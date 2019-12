Diario Judío México - Sexta vela de Janucá, viernes 27 de diciembre antes de las 17:48.

Preferiblemente, la janukiá debe ser encendida unos minutos antes de las 17:48 Primero se prenden las velitas de Januca y después se prenden las velitas de Shabat (Con sus respectivas bendiciones o Brajot). Es mejor que este reunida toda la familia para el encendido de las velitas, pero hoy por ser Shabat, no se debe esperar y se deben prender a tiempo, unos minutos antes de las 17:48. Esto aporta a la atmósfera familiar y también maximiza la mitzvá de “publicar el milagro”. Si no se prendieron las velitas a tiempo el día de hoy, ya no se pueden prender después.

Procedimiento:

Se prende el Shamash (Vela separada de todas las demás) y se dicen las siguientes dos bendiciones, inmediatamente después, se prenden las ocho velitas de izquierda a derecha.

Bendición #1

Baruj ata Ado-nai Elo-heinu melej ha-olam, Asher kid-shanu be-mitzvo-tav, Ve-tzi-vanu le-had-lik ner shel Janucá.

Bendito eres Tú, Hashem, Di-s nuestro, Rey del universo, que nos ha santificado con Sus preceptos y nos ha ordenado encender la vela de Janucá.

Bendición #2

Baruj ata Ado-nai Elo-heinu melej ha-olam, She-asa ni-sim la-avo-teinu, Baia-mim ha-hem baz-man ha-ze.

Bendito eres Tú, Hashem, Di-s nuestro, Rey del universo, que realizó milagros para nuestros antepasados, en aquellos días en esta época.

El siguiente párrafo se dice cada noche, después de que las velas han sido encendidas.

Estas velas encendemos por los milagros, las maravillas, las salvaciones y las batallas que realizaste para nuestros antepasados en aquellos días en esta época, a través de Tus santos sacerdotes. Durante los ocho días de Janucá, estas velas son sagradas y no estamos autorizados para darles uso corriente, sino para contemplarlas y así poder expresar agradecimiento y alabanzas a Tu gran Nombre por Tus milagros, Tus maravillas y Tus salvaciones.

Séptima vela de Janucá, sábado 28 de diciembre a partir de las 18:44 después de hacer Havdala.

Preferiblemente, la janukiá debe ser encendida inmediatamente después de que acaba Shabat. Sin embargo, es mejor esperar a que todos los miembros de la familia estén presentes. Esto aporta a la atmósfera familiar y también maximiza la mitzvá de “publicar el milagro”. La janukiá puede ser encendida (con las bendiciones) toda la noche, siempre que haya personas despiertas.

Procedimiento:

Se prende el Shamash (Vela separada de todas las demás) y se dicen las siguientes dos bendiciones, inmediatamente después, se prende la primer velita.

