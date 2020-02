Diario Judío México - A doña Rosa Agraz y a Carmen Martínez,nuestras amigas de Brunete,con sumo agradecimiento.

LA LLAVE DE LUZ.

AL AMOR DEL MUNDO, DE ISRAEL Y DE BRUNETE.

El silencio y la soledad es el supremo lujo de la vida.

THOMAS MERTON

Mas nada atrae tanto a la gente como los eremitas y los monasterios encerrados en sus muros.

El lujo es un artificio de la vanidad para ocultar la misera del alma.

-“Una Carta a las generaciones”-

Tu Bishvat en Brunete

Los árboles son los seres más grandes y vetustos del mundo, tal es así, que por su fruto son las maravillas de la naturaleza.

Al empezar este artículo, nos entró en el corazón una llamada; al otro lado de la línea, nos recibía el cuadro de juventud de Leonardo da Vinci Anunciación (Annunciazione) datado el año 1472-1475 en la luz renacentista, utilizando la técnica de óleo y temple sobre talla (madera de Álamo), midiendo dicha obra 98cm de alto y 217cm de ancho, se conserva en la galería de los Uffizi en Florencia.

“Se representa el tema de la Anunciación de la venida de Cristo a María por el Ángel Gabriel, según recogen las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Lucas 1:26-38.

Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David; y el nombre de la virgen era María-

Entrando el ángel a donde ella estaba, dijo; “¡Salve, muy favorecida! El Señor es contigo; bendita eres entre todas las mujeres”. Pero ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras, y pensaba que salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo; “María, no temas, porque has hallado Gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamaras su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su Reino no tendrá fin”. Entonces María preguntó al ángel; “¿Cómo será esto?, pues no conozco varón”.

Respondiendo el ángel, le dijo; “El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por la cual también el Santo Ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y he aquí también tu parienta Isabel, la que llamaban estéril, ha concebido un hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella, pues nada es imposible para Dios”. Entonces María dijo: “Aquí está la sierva del Señor; hágase conmigo conforme a tu palabra”. Y el ángel se fue de su presencia.

Tal escena representada en el cuadro, nos inspira aún mucho más; en esa luz que se precipita hacia la iluminación, las nuevas semillas están plantadas en todos los dignos, y también en el interior del nuevo Brunete resurgido; el pueblo de los amigos y de la convivencia. Jóvenes y mayores se sientan en sus parques, y caminan buscando el Sol del atardecer. Volveremos a plantar árboles en este año corresponde al día 8 y 9, como lo hicieron en su día de identidad nuestros padres, junto a sus hijos, o los maestros en compañía de sus alumnos. Se anuncia, en ese atardecer ineludible, el fruto en los campos, el trigo, la cebada, un olivo tímido se asoma disperso entre jaras y algún arroyo nutre las raíces de los pequeños frutos. Las montañas nos rodean, como si quisiesen cobijar a un pueblo sufrido, en su día de pocos entusiasmos, y que ahora tiene por fin a sus buenos padres, plantan aquí también garbanzos y alguna higuera, por el centro del pueblo también se ven rosales. Hemos paseado por este pueblo con grandes maestros, cada uno en lo suyo, y he regado los árboles de un gran filósofo como don Antonio Escudero Ríos, hemos visto la flor tierna, y hemos cuidado de las generaciones más pequeñas, de esos pequeños arbolitos, que un día serán grandes árboles herederos del mundo aún en construcción.

El TU BISHVAT corresponde al dia 15 del mes hebreo de SHEVAT,el quinto del candelario hebreo.En este año de 2020 el Tu Bishvat corrEponde desde la tarde del sabado 9 hasta la tarde de domingo 10 de febrero, pero más que la fiesta de los árboles, es la fiesta de los frutos y también a nuestro parecer, de la quinta esencia del Amor.

En los cuatro pasos Yod, He, Vav, He, en cada uno está el amor, también, sin embargo el quinto paso es el Amor encontrado; en nuestros hijos, en nuestras esposas, en nuestro trabajo, en los amigos, etc. Por eso es tan importante destacar; -aún en época de guerra, ni los grandes árboles, ni sus bosques, se deben tocar, ni mucho menos sus frutos, pues son la vida misma, la que fué, la que es y la que será por siempre-

Pueden herir nuestras semillas y marcarlas, como a menudo nos ha ocurrido a muchos de nosotros, cuando hemos sido pequeños.

Si esto ocurriera recuerden esta fórmula:

el entroncamiento del amor y el conocimiento manifiesto en nuestros mayores, fue el bálsamo ante las peores heridas. Por eso es tan importante defender a la inocencia, a lo sagrado, a nuestras semillas, porque un árbol grande ante las heridas se puede curar más fácilmente, pero para uno pequeño puede ser mortal.

También hay obras, árboles plantados entre judíos y cristianos juntos, y han salido Fuertes y hermosos como ellos solos, incluso, y valga el ejemplo, de dos enemigos hermanos enfrentados por las ideas, que han encontrado el equilibrio y La Paz haciendo un trabajo juntos, y la misma obra, los ha unido para realizar un bien mayor, dejando atrás las diferencias ideológicas o de cualquier otro tipo. Es en los primeros cuidados y pasos, en los que hay que prestar mayor atención; las semillas y los pequeños arbolitos, deben ser protegidos y mimados, para que ningún espino nos los ahogue, o nos los lleve al camino de la perdición. Qué bonita es esta fiesta de Tu Bishvat, vamos a plantar también granados, cipreses, cipreses limón, parras y un rosal. Me encantan las rosas florecidas en el centro de los cuatro puntos cardinales, son mis preferidas. Daremos un paseo por los campos de Brunete, agradecidos a ese Sol del día 15 de Shevat, donde en Israel comienzan a asomarse los primeros brotes de vegetación, en consecuencia se solía plantar árboles.

El porvenir es realmente esperanzador; esperanza y caridad unidos formando nuestra estrella de la vida.

El espíritu de esta fiesta en Brunete, era una victoria en toda regla que hacía presagiar las esperanzas puestas en el espíritu del 15 de Febrero del 2020.

Quizá los ángeles vinieran a reparar nuestras semillas melladas, nuestras carencias y miserias humanas, a reparar mediante el amor a la obra-hombre del Eterno, como hace un abuelo con su nieto, cuando éste herido de gravedad se extravió de su camino.

En este día hay cantos en Brunete, los gorriones sonríen por ver la luz del nuevo hombre. Tomaremos frutas, también, y un poco de vino en honor a los sembradores universales de arriba y de abajo, por fin unidos. A todos los maestros del mundo os damos las gracias.

Nunca olvidaremos tus árboles don Antonio Escudero Ríos, ni el amor que tu pueblo le dio al nuestro.

De vuelta al cuadro Asunción de Leonardo da Vinci:

Sofía espera al cordero de Dios, a la inocencia reparadora, a la reconciliación del hombre con su Creador y el mundo. Caridad para los padres y esperanza para los hijos. La Madre del Mundo nos riega de puros sentimientos, entre sus brazos, el Sol ya maduro, entra en su hora mágica para descansar entre esas montañas, y regresar mañana resurgiendo de nuevo, e iluminar el corazón del mundo en Jerusalem.

-Vuelve a casa de tu Padre, hijo mío-

Al amor de Israel.

Larga vida al Mundo, al pueblo Hebreo y también a Brunete.

Antonio Escudero Ríos y Kadan Navarro Yale.

Gracias a la Vida.



ANNO TEMPLI CMII.BRUNETE-MADRID