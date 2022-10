15Pues sí, nos guste o no, no todo son fiestas patrias. Aunque es un hecho que todos los mexicanos normalmente nos reunimos en casa para cenar y conmemorar el inicio de la lucha de independencia oyendo a nuestro actual presidente gritar ¡Viva México! hay una comunidad que este año no celebrará eso, sino, una festividad religiosa, como lo es el Yom Kipur, para los judíos, que se celebra desde la tarde del 15 de septiembre, hasta el ocaso del 16 de septiembre de este año.

El Yom Kippur es una festividad y el día más sagrado del año judío y es conocido como el Día de la expiación, del perdón y del arrepentimiento de corazón o de un arrepentimiento sincero. Es, asimismo, el último de los diez días de arrepentimiento. Forma parte de los Yamim Noraim (en hebreo, Días extremadamente santos), que comprenden desde el Rosh Hashaná (Año Nuevo Judío), diez días del arrepentimiento, hasta su culminación, con el Yom Kipur.

Su tema central es la expiación y la reconciliación. La comida, la bebida, el baño o cualquier tipo de limpieza corporal como el lavado de dientes, la utilización de cuero, el untamiento de cremas o bálsamos en el cuerpo y las relaciones conyugales están prohibidos. El ayuno empieza en el ocaso y termina al anochecer del día siguiente. Y sí, es un mito el que dice que los creyentes de esta religión no comen absolutamente nada en todo el día.

¿Cuánto tiempo dura el ayuno de Yom Kipur?

Digamos que no comen en 2 días, (Bueno, tampoco, son sólo 26 horas), si consideramos la cena como una comida, pero durante la mañana y antes del ocaso del primer ayuno, sí se pueden comer refrigerios pequeños, como un poco de vegetales, helado o cosas que no tengan carne. Por eso, en caso de que tú practiques el judaísmo, compartiremos para ti un helado de plátano con galleta, que seguro no te hará sentir tan culpable como un pambazo, por ejemplo.

Ingredientes

3 claras de huevo.

3 plátanos maduros, rebanados (aproximadamente 1 taza).

2/3 tazas de azúcar.

1 cucharadita de extracto de vainilla.

1 cucharadita de jugo de limón.

3-4 galletas de chocolate, desmigajadas.

½ taza de chispas de chocolate, opcional.

2/3 taza de nueces picadas.

¿Cómo se prepara?

Combina las claras de huevo, los plátanos, el azúcar, la vainilla y el jugo de limón en el recipiente de una batidora. Bate a velocidad alta durante 8-10 minutos hasta que el volumen aumente. Agrega las galletas desmigajadas, las chispas de chocolate, y las nueces picadas. Congela en un recipiente tapado. Si quieres un helado más consistente, agrega 1 recipiente de crema para batir, batida. ¡Provecho!

¿Cómo comenzó la tradición?

De acuerdo con los libros sagrados, los orígenes del Yom Kipur se remontan a la época de Moisés, después de que el pueblo de Israel realizó su éxodo desde Egipto. Al llegar al Monte Sinaí, Moisés recibió los Diez Mandamientos de Dios, pero cuando Moisés bajó de la montaña, encontró a la gente adorando a un becerro de oro. Moisés destruyó las tabletas con ira, pero la gente expió su pecado, por lo que Dios los perdonó.

¿Por qué es importante el ayuno en Yom Kipur?

Este día es muy importante para la comunidad judía, porque es el momento del año en que pueden tener absoluta reflexión, donde una persona devota se desconecta de los placeres de la vida para reparar su relación consigo mismo, con el prójimo y con su deidad. La comida está considerada un placer y por esa razón se prescinde de ella por 26 horas.