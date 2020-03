Los alimentos, rezos, la familia, los papás, el celular, los utensilios, los refrescos, el cubrebocas, el papel de baño y mucho más

Rab Abraham Tobal nos resuelve la interrogante de porque está noche y este pesaj es diferente.

Definitivamente este será un Pesaj muy diferente, pero así como están siendo unos shabbats muy especiales este Pesaj también lo será.

No solamente por la limitante de no podernos reunir todos alrededor de la mesa y que es más bien por la oportunidad que también se nos presenta en esta situación por lo que existen muchas dudas sobre el que hacer que no hacer y hasta cómo hacer en este Peisaj.

Por esto el Rab Abraham Tobal preparó una explicación y contestó a los lectores del Talmud Torá y de Diariojudío gran cantidad de dudas que seguramente algunas eran de las que tú tienes.

La primera es si ¿Podré pasar shabat y en especial Pesaj con toda la familia?

¿Qué debo hacer con los abuelitos papas y personas mayores?

¿Cómo hago para invitarlas al Seder con toda la familia?

¿Podría ser un Seder virtual si tengo la iPad prendida desde antes?

¿Hay algún rezo en especial que deba pronunciar o decir?

Y ¿no será peor que nuestros abuelos padres se sientan solos y nos extrañen en el Seder? A lo que el rab Tobal nos presenta algunas ideas muy ingeniosas para esta ocasión.

¿Puedo o debo tener el celular prendido en los días de Yom Tov? Y ¿Porqué debo o no hacerlo?

Y ¿Qué pasa con los alimentos y si no pude conseguir todo o no quise salir estaré haciendo algo mal?

y ¿Qué debo hacer con el Jametz de mi casa?, ¿Debó definitivamente deshacerme de él? ¿Lo vendo? ¿Lo tengo que tener a la mano y disponible?

¿Qué pasa con la bendición a los primogénitos?

¿Si estoy solo o con mi pareja puedo hacer el Seder?

¿Qué puedo sacar de bueno de esta situación con mi familia y con mis hijos seguramente será un momento de reflexión interna y de entender el verdadero significado del seder de pesaj y de transmitírselo a toda la familia?

¿Tengo que adquirir todo nuevo o puedo usar productos que ya tenía en mi casa? ¿Puedo usar productos que se que no tienen ningún motivo para no ser kosher de Pesaj , peto no traen el sello especial?

Y¿ qué pasa con los utensilios si compre algo nuevo y me recomiendan no ir a la Tevila? Te presentamos también una solución ingrniosa

No puedo vivir 28 días sin tomar refresco ¿Los refrescos son o no kosher de pesaj o mejor me abstengo de ellos?

¿Debo preocuparme por los productos extremadamente kosher de pesaj?

¿La pasta de dientes debe ser kosher de pesaj?

y ¿qué sucede con los cubrebocas tapabocas? ¿si los use antes de Pesaj, puedo usar el mismo durante las festividades?

¿Hay alguna restricción para Pesaj sobre el gel de manos? y ya que está está de moda ¿algún papel de baño en especial?

Preguntas también que son normales de Pesaj ¿cuánto vino debo de tomar?, cuánto es la cantidad mínima de maror y matza y definitivamente cuáles deben ser los ingredientes esenciales y de acuerdo a halaja qué si es obligatorio tener en la mesa del seder de Pesaj

Estas y algunas interrogantes más pudimos conocer durante esta entretenida charla con el rabino Tobal, estamos seguros que, como dijimos al principio responderán algunas de las dudas que tenían, y muchas que aún no habías pensado pero que podrías pensar y por supuesto muchas otras que se podrían presentar.

Puede que todavía tengas algunas dudas y preguntas, sabemos que tanto el Rab Tobal, como todos los rabanim sefaradim ashkenazim de nuestra comunidad están prestos a ayudarte y contestarte, ya sea sobre Halajotbde Pesaj o simplemente porque toda esta situación te confunde y quisieras tener algunas respuestas.

Acércate con ellos lógico, por Facebook, WhatsApp, teléfono correo o a través de escribirnos en diariojudío, prometemos hacerles llegar todas tus dudas y respondertelas a la brevedad posible.

Lo más importante quédate en casa, disfruta la oportunidad de estar con tu familia, vivevun Pesaj diferente, aprovecha para leer, reflexionar y por qué no acercarte a la torá, a D-os y a lo más valioso: a ti mismo.