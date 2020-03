Diario Judío México - No ocurrirá: el equipo de Chevrah Kadisha será entrenado para enterrar fallecidos Niftarim por coronavirus , no se permite la Tahara

El Ministerio de Salud de Israel publicó el domingo instrucciones para atender a un niftar que murió a causa del coronavirus cuando el riesgo de infección aún está presente en el cuerpo del niftar, informó B’Chadrei Chareidim.

Un equipo especial compuesto por miembros de Chevra Kaddisha que recibirán capacitación especial y serán aprobados por el Ministerio de Servicios Religiosos o el Ministerio del Interior serán los únicos a quienes el Ministerio de Salud les permitirá atender a las víctimas de coronavirus.

Según las instrucciones del ministerio, no será posible realizar un tahara para el niftar. El equipo, que estará protegido con ropa especial, envolverá el cuerpo en dos bolsas selladas para evitar la propagación del virus durante la levaya.

No habrá restricciones impuestas a los participantes en el levaya, excepto por no tocar el cuerpo del niftar, lo que Chevra Kadisha asegurará que no suceda.

Tampoco será necesario enterrar el niftar en un lugar especial después de envolver el cuerpo en las dos bolsas.

Después de que el niftar sea transportado al cementerio para ser enterrado, el automóvil o la ambulancia de Chevra Kadisha se limpiarán a fondo en el cementerio.

El Ministerio de Salud también ha impuesto restricciones a la transferencia de niftarim desde el extranjero para su entierro en Israel.

Según el ministerio: “Se sospecha que cada niftar transferido a Israel porta el coronavirus” y, por lo tanto, se requerirá que el cuerpo sea doblemente envuelto y colocado en un ataúd forrado con metal. Además, no se permitirá el ingreso de niftar a Israel sin un documento oficial que acredite la causa de la muerte y se requerirá un certificado de entierro del Ministerio de Salud antes del entierro.

(Escritorio de YWN Israel – Jerusalén