“Loz Aroys” (Let it Go) from the Disney Film, “Farfroyrn” (Frozen).

Yiddish translation by: Xander Berenstein, Benna Kessler, Stephen Cohen, and Raghav Krishnapriyan.

Sung by: Temma Schaechter

Produced by: Sam Zerin

Translated, sung, and produced as part of a four-day “Disney in Yiddish” workshop at the annual Yiddish-language retreat, Yidish-Vokh, in Reisterstown, MD (August 12-19, 2014).

Yiddish:

דער שנײ גלאַנצט װײַס אױפֿן באַרג הײַנט בײַ נאַכט

נישט קײן שפּור קען מען זען

אַן אײנזאַמע מלוכה

און איך בין די קעניגין.

דער װינט ער שרײַט פּונקט װי דער שטורעם טיף אין מיר

זיך צו קאָנטראָלירן, האָב איך שױן פּרובירט!

זײ זאָלן נישט װיסן װאָס דו ביסט

זײַ אַ גוטע מיידל, פֿאַרגעס דאָס נישט

באַהאַלט זיך, פֿיל נישט, היט אָפּ דעם סוד

דערזען זײ יאָ!

לאָז אַרױס, לאָז אַרױס

דער כּישוף איז שױן צו גרױס

לאָז אַרױס, לאָז אַרױס

דאָס שײנע מײדל איז אױס

ס’מאַכט נישט אױס

װאָס זײ טראַכטן פֿון מיר

װײַטער בלאָזט דער װינט

די קעלט און דער שנײ זײַנען טײל פֿון מיר!

טשיקאַװע, װאָס פֿון דער װײַטנס

זעט אַלץ מיר אויס גאַנץ קליין

און די שרעקן פֿון אַ מאָל

באַהערשן מיך נישט מער!

ס׳איז צײַט צו זען װאָס איך קען טאָן

די גרענעצן אַדורכצוגיין

פֿאַרגאַנגענהייט איז שוין פֿאַרבײַ, כ׳בין פֿרײַ!

לאָז אַרויס, לאָז אַרויס

איך בין הימל, אײַז, און װינט!

לאָז אַרויס, לאָז אַרויס

זייער שטאַרק איז מײַן געמיט!

איך בין דאָ!

און איך בלײַב דאָ!

װײַטער בלאָזט דער װינט!

מײַן כּוח פֿליט פֿון מײַן נשמה צו דער ערד!

פֿון מיר קריסטאַלענע בריליאַנטן פֿינקלען, אומעטום!

און מיר איז אײַנגעפֿאַלן אײן זאַך אינעם פֿראָסט׃

איך גיי נישט מער צוריק!

דאָס איז פֿאַרגאַנגענהייט!

איך בין פֿרײַ, ענדלעך פֿרײַ

װי געבוירן אויף דאָס נײַ!

איך בין פֿרײַ, ענדלעך פֿרײַ

דער עבֿר איז פֿאַרבײַ

אָט בין איך

אין דער שחרית־ליכט

װײַטער בלאָזט דער װינט

די קעלט און דער שנײ זײַנען טײל פֿון מיר!

Este artículo se publicó originalmente en agosto de 2014.