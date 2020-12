Diario Judío México - La «Bobe metalera» que sobrevivió el Holocausto, al COVID, fue espía, participo en Eurovision, American y Switzerland Got Talent y a los 98 años conquista con su banda de Rock

Conoce sus secretos, anécdotas y aventuras contadas por sus «Nietos» y compañeros de esta aventura, así como la gran labor para rescatar estas historias y lograr la paz por medio de la música con Verónica de Voices for Peace

La Bobe de 96 años que sobrevivió al Holocausto, fue espía y ahora canta heavy metal

Su padre fue enviado al campo de concentración de Dachau, ella terminó en un campo de refugiados. Trabajó como espía para los Estados Unidos, compuso canciones para Dean Martin, Nat King Cole y Doris Day, y ahora lidera la banda TritoneKings.

aca el documental sobre ella

Con información de infobae y diariojudio

Nacida en el seno de una familia vienesa acaudalada, Inge Ginsberg vio como su vida y la de sus seres queridos era completamente aplastada con la llegada de Hitler al poder. La fusión de Austria y la Alemania nazi en una sola nación tuvo lugar el 12 de marzo de 1938 y marcó el momento en el que el estado centroeuropeo pasó a ser una provincia del III Reich, lo que inició la debacle para un linaje que se remontaba ocho siglos atrás, hasta los judíos monásticos de la Abadía de Melk.

Su padre, Fritz Neufeld, fue ingresado en el campo de concentración de Dachau y luego, en 1939, fue uno de los 937 pasajeros judíos a bordo del navío «San Luis» de la HAPAG que partió con destino a la isla de Cuba y se vio obligado a regresar a Europa. Su madre pudo escapar en 1942 a Suiza, al cruzar los Alpes junto a sus dos hijos, Inge y Hans Walter, luego de sobrevivir ilegalmente en Viena durante años.

Como muchos otros refugiados, acabaron en el centro de recepción de Adliswil y luego fueron trasladados a distintos campos de trabajo en ciudades como Lucerna y Lugano. Inge pudo sobrevivir y tener una vida relativamente normal. Se casó en tres oportunidades, se destacó como periodista y hasta tuvo la oportunidad de trabajar como espía para la Oficina de Servicios Estratégicos de los EEUU, agencia precursora de la CIA.

Pero su mayor pasión, sin lugar a dudas, siempre fue la música. Hoy, a los 96 años, un nuevo documental sobre la «abuela metalera» y su banda de rock pesado conocida como los «TritoneKings« promete honrar a una verdadera sobreviviente, un ejemplo a seguir en tiempos donde, para muchos, un futuro marcado por la esperanza y la libertad, parece imposible de divisar.

«Me pareció que su historia era notable. Creció en Austria, al borde del estallido de la Segunda Guerra, escapó del Holocausto y terminó en un campo de refugiados en Suiza. Luego de la guerra, ella y su marido Otto Kollmann se mudaron a Hollywood y construyeron nuevas vidas. Llegaron a componer para los artistas más populares de su generación, como Nat King Cole, Doris Day y Dean Martin«, explicó Leah Galant, la realizadora del documental «Death Metal Grandma», en un artículo de opinión publicado en el periódico The New York Times.

Ginsberg trabajó hacia fines de la Segunda Guerra como espía para la Oficina de Servicios Estratégicos de los EEUU, agencia precursora de la CIA

Luego de pasar años escribiendo canciones para otros y produciendo cantidades de poesías, Inge decidió que era su momento de brillar. Dice el refrán que «mejor tarde que nunca» y, a los 93 años, la luchadora encontró en el oscuro género musical del metal su nueva inspiración. En su nuevo rol podía, literalmente, gritarle al mundo lo que tenía para decir.

«Historias como la de la Sra. Ginsberg son tremendamente importantes para mí», aseguró Galant. «Mis abuelos escaparon de la Europa nazi, pero murieron antes de que yo fuese lo suficientemente adulta como para poder valorar sus historias de vida», añadió.

«Las mujeres como ella tienen tanto para enseñarnos, solamente piden algo de nuestra atención. Depende de nosotros escucharlas», concluyó la prestigiosa cineasta.



Las opiniones expresadas aquí representan el punto de vista particular de nuestros periodistas, columnistas y colaboradores y/o agencias informativas y no representan en modo alguno la opinión de diariojudio.com y sus directivos. Si usted difiere con los conceptos vertidos por el autor, puede expresar su opinión enviando su comentario.