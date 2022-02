Elon Musk, creador de Tesla, generó una fuerte polémica ayer luego de comparar al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, con Adolf Hitler.

En un tuit que luego borró, Musk posteó una foto de Adolf Hitler pidiendo que lo “dejen de compararme con Justin Trudeau” porque él “tenía un presupuesto”.

Organizaciones judías criticaron a Musk por su tuit, que iba adjunto a una noticia sobre transacciones de criptomonedas que apoyaban las protestas en Canadá contra las vacunas. Las transacciones son ilegales según las órdenes de emergencia promulgadas por el primer ministro Justin Trudeau.

Elon Musk deleted a tweet comparing Justin Trudeau to Adolf Hitler over Trudeau’s opposition to the trucker protest in Canada. I wish I could find the words to capture how disgusting this is. pic.twitter.com/YLRc5wYsgR

— Frederick Joseph (@FredTJoseph) February 17, 2022