Keridos Lektores,

Ke alegriya fue la miya kuando un viejo amigo me demando de eskrivir sovre las tradisyones Judiyas de Roshashana en las famiyas sefaradis de Istanbul. Para mi es akodrarme de estos diyas bendichos de mi chikes, gravados kon ilos de oro en mi tino, mas ke eskrivir un artikolo para una revista ! Le fui rekonosiente para esto i lo reingrasyi por su jantiyesa de siempre.

Estare kontandovos, puedeser sin koherensya, komo me viene de aryento, kon mi enthusiasmo de siempre kuando eskrivo memoryas de akeyos tiempos tan horozos, al lado de mis paryentes de los kualos era la unika kreatura, engrandesida kon tanta dulsor, tanto kudyado i de la mijor manera ke se puediya… Es enteramente mi kulpa si sali esta persona medya trololo ke refuza de ser seryoza i engrandeserse komo kada adulto ke konosi. No es tan grave de tener una buena humor, soriyir siempre, amar jugetikos i animalitos, tener amigos de kada edad, divertirse kon todo lo ke briya i es de kolores bivas, kon plumas i kordelas, rovar chikolatas de los almaryos i no artarse de komer serezas, igos i moras de las guertas de los vizinos en tomando la permisyon o no ! Espero ke Di-o me va pardoner estos ladronisyos innosentes ke rezultan de mi gurmandiza !

AVLANDO DE ROSH HASHANA ASIGUN LAS TRADISYONES DEL JUDAIZMO

vos kero dizir, en primero, ke yo no saviya antes ke este diya kaye al primer diya del syeten mez del kalendaryo ebreo ke es Tishrei (Levitiques 23.24). El primer mes es Nisan, komo lo savesh.

En la Torah el apelido de Rosh Hashana no egziste en dingun lugar. Pasa ke “YOM TERUA” el diya ke se asopla el SHOFAR. En Ezechiel 40.1 pasa ke el empesijo del anyo i no komo el primer diya del anyo. Muestra literature rabinika en ladino lo nombra YOM HA DIN el Diya del Djuzgamiyento i YOM HA ZIKARON el Diya de Akodramiyento. Los 10 diyas ke empesan dospues de las fiestas de Rosh Hashana fina el Diya de Kipur, YOM KIPUR son Los Diez Diyas de Arepintamiento. Asigun la Mishnah es de este diya de Rosh Hashana – ke es el Diya del Anyo Mueyvo para las personas, los animales i los kontraktos entre las personas – ke se empesa a kalkular los anyos kalendaryos, el anyo sabatiko (SHMITA) i los anyos de jubileo (YOVEL).

Rosh Hashana se fiesta dos diyas. Parese ke se fiestava un diya solo fina el sieglo 13. A parte de los servisyos de kada diya ay tefilot ke se adjuntan, komo la orasyon de la AMIDAH por el Shaharit i el Mussaf. El Shofar es asoplado a variyas intervalas en el Mussaf. Versos de la Biblia son dichos. Kefi la Mishnah 10 versos (kada uno i uno) son dichos por el Reyno el akodramiento i el shofar mizmo, kada uno akompanyado kon el asoplamiyento del shofar. Unos PIYUTIM se kantan ke son orasyones de la Edad Medya kon temas de arepintamiento. La orasyon ALEYNU se aze al tiempo de la repetisyon del MUSSAF AMIDAH.

La djente se suhetan ” SHANA TOVA ” Anyada buena, “SHANA TOVA I METUKA” Anyada buena i dulse…Porke seramos djuzgados por el Todo Poderozo Baruh Hu Baruh Shmo i por esto dizimos tambien “Ktiva ve Hatima Tova ” Ke te seya eskrito i afirmado por un anyo bueno.

El kalenderyo judyo es preparado de tala manera ke Rosh Hashana nunka kaye en Alhad, en Myerkoles i en Vyernes. El mas d’emprano Rosh Hashana okuryo en el 5 de Septiembre in 1899 i otra vez en 2013 . El mas tadre Rosh Hashana okuryo el 5 de Oktubre en 1967 i va afitar otra ves en 2043.

En el dospues de midi del primer diya se aze el TASHLIH, se roga allado de las aguas koryendo naturalmente. Munchos embiyan pedasoz de pan o piedrizikas chikas a las aguas para dezazersen de sus pekados (Ishaya 11,9) i se kantan los Psalmos 118. 5 i 9, 121 i 130.

Komemos MANSANAS I MIEL Siiiiiiiiii ! Vedrura i aluenga komo karne porke se topa en el Rosh (kavesa) ! Yo meto al orno la kavesa entera del kodrero ! Ayyyyyyyy ke kuando lo eskrivo me ezgrimo ma no kuando lo ago !!!!! No lo veygo komo kuando lo eskrivo ! Madre mia bendicha !

La segunda noche frutas mueyvas se gostan para el “Shehiyanu” ….Agranadassssssss ! i la segunda noche es kontada ke la fin del Diya Largo de Rosh Hashana (2 diyas en 1)

(Komo lo vesh a las mujeres les kaye de avlar de la Ley tambien ! Deke no ?)

En una de las tradisyones del Marok me disheron ke los padres ke tienen kreaturikas chikas o solo de unos kuantos mezes avren la Tora i topan la letra del empesijo del nombre de sus ijos. Toman el dediko amostrador del chikitiko lo meten ensima de la letra en primero i dospues al miel i yevan el dedito a la bokita en diziendo “Ke las letras de la TORA te seyan dulses komo el miel para ti !” En Turkiya no tenemos una tradisyon asemejante ma me vino muy dulse al oyido !

Komo kijyera agora tener un inyetiziko de mi ijo ke no kere saver de esto ! Yo ke digo ke no kale mas trayer kreaturas a este mundo loko, sin piadad, kon problemos ke ni se pueden kontar ! Un mundo ke en mi kavesa chika no veygo nada de bueno i ni dingun futuro ! Teknolojiya no se kome , i el problem de la agua esta leshos de pueder solverse ! Las kalores insuportavles, las innondasyones, el buz ke se esta derrityendo en los poles este burako del ozon ke mos traye mas i mas kanser, epidemiyas de hazinuras ke matan, los problemos sosyo-ekonomikos, la kompetensya mas dura kada diya, la moralitad de las personas, las drogas, la irresponsabilitad de los mansevos i lo mas negro, el dezgusto del Hombre delantre de la vida ke topa vaziya i sin interes al lado de miles de otras angustyas ke se derivan lo mas de los kavzos arriva, azen ke la persona deve pensar muy muncho antes de azer kreaturas ! …. Para murir al kavo !!!! Al kavo digo ! Kual kavo ? En un akto teroristo ? En guerra ? Azyendo shakas kon mansevos de su edad ? Drogas ? Azyendo sportes de mas en mas lokos ? Ya lo se ke es pekado de pensar ansina i ke no tengo razon ma es mas fuerte de mi…. Veygo delantre de mis ojos terremotos, aksidentes de trafik. Tremblo entera kuando me dizen ke un otro bebiko vino al mundo !

No se kere avlado de kozas negras i tristes ! Es ansina ke me salen kozas ke ni pensi kuandi tomi el kalemiko en mi mano ! Yo lo desho korrer ensima de las ojas blankas i es el, mi kalemiko ke desida lo ke kere eskrivir … No tengo dingun kontrol ensima d’el, kuando empesa a arrezvalerse de suyo sin demandar mi avizo ! Ma esta vez le akodri ke vos keriya kontar las fiestas ke mi madre preparava en kaza para Roshashana, komo se avriyan los bogos lavorados kon broderiyas para kitar los manteles i las pechetas/servietas del ashugar para la meza de fiesta….

Las guadrava kon pedasos de mi ashuar tambien i a mi me enkantava estar al lado de eya i admirar estas ermozuras lavoradas a la mano, trezoros de las mujeres judiyas ke pasavan abokadas ensima de estos, anyos a vezes, fina ver, por fin, la ovra eskapada ke se guadrava kon ke amor i ke orgulyo en los bogos ! Se amostravan solo a las maestras ke se entendiyan del lavoro de mano… Se lavavan a la mano i se utuledavan/planchavan kon kola/amidon para ke assemejen a un papel sin dinguna ruga para kuando se teniyan ke espandir sovre la meza. Los mantelas de fiestas eran para 24 personas, blankas lo mas ma aviyan tambien de kolores pastel brodados ton-sur-ton o kon kolores kontrastas. Agora me digo ke era pekado de komer sovre estos i embatakarlos sin kerer de manera irremediavle a vezes kon frutas o el kaldo de las komidas kon sos domat, un pedasiko de torta i no se mas kualo ! Dolor de alma !

Se inchiyan las mezas kon 3 kupas diferentes por kada persona por el vino, la agua i el sumo de fruta o el famozo Coka-Cola ke ya ay anyos ke no meto en boka mas ! 3 platos de komida i de supa, del grande para el chiko i tres set de pirones/kuchiyos kon kuchara grande para la supa, kuchara chika por el dessert i mas chika para el miel servido en chanakas de kristal i revanadas de mansanas pasadas al limon para ke no se empreteskan i duzudadas kon maestriya en platos de kristal tambien. Los envitados embiyavan las flores o los regalos kon las ermozas kartas ke eskriviyan kon sus suhetos, dospues de midi antes ke vengan a la tadre… Los monsieurs se vistian kon kostumes de kolores oskuros kon kamizas blankas i kravatas de seda i las dammas se preparavan kon muncho kudyado por sus peynado, el parfum, las djoyas, el muevo fostan…. Mizmo la servienta metiya su prostela blanka kon dantela ensima de su fostan de fiesta i un chiko bonet blanko de dantel para tapar sus kaveyos… La kaza se inchiya de rozas i de dulsuryas, de chocolate ma lo mas kon la golor del famozo FURNISTO ansina ke del aroz de fiesta ke se sierve tambien kon bezelyas/petits pois i la karne del kodrero.

