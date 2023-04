Canción en Yiddissh: Seider de Peisaj “Mu adabru, mu asapru: Echad Mi Yodea”

Canción tradicional de Pascua en yiddish con título arameo similar al inglés “¿Quién conoce a uno?” Arreglo coral: Binyumen Schaechter (2017-18) Este arreglo coral fue financiado por una subvención de The Marinus and Minna B. Koster Foundation. Coro filarmónico yiddish דער ייִדישער פֿילampribaadamenteentaadamente sorrio כאָר (anteriormente chorus filarmónico del pueblo judío / jppc) binyumen schaechter, director בנימין שעכטער שעכטער, דoncגענט seth weinstein, pianista filmado en vivo 14 de octubre de octubre, 2018 • pasillo de Merkkin, nyce the Ertore the ENCOR There Is a Season: The Year in Yiddish Song” (Estreno mundial: 10 de junio de 2018, Merkin Concert Hall) Videografía: Asaf Blasberg: http://asafblasberg.com

Postproducción: Isaac Bleaman, Avi Eisen, Leyzer Gillig, Libi Miransky, Binyumen Schaechter y Samantha Zerin “Liner notes” (abajo): Binyumen Schaechter Sitio web: http://www.YiddishChorus.org Contacto :

info@YiddishChorus.org Facebook: https://www.facebook.com/YiddishPhilh…

Esta canción se canta en Peysekh seyders, y es aproximadamente el equivalente del hebreo “Echod mi yodea?” Y es una verdadera canción popular, parece que cada versión publicada o grabada tiene un título diferente y diferencias significativas tanto en la melodía como en la letra. Y parece que para cualquiera que conozca alguna versión de la canción, esoversión es su favorita… Cualquiera que sea la versión que te guste, cae en una categoría conocida como canciones acumulativas. Y el JPPC lo está interpretando en el dialecto en el que más se escucha. Puede ver este video con subtítulos en inglés más yiddish transliterado (predeterminado) o con yiddish en el alfabeto yiddish. Solo para el yiddish, haga clic en Configuración en la esquina inferior derecha del reproductor de video de YouTube. Para deshabilitar los subtítulos, haga clic en CC.