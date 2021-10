Colección de Canciones de la Guerra de Yom Kippur

Cómo los Beatles inspiraron una canción de esperanza de la guerra de Yom Kipur

Naomi Shemer se propuso escribir una versión hebrea de "Let It Be" y terminó con una canción conmovedora sobre la guerra de Yom Kippur.

En el verano de 1973, la compositora israelí Naomi Shemer, mejor conocida por escribir "Jerusalem of Gold", se propuso escribir una versión en hebreo del clásico de los Beatles "Let it Be", que se emitía con frecuencia en la radio israelí.

Pero cuando estalló la guerra de Yom Kippur en octubre, el éxito de los Beatles se convirtió en lo que Shemer llamó más tarde "un punto de partida para una canción completamente nueva".

Shemer cambió la letra a una oración que expresaba la esperanza de que las batallas terminen y de que los soldados de las FDI regresen a casa en paz.

La letra expresa el anhelo de un futuro mejor, incluso cuando todo parece oscuro: "Todavía hay una vela blanca en el horizonte, frente a una pesada nube negra".

Shemer escribió la canción para la cantante Chava Alberstein, quien había querido interpretarla en un evento para las esposas de los pilotos.

“La versión hebrea que le preparé no tenía conexión con el original, pero trataba sobre las preocupaciones y los temores de la guerra que había estallado uno o dos días antes”, escribió Shemer más tarde sobre el proceso de composición.

Al principio, mantuvo la melodía de los Beatles, pero su esposo, Mordechai Horowitz, en un indulto de luchar en la guerra dijo: "No dejaré que desperdicies esta canción en una melodía extranjera. Esta es una guerra judía, y deberías darle un tono judío ".

Un borrador manuscrito de la letra en la Biblioteca Nacional de Israel muestra que Shemer escribió originalmente en la parte superior de la página: "De las canciones de los Beatles - Una versión hebrea", pero lo cambió a "Música y letra: Naomi Shemer".

El borrador incluye un verso sobre alguien que "trae noticias en la puerta" para contarle a una familia sobre la muerte de su ser querido, que luego ella eliminó porque era demasiado triste, escribió su hija Lely Shemer en un correo electrónico el domingo.

Ese día, se le pidió a Shemer que actuara en televisión y, de camino al estudio, se le ocurrió una melodía original para la canción en el coche, una melodía que describió como "el suspiro y la angustia de la guerra". La canción fue transmitida al día siguiente, y un día después de eso, Alberstein la cantó en Army Radio.

La "Let It Be" de Shemer (Lu Yihi) se convirtió en la canción no oficial de la guerra de Yom Kippur, interpretada y cantada por los soldados de guardia.

Shemer recibió muchas cartas de israelíes que se sintieron conmovidos por la canción, que se pueden encontrar en su archivo de la Biblioteca Nacional de Israel, y contó una historia que cuando el jefe de personal de las FDI, David Elazar, escuchó por primera vez la canción después de que terminó la guerra, hizo él llora.

