Enfrentamiento del Super Bowl judío Ademas de tener a la familia judía Glazer, dueños de los Bucs, como protagonistas y buscando su segundo campeonato, este superbowl presentaría en el terreno a 2 figuras judías de este deporte

Ali Marpet de los Buccaneers y Mitchell Schwartz de los Chiefs son 2 linieros judíos que se enfrentaran en este Super Bowl 2021

Ambos son jugadores destacados en sus respectivos equipos, aunque seguramente solo uno, Ali Marpet, de Buccaneers, pueda participar en el juego de campeonato de la NFL, mientras que Mitchell Schwartz, el tackle de Pro Bowl de los Kansas City Chiefs, no ha podido jugar desde octubre, por una lesión, por lo que su participación en este juego no sea un hecho



Mitchell Bryan Mendel Schwartz (Crédito: Jeffrey Beall) (n. 1989) nació en California y se crio en un hogar judío conservador religioso.

Schwartz usa su judaísmo con orgullo y junto con su hermano hermano Geoff, también jugador de la NFL y que los identifica como los primeros hermanos judíos en jugar fútbol americano profesional desde 1923, escribieron un libro llamado "Eat my Schwartz: Our Story of NFL Football, Food, Family, and Faith."

MItchell es un gran partidario del Jabad de Leawood de Kansas City y ha encendido la menorá pública de la ciudad.



En junio 2020, El jugador de la NFL hizo un comentario de las publicaciones antisemitas de DeSean Jackson, comentando que provienen de un lugar de ignorancia'

"Realmente no creo que DeSean haya querido decir ningún tipo de odio ni nada", dijo Schwartz. "Creo que vino mucho más de un lugar de ignorancia".

Jackson publicó una serie de publicaciones antisemitas en Instagram, una de las cuales incluía una cita sobre judíos atribuidos falsamente a Adolf Hitler. Desde entonces se ha disculpado por las publicaciones, que dijo que fueron malinterpretadas.

Schwartz jugó una temporada con Jackson en la universidad. Le dijo a Don Lemon de CNN, en su momento, que creía que las publicaciones eran producto de la ignorancia, no de la malicia. Schwartz dijo que no hablo directamente con Jackson.Mientras tanto

Ali Marpet (Crédito: buccaneers.com) Alexander "Ali" Marpet (n. 1993) nació en Nueva York en una familia judía tradicional. También fue un gran éxito en el fútbol (y el baloncesto) en la escuela secundaria.