Adios a nuestro amigo y el ultimo Fiscal de Nurenberg. La historia de un hombre que lucho por la justicia del pueblo Judío

FALLECE BEN FERENCZ, EL ÚLTIMO FISCAL DE NUREMBERG A LOS 103 AÑOS

QUE SU MEMORIA SEA UNA BENDICIÓN

Ayer viernes 7 de abril de 2023, falleció Benjamin Ferencz, el último fiscal de los juicios de Nuremberg a los 103 años en una residencia para personas mayores en Boynton Beach, Florida.

Esto fue confirmado por Don Ferencz, su hijo, a quien le mandamos profundas condolencias junto a toda su familia.

La muerte del amigo de The Voice of the Silence y DIARIOjudio: una vida de lucha y compromiso aca un querido adiosal amigo de The Voice of the Silence y Diariojudio: una historia de amistad y lucha contra la injusticia

Ben Ferencz fue responsable en los juicios de Nuremberg en 1946 del caso de los Einsatzgruppen, los escuadrones de la muerte de Hitler. Logró condenar a 22 de los acusados, un número histórico en contraste con todos los Nazis que lamentablemente no fueron condenados por distintas razones.

Tuve la oportunidad de entrevistar a Ben cara a cara dos veces por medio de ZOOM para mi proyecto del Holocausto The Voice of the Silence y DiarioJudio Y soy testigo de que calidad humana y hermoso corazón tenía, con una vitalidad hasta su último respiro.

Ben Ferencz, era capaz de contarte de memoria y a la perfección toda su historia y trayectoria como soldado americano y fiscal de Nuremberg sin olvidar ni un detalle a sus más de 100 años. Sonreía, lloraba, causando el mismo efecto en quien lo escuchaba dejando su corazón cada vez que revivía toda una vida de valor y de una labor incansable por procurar la justicia y la paz. “Ley no guerra” y “nunca te rindas” eran sus frases icónicas, con las que nos alentaba a las generaciones jóvenes a prevenir que sucedan más guerras y a no rendirse ante las situaciones de la vida.

Conseguir las entrevistas con Ben fue resultado de hacer caso a su frase “nunca te rindas”, ya que había visto un documental de él y decía esta frase. Traté de contactarlo por muchos medios y me comentaron que ya estaba muy grande para aceptar entrevistas, pero no me rendí y gracias a su querido hijo Don, que entendió la visión de The Voice of the Silence (educar sobre el Holocausto a la juventud no judía principalmente), se lograron estos eventos increíbles por los que estoy profundamente agradecida, conocer a Ben fue un honor.

He aquí un fragmento de una de las entrevistas traducido al español:

https://www.youtube.com/watch? v=q2TQRsDsH4k

En una ocasión fue para los alumnos de derecho de la Universidad La Salle Cuernavaca y en la segunda con B’nai B’rith Argentina con el Dr. Raul Woscoff, el departamento de derecho de la Universidad Nacional del Sur Bahía Blanca Argentina, la Asociación Médica de Bahía Blanca y el Colegio de Abogados del departamento judicial de Bahía Blanca.

El Dr. Woscoff dirige estas palabras de remembranza al enterarse del fallecimiento de Ben:

“La humanidad ha perdido hoy a Benjamín Ferencz. A su labor como fiscal en Nuremberg agregó su docencia permanente en favor de la justicia para que los victimarios de delitos de lesa humanidad fueran perseguidos por la ley allí donde se encuentren. Benjamín Ferencz constituye una fuente de inspiración permanente para quienes creemos en la ley y no en la fuerza.”}

También de parte del equipo de Diario Judío y The Voice of the Silence, chicas de nuestro equipo comparten las siguientes palabras:

“Ben Ferencz, es lamentable su pérdida, pero lo reconfortante es que logró la misión que tenía para la humanidad.

Un ser lleno de valentía, que quizá dejó mucho por hacer justicia y lo logró, muchos sentimos admiración por su capacidad de empatía y por la fortaleza para hacer justicia a tantos inocentes… La pérdida que siente el mundo es grande, pero su legado seguirá en nosotros y continuaremos con ella, por un mundo mejor. A él Nuremberg le enseñó que crear un mundo tolerante y de compasión, sería una tarea larga y ardua, sin embargo, lo increíble es que él aportó en la creación de aquello que evitará otra atrocidad en el mundo y es por eso que siempre estará vivo en nuestra memoria, la generación de hoy está agradecida, hasta siempre Ben. No olvidemos sus palabras: “Ley, no guerra”.” – Odeth Tapia, productora de contenido de redes sociales en The Voice of the Silence

“Ben Ferencz, fuiste testigo de las terribles consecuencias de los delitos cometidos por los nazis, pero tu humanidad, tu gran corazón y perseverancia lograron que se castigaran estos delitos de guerra y te estaremos siempre agradecidos. Hasta siempre, vivirás siempre en nuestra memoria para seguir cambiando las mentes y corazones de la gente.” – Hindra Gutierrez, productora de contenido de redes sociales en The Voice of the Silence

También recientemente el mes pasado cuando Ben cumplió 103 años le mandamos un video en el que participaron personas de varios países felicitándolo, el cual vio y le sacó una sonrisa, esto nos conmueve mucho. De parte de Diario Judío y The Voice of the Silence.

https://www.youtube.com/watch? v=FR_Mxa8Ud_k

También un poema de mi autoría el cual le leí personalmente en una de las entrevistas;

His life was like a war, (Su vida fue como una guerra)

escaping from his country. (escapando de su país.)

His destiny was law. (Su destino era la ley)

And to set the world free. (Y liberar al mundo)

Ben persecuted the evil, (Ben persiguió el mal,)

encouraging all of us. (animándonos a todos.)

To apply the law, not war, (a aplicar la ley, no la guerra)

to do good, and never give up. (a hacer el bien, y a no rendirnos nunca)

(Sam RD 2021)

Para honrar la vida y legado de Ben Ferencz, a continuación comparto un poco de su vida:

Benjamin Ferencz, nació en una familia judía en el año 1920 en los Cárpatos de Transilvania. Lamentablemente su familia sufría de antisemitismo, es por esto que se mudaron a Nueva York, Estados Unidos.

Ben relataba haber vivido en pobreza y en un barrio pobre y peligroso llamado “Hell’s Kitchen”, de estos primeros años de su vida rodeados de violencia es que surge en él un deseo de hacer justicia en este mundo. En su casa hablaban yiddish, no inglés, pero pudo aprender el idioma en sus años de educación.

A pesar de la situación económica de su familia, Ben Ferencz era un jóven brillante por lo que estudió prevención del delito en el City College de Nueva York y le dieron una beca para estudiar la carrera de Derecho en Harvard, en donde se graduó en 1943. Su interés particular cuando estaba estudiando estaba enfocado en crímenes de guerra.

Mientras estudiaba quiso alistarse en el ejército americano como piloto de la fuerza aérea pero, relató que por su complexión y altura no cumplía con los estándares.

Al graduarse de la universidad por fin se enlistó en el ejército en donde le asignaban tareas muy básicas hasta ser soldado raso a cargo del general Patton luchando en batallas.

En 1945 a finales de la Segunda Guerra Mundial, participó en el desembarco de Normandía por parte del ejército Americano.El relató para nuestra entrevista con The Voice of the Silence que, aunque fue un hecho clave para el término de la guerra, fue un día terrible donde veía desesperación y muerte por todos lados.

Después fue mandado como investigador para reunir evidencias de las atrocidades Nazis, a la liberación de los campos de concentración Buchenwald, Mauthausen, Flossenburg y Ebensee. Ben se conmovía hasta las lágrimas al recordar estos eventos, ya que fue muy traumante el ver pilas de cadáveres y prisioneros esqueléticos, esto relató en una de las entrevistas con nuestro proyecto The Voice of the silence.

“Las escenas que presencié mientras liberaba estos centros de muerte y destrucción están indeleblemente grabadas en mi memoria. Campos como Buchenwald, Mauthausen y Dachau están vívidamente grabados en mi mente. Incluso hoy, cuando cierro los ojos, soy testigo de una visión mortífera que nunca podré olvidar: los crematorios resplandecientes con el fuego de la carne quemada, los montones de cadáveres demacrados apilados como leña esperando a ser quemados… Me había asomado al infierno”.

Al regresar a Estados Unidos solo quería ser abogado y no quería regresar a Europa nunca más después de presenciar todas las atrocidades. Sin embargo lo convocaron a ser parte de los juicios por crímenes de guerra de Núremberg, a un Ben muy jóven y casi sin experiencia en el tema era su primer caso.

Al ser enviado a Berlín tenía en sus manos las pruebas terribles del genocidio Nazi y fue designado discal jefe en el caso Einsatzgruppen (quienes asesinaron más de un millón de personas). Todos los acusados fueron condenados y trece condenados a muerte, a pesar de que Ben, por su buen corazón, no estaba de acuerdo con vengarse con “muerte”.

A pesar de no querer estar en Europa, se quedó unos años más hasta el 56 para cumplir una labor increíble. Fue líder de la Organización Sucesora de la Restitución Judía con esquemas de compensación para las víctimas del Holocausto.

Después, trabajó incansablemente para instituir un Tribunal Penal Internacional que funcionara como máxima instancia para condenar crímenes de guerra y contra la humanidad, términos de los que él es precursor.

La Corte Penal Internacional se constituyó oficialmente en La Haya el 11 de marzo de 2003 gracias a sus esfuerzos.

Hasta su fallecimiento, Ferencz se dedicó a escribir libros sobre justicia, a dar conferencias internacionales tanto para instituciones mundiales como para miles de alumnos y jóvenes que con gusto transmitía su historia para que algo similar no se volviera a repetir.

Sin duda un hombre admirable, que siempre será recordado y sus enseñanzas se quedan en nuestros corazones y mentes hoy más que nunca, donde vemos guerras y violencia. Desde nuestra pequeña posición, nuestra escuela, trabajo, familia, profesión podemos promover la paz.

Descanse en paz Ben Ferencz Z”L, que su memoria sea una bendición por siempre.