Un niño de 10 años, experto en hasbará, es el elegido más joven en la historia de Israel para encender la antorcha por el Día de la Independencia

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Ben Carasso, de tan sólo diez años, ha sido elegido para ser el portador de la antorcha más joven en la historia del Estado de Israel.

En vísperas de la ceremonia del Día de la Independencia, Carasso compartió sus sentimientos en una entrevista con Arutz Sheva-Israel National News : «Es realmente emotivo, es un gran honor, un honor estar con todos los demás increíbles portadores de la antorcha, con sus increíbles historias. Es realmente, realmente conmovedor».

Respecto al momento en que le avisaron, Carasso dijo: «Estaba en casa, mi madre me dijo que alguien quería hablar conmigo. Atendí la llamada y la ministra Miri Regev me informó que me habían concedido el honor de encender una antorcha».

Carasso participa activamente en la defensa de Israel ( hasbará ) en redes sociales: «Abogo por Israel en redes sociales. Para ello, he viajado a muchos países, me he reunido con diversas organizaciones, con niños y adultos, y les he explicado lo que realmente está sucediendo y cómo lo veo desde la perspectiva de un niño. Lo mismo ocurre con mis vídeos de defensa en redes sociales».

Cuando le preguntaron si no estaba perdiendo su infancia al involucrarse en esta defensa, Carasso respondió con sinceridad: «Sigo siendo un niño, sigo jugando. Pero los israelíes no tienen una infancia normal. Siento que debo hacer mi parte, porque no siento que tenga una infancia normal, ni mis amigos tampoco. Es difícil para nosotros, los niños israelíes; podemos divertirnos, pero aún no tenemos una infancia normal; por ejemplo, despertarnos en mitad de la noche con las sirenas, correr a la habitación segura y tener que ir a la escuela a la mañana siguiente. Esa no es una infancia normal».

Carasso describe los desafíos de la defensa ante públicos hostiles: «Hay pro-palestinos que me insultan. Grabé un video en Times Square, Nueva York, durante mi última campaña de defensa en Estados Unidos, y de repente alguien se me acercó y me insultó solo por haberlo hecho. Están los pro-palestinos que más exageran, los pro-israelíes y los que están en el medio, que son la mayoría, y yo intento hablar con ellos y explicarles la situación».

Sobre la diferencia entre la propaganda oficial y la propaganda infantil, dijo: «Como niño, puedo contarle al mundo cómo se sienten los niños sobre esta guerra, porque también la estamos viviendo. También puedo explicarles a otros niños del mundo que ellos también pueden influir; cosas que solo los niños entienden».

Según Carasso, los niños también tienen un impacto real: «Después de hablar con niños y adultos, me agradecen por convencerlos, por explicarles la situación y por poder intentar ayudarlos en todo lo posible».

Finalmente, Carasso transmitió un mensaje por el Día de la Independencia: “Manténganse fuertes, somos fuertes y Am Yisrael Chai ”.

Arutz Sheva