otros lugares. La OMS también ha llevado a cabo su propio y riguroso proceso de aprobación de las vacunas que distribuye COVAX.

la transmisión FUE conducida por Selena Gomez. El príncipe Harry y Meghan, el duque y la duquesa de Sussex apareceN como presidentes de campaña.

El show también conto con las actuaciones de Jennifer Lopez, Eddie Vedder, Foo Fighters, J Balvin y H.E.R. y con las apariciones del presidente Joe Biden, la primera dama Jill Biden, la vicepresidenta Kamala Harris, Ben Affleck, Chrissy Teigen, David Letterman, Gayle King, Jimmy Kimmel, Nomzamo Mbatha, Olivia Munn y Sean Penn.

He incluye las presentaciones y apariciones adicionales de NCT 127, Picture This y los creadores de YouTube Daniel El Travieso, Kati Morton, ShootforLove, Thembe Mahlaba y The Try Guys.

Pongámosle fin al COVID-19 para todos

ASEGURANDO EL ACCESO EQUITATIVO A TESTS PARA DETECTAR EL COVID-19, TRATAMIENTOS Y VACUNAS PARA TODOS EN TODAS PARTES.

Una verdadera recuperación del COVID-19 solo ocurrirá una vez que todos en todas partes tengan acceso a los tests, tratamientos y vacunas. Es crítico que los países más ricos del mundo se aseguren que los países más pobres tengan acceso, a través del apoyo a COVAX, la ACT-A, donando el excedente de vacunas, y apoyando el esfuerzo en la fabricación de vacunas. Las personas en todas partes deben poder sentir que la vacuna es segura y que podrán vacunarse tan pronto como se tenga acceso a ella.

Ponerle fin a la Crisis de Hambre

PARA QUE EL MUNDO PUEDA RECUPERARSE DEL COVID-19, LA PEOR CRISIS DEL HAMBRE DEBE RESOLVERSE.

Los sistemas alimentarios del mundo se encuentran al límite. El clima extremo impulsado por la crisis climática ha arruinado los cultivos, y la pandemia ha cortado las líneas de suministro dejando a millones de personas en la hambruna. El apoyo a los pequeños agricultores, la financiación a los programas de alimentación escolares, y el fortalecimiento de los sistemas globales de alimentación son las mejores formas de frenar la crisis alimentaria.

Reanudar la Educación en todas partes

LA EDUCACIÓN FOMENTA OPORTUNIDADES, SEGURIDAD, Y ESPERANZA, LO QUE CONTRIBUYE A UN MUNDO MÁS SEGURO Y EQUITATIVO.

Antes de la aparición del COVID-19, 1 de cada 6 niños estaban fuera de la escuela. Con el COVID-19, el número de niños que asisten a la escuela se desplomó. El cierre de las escuelas afectó a alrededor de 1.5 mil millones de niños alrededor del mundo, y, de acuerdo con UNICEF, un tercio de los niños en edad escolar no han tenido la oportunidad de acceder a la educación remota. Sin los recursos suficientes, como las herramientas de educación a distancia, muchos de los niños más marginados podrían no volver a la escuela debido al riesgo de caer en el trabajo o el matrimonio infantil.

Proteger el planeta

LOS GLACIARES SE ESTÁN DERRITIENDO, LAS AGUAS ELEVÁNDOSE, Y LAS PERSONAS MÁS POBRES DEL MUNDO SON LAS MÁS IMPACTADAS.

Sabemos que los 20 países más ricos son responsables del 80% de las emisiones de carbono. Pero son las personas más marginadas alrededor del mundo quienes están pagando las consecuencias de la destrucción de nuestro planeta. Debemos comenzar nuevamente con la acción climática, antes de que las consecuencias sean demasiado severas para poder establecer una recuperación.

Asegurar la Equidad para todos

ASEGURAR UNA RECUPERACIÓN JUSTA, E INCLUSIVA.

Para ayudar al mundo a recuperarse debemos contemplar que todos formen parte. La pandemia ha sido especialmente devastadora para las mujeres, las personas de color, y los más pobres del mundo. La equidad y la justicia para todos son esenciales para erradicar la extrema pobreza y lograr un mejor futuro.

La pandemia ha afectado los sistemas de asistencia médica en todo el mundo, evidenciando los peligros de la nacionalización de la vacuna y cómo las desigualdades estructurales evitan que las personas tengan acceso equitativo a la asistencia. Sin embargo, la recuperación global está en curso. Más personas están vacunándose contra el COVID-19 cada día y las naciones ricas se han comprometido a donar vacunas a los países de bajos ingresos.

Como parte de nuestros esfuerzos para ayudar a acabar con la pandemia en todo el mundo, Global Citizen anuncia VAX LIVE: The Concert to Reunite the World, una transmisión global y evento especial de streaming que tiene como propósito asegurar la distribución equitativa de las vacunas, ayudar a despejar dudas hacia la vacuna del COVID-19 y celebrar un futuro esperanzador conforme las familias y las comunidades se reúnen después de vacunarse contra el COVID-19.

Con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS); la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el primer ministro italiano y líder del G20, Mario Draghi; el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; la primera ministra de Noruega, Erna Solberg; el primer ministro de España, Pedro Sánchez; y el Estado de California, VAX LIVE será presentado por Selena Gomez e incluirá las actuaciones de Jennifer Lopez, Eddie Vedder, Foo Fighters, J Balvin y H.E.R.

“Es un honor para mí presentar VAX LIVE: The Concert to Reunite the World”, dijo Selena Gomez. “Es un momento histórico para alentar a la gente a vacunarse contra el COVID-19 en todo el mundo, cuando la vacuna esté disponible; para exhortar a los líderes mundiales a compartir las dosis de vacunas equitativamente y para reunir a la gente en una noche de música de una manera que no habría sido posible hasta ahora. Estoy ansiosa de participar en el evento”.

VAX LIVE busca aumentar las donaciones y la compartición de dosis de vacunas con las poblaciones prioritarias del mundo. Así mismo, desea exhortar a filántropos y a empresas a donar suficientes “dólares-por-dosis” para vacunar a los 27 millones de trabajadores de salud de primera línea en los países más pobres, quienes aún no tienen acceso a las vacunas.

Exhortaremos a los gobiernos a comprometerse a donar los $22.1 mil millones adicionales que el Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator necesita para obtener 2 mil millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 —además de tests y tratamientos—, para los países más pobres del mundo para finales de 2021. La transmisión del evento especial también exigirá compromisos financieros para los equipos de respuesta regionales que apoyan la salud, la educación, el hambre, la equidad y los esfuerzos climáticos; e instará a las empresas farmacéuticas a comprometerse a fijar precios justos y equitativos para las vacunas del COVID-19.

“Como comunidad global, estamos contra reloj y la clave para volver a reunirnos es la vacuna”, dijo Hugh Evans, cofundador y director general de Global Citizen. “Necesitamos construir la confianza en la vacuna en Estados Unidos y globalmente, alentar a la gente a vacunarse tan pronto como sea posible. Hay una luz al final de este túnel, pero la distribución de las vacunas a todas las personas, sin importar quiénes son o de dónde provienen, es vital para asegurar el final de la pandemia en el mundo. Todos debemos unirnos para retomar el rumbo hacia la erradicación de la pobreza extrema”.

El concierto será pregrabado en el SoFi Stadium de Los Ángeles, cuando VAX LIVE hará también hincapié en el sitio de vacunación a gran escala ubicado dentro del terreno del estadio, un esfuerzo colaborativo de Los Angeles Unified School District, Los Angeles Rams y Hollywood Park.

“Las vacunas del COVID-19 evidencian ser la herramienta más poderosa en nuestra lucha para acabar con la pandemia, hasta ahora han salvado la vida de millones de personas tan solo en el Condado de Los Ángeles”, dijo la Dr. Barbara Ferrer, directora del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles. “Global Citizen y VAX LIVE nos muestran todo lo que puede hacerse cuando las vacunas se combinan con medidas de seguridad estrictas. Agradezco su compromiso con este esfuerzo y aprecio que los diversos socios de todo el mundo se reúnan para crear conciencia sobre la importancia de vacunarse”.

Según un informe publicado en febrero de la organización contra la pobreza ONE, el mundo podría presenciar el doble de muertes por COVID-19 si los países ricos siguen monopolizando las dosis de vacunas. Conforme los países ricos buscan inocular a toda su población, las naciones de ingresos más bajos luchan por tener acceso a las vacunas para evitar que grupos más vulnerables contraigan el virus. Una recuperación global debe ser equitativa en esencia para que podamos acabar con la pandemia y retomar el camino hacia la erradicación de la pobreza extrema.

Por eso, el Plan de recuperación del mundo —una campaña y serie de eventos de un año de duración de Global Citizen, lanzada con el apoyo de la presidenta von der Leyen, el primer ministro Draghi y la Organización Mundial de la Salud— busca acabar con el COVID-19, terminar con la crisis de hambre, reanudar el aprendizaje en todas partes, proteger el planeta y fomentar la igualdad para todos.

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus

Image: Flickr/UN Geneva

“La Organización Mundial de la Salud tiene el placer de ser socio de Global Citizen en la lucha contra el COVID-19”, afirmó el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, al anunciarse el evento VAX LIVE.

“Durante la respuesta a la pandemia, agradecemos los esfuerzos y compromisos que mostraron los Global Citizens, los defensores de la salud y los activistas de todo el mundo al abogar por la equidad en las vacunas con el propósito de proteger a las personas más vulnerables del mundo. La OMS seguirá trabajando de manera cercana con todos los países para ayudar a manejar riesgos potenciales, usar la ciencia y la información para impulsar una respuesta global enfocada”.

VAX LIVE también espera construir la confianza en la vacuna educando y empoderando al público para que obtenga respuestas a sus dudas principales sobre las vacunas del COVID-19.

Por eso, Global Citizen el martes lanzó VAX BECAUSE, un esfuerzo por fomentar las conversaciones honestas sobre la pandemia del COVID-19, por proveer una gama de perspectivas para las personas acerca de la aceptación y la indecisión hacia las vacunas, además de dotar a la gente con hechos acerca de las opciones sobre la salud personal y la inmunización.