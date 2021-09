El novelista Milan Kundera señaló que la diferencia entre un camino y una carretera es que un camino es "una franja de terreno sobre la que se camina", mientras que una carretera "es simplemente una línea que conecta un punto con otro". Una carretera, escribió, no tiene sentido en sí misma; su significado deriva íntegramente de los dos puntos que conecta y “es la triunfante devaluación del espacio, que gracias a él se ha reducido a un mero obstáculo al movimiento humano y una pérdida de tiempo”.

Kundera se preguntó si, al desaparecer del paisaje moderno, los caminos también han desaparecido del alma humana. Lamentó que las personas no vean su vida como un camino, sino como una carretera, “una línea que iba de un punto a otro, de un rol a otro… El tiempo se convirtió en un mero obstáculo para la vida, un obstáculo que tenía que ser superado por una velocidad cada vez mayor ".

Buscamos minimizar los tiempos de viaje para ser más productivos y llegar más rápido a nuestro destino, pero sospecho que hay algo más: en un nivel profundo y existencial, el espacio “intermedio” puede ser una gran fuente de angustia y ansiedad. Los lugares liminales en los que no estamos "ni aquí ni allá" son confusos, desconcertantes y aterradores. Los espacios “intermedios” son, por definición, lugares de cambio, y el cambio siempre trae su carga de miedo e incertidumbre.

Pero, ¿y si los tiempos de transición, como los caminos de Kundera, fueran los más ricos y hermosos? ¿Y si, en lugar de intentar minimizar la transición entre dos puntos, buscáramos ampliarla?

La festividad de Sucot se trata de transiciones: de la esclavitud a la libertad, de una tierra extranjera a la nuestra, de una masa desorganizada a un pueblo. La sucá es el hogar transitorio por excelencia, que habitamos con alegría y donde marcamos la transición entre el otoño y el invierno. Es significativo que nos sentemos en chozas endebles mientras rezamos para que llueva. Es como si nos pidieran que aceptemos nuestra vulnerabilidad al clima. Y debido a que Sucot también representa nuestro viaje a través del desierto, se nos ordena recrear nuestra experiencia nómada. Y una última ironía: Sucot es una de nuestras vacaciones más largas, como si nos invitara a ampliar el período de transición tanto como fuera posible.

Sucot nos dice que, en lugar de temer las transiciones, debemos abrazarlas. ¿Por qué? Porque los “espacios intermedios” son donde nos construimos. De hecho, Sucot es la historia de cómo se construyó el pueblo judío, en esa larga transición de la esclavitud en Egipto a la libertad en Israel. No en vano, esa transición no se atravesó de manera rápida sino lenta, durante más de 40 años de serpentear en el desierto. En la conciencia judía, esos vagabundeos por el desierto se ven, curiosamente, con nostalgia. El profeta Jeremías parafrasea a Dios hablando en términos amorosos del pueblo de Israel, recordando "la devoción de tu juventud, tu amor de novia, cómo me seguiste por el desierto, en una tierra no sembrada ..."

Las transiciones no son fáciles. Sabemos que el vagabundeo por el desierto que Jeremías romantiza estuvo lleno de conflictos, penurias y luchas, durante los cuales casi lo arruinamos todo con el becerro de oro, con nuestra rebeldía, con nuestra ingratitud. Y, sin embargo, creemos que fue una especie de época dorada.

Lo mismo sucede en nuestra vida personal. La adolescencia es una época dolorosa - para la adolescencia significa “sufrir” - pero la mayoría de nosotros todavía recordamos nuestra juventud con nostalgia. ¿Qué extrañamos de esos tiempos? Sobre todo la sensación de oportunidad, ver la vida como un lienzo en blanco, sentir que las posibilidades son infinitas y eternas. Como sucede con muchas cosas en la vida, mientras atravesamos la transición, somos “adolescentes”, pero luego nos damos cuenta de que esos fueron los períodos más ricos de nuestra vida.

Pero la celebración cíclica de Sucot nos recuerda que las transiciones no son eventos únicos, sino aventuras para toda la vida. Recordamos el momento más fluido e inestable de nuestra historia como una advertencia, un recordatorio para que nunca nos tranquilicemos por completo. En cierto modo, Sucot es nuestra propia versión de la cita de Steve Jobs: “Quédate, hambriento, sigue siendo tonto. Nunca dejes ir tu apetito por buscar nuevas ideas, nuevas experiencias y nuevas aventuras ". En otras palabras, nunca dejes de hacer la transición; nunca olvides que somos seres en un estado permanente de devenir.

Entonces tal vez esta Sucot, en esta época en la que exigimos carreteras cada vez más rápidas, puede ser bueno recordar que una vez, el paisaje de nuestras almas estuvo lleno de caminos, que podríamos buscar transformaciones en lugar de destinos, que podríamos honrar, en cambio. del miedo, el espacio entre el ya no y el todavía no. Después de todo, la vida no es más que una transición, sí, trillado, pero cierto. O como dijo el rabino Najman de Bratslav, es un "puente estrecho" en el que "lo esencial es no sucumbir al miedo".

O piénselo de esta manera: ¿Cuál es la parte del trabajo que más les gusta a los acróbatas? No son los momentos en los que están sentados con seguridad en un trapecio. Esa es la parte aburrida. Lo que realmente aman, lo que viven —y a veces mueren— es el salto entre trapecios, ese acto valiente y excitante de afrontar el vacío.

Que podamos obtener inspiración de Sucot para enfrentar las transiciones en nuestras vidas con alegría, coraje y optimismo. Creer todos los días, festivos o no, que los cambios deben ser habitados y acogidos en lugar de apresurarse; que a menudo un camino arbolado lento es mejor que el feo separador de concreto de una carretera. Pensar que es solo en la transición, en el espacio vacío entre los dos trapecios donde podemos aprender a volar.