Con una inversión millonaria, el Museo de Jerusalem se moderniza

El Museo de la Torre de David invierte 50 millones de dólares en exposiciones interactivas y, con maquetas 3D y mapas interactivos, busca atraer a las nuevas generaciones de Israel.

En el interior de una antigua muralla de Jerusalem que pervive desde la Edad Media, se alza el Museo de la Torre de David, que alberga la historia de uno de los lugares más sagrados del mundo.

Estos días, el museo se encuentra en obras de renovación para preparar su reapertura. Tras una inversión de 50 millones de dólares, abrirá sus puertas al público el 1 de junio y presentará a los visitantes importantes cambios que narrarán la historia de Jerusalem de forma fascinante, educativa e interactiva.



Modelo interactivo impreso en 3D del Segundo Templo.

(Oded Antman)

Cuando comparto lo emocionada que me hizo la visita al museo a Eilat Liber, directora y conservadora del museo, ella sonríe victoriosa. «Ha merecido la pena, y no eres la única que se siente así», me responde.

«Oigo lo mismo de mucha gente que no tiene conexión con Jerusalem, la visita los afecta. La conexión con un lugar determinado se alimenta de todas las experiencias que hemos tenido en él, y visitarnos es sin duda una experiencia reparadora para muchos a los que Jerusalem no les importaba mucho», suma.

«Esta es una ciudad vibrante que lleva años en conflicto, sufriendo cambios demográficos, y quienes se van no suelen ir extendiendo nuestras gracias», explica Liber al hablar de la Ciudad Santa.

«Sabemos que Jerusalem tuvo un pasado y un futuro, y tenemos respeto por ella y por todas sus capas, tanto las de tiempo como las capas de personas, religiones, demográficas y arquitectónicas», agrega.

«Y ése es precisamente nuestro papel, ser el ‘museo de la ciudad’ y contar su historia. Es una ciudad que tiene un significado profundo y una riqueza infinita de dimensiones que se remontan a miles de años», comenta Liber.



Globo terráqueo interactivo en el Museo.

(Oded Antman)

La Torre de David, donde se encuentra el museo, es un magnífico conjunto de representaciones arquitectónicas de todos los periodos históricos de la ciudad.

Sus torres y murallas del periodo helenístico, la monumental torre herodiana, construcciones bizantinas, una antigua torre redonda musulmana, murallas de la época de las Cruzadas, estructuras musulmanas y su patio otomano.

Desde los griegos hasta los romanos, pasando por los musulmanes, cristianos y, por supuesto, los judíos, todos gobernaron esta ciudad en un momento u otro de su historia, acrecentando su santidad e importancia.

Ahora, el museo cuenta la historia de Jerusalem usando tecnología moderna, adaptada a la era digital.

Por ejemplo, se puede encontrar un holograma realizado por Ari Folman, el creador de la premiada película de animación «Vals con Bashir», que representa diversos periodos históricos de la ciudad a través de cómics.

Las pantallas táctiles interactivas muestran el mapa de la ciudad a través del tiempo, incluidos los monumentos que han cambiado con el paso de los años. Además, hay maquetas de edificios emblemáticos de Jerusalem que parecen cobrar vida ante los ojos de los visitantes.



Maqueta original de Jerusalem presentada en el museo.

(Niki Rachman)

Entre las exposiciones únicas del Museo se incluye un muro interactivo que presenta acontecimientos que abarcan 4.000 años de la historia de Jerusalem junto con otros importantes acontecimientos mundiales. Fue desarrollado en colaboración con Jake Barton, fundador de la empresa «LOCAL PROJECTS» de Nueva York, que también creó el «September 11 Memorial & Museum».

Otra exposición del museo presenta un globo terráqueo interactivo en el que los visitantes marcan su país de origen, que luego mostrará la distancia del país a Jerusalem y un modelo transparente e iluminado del Monte del Templo, de la época del Segundo Templo, se imprimió con una impresora 3D.

Otro asunto digno de mención es el esfuerzo conjunto del Departamento de Conservación de la Autoridad de Antigüedades y el Ayuntamiento de Jerusalem, que transformaron la fortaleza medieval que alberga el museo en una estructura accesible para visitantes con necesidades especiales.

Por este motivo, el museo recibió el Premio Israel de Accesibilidad 2023 y una mención internacional de accesibilidad en Viena.

El recorrido del museo gira en torno a tres ejes principales: Judaísmo, Cristianismo e Islam. En cada espacio, los visitantes aprenden sobre la ciudad y su historia a través de tres áreas de conocimiento: figuras, ethos y lugar.



Pantallas interactivas en el museo.

(Riki Rachman)

La figura puede ser Jesús, Mahoma o el rey David, y el ethos representa la característica de cada uno de ellos, mientras que el lugar sigue siendo Jerusalem.

«Junto a las pantallas interactivas que permiten sumergirse en los distintos periodos de la ciudad, también mostramos artefactos auténticos conservados a lo largo de su historia», explica Liber.

«Por ejemplo, sellos oficiales del periodo del Primer Templo con nombres escritos en hebreo. En el mundo en que vivimos hoy, es importante ver algo auténtico», sostiene Liber, llamando la atención sobre varios objetos que pertenecieron a la guarnición romana que estuvo estacionada bajo Tito.

«Si saltamos cientos de años hacia adelante, tenemos una carta de David Ben-Gurion enviada a un niño durante la Guerra de Independencia de Israel, en la que le asegura que al final todo terminará bien», adelanta.

Luego, pasamos de la sección dedicada a la vida judía en Jerusalem a la que presenta la historia del Islam en la ciudad, ubicada en un edificio que fue mezquita hace 800 años y sirvió de fortaleza militar bajo el dominio jordano.

El museo también recibió un nuevo nombre: «Museo de la Torre de David de Jerusalem», con el apoyo de la Fundación Clore Israel, la Fundación Patrick y Lina Drahi, el Ayuntamiento de Jerusalem, el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Jerusalem y Patrimonio.



Una maqueta original de Jerusalem realizada hace 150 años.

(Niki Rachman)

El museo también enseña los procesos de santificación de la ciudad a lo largo de los siglos con la ayuda de tres galerías. «Una galería presenta mil años de judaísmo, centrándose en sus dos Templos, empezando por la decisión del rey David de hacer de Jerusalem la capital en lugar de Hebrón».

Leiber nos dirige a una maqueta bien iluminada del Segundo Templo, y nos sumergimos en las películas de animación que cuentan la historia de la ciudad, creadas por artistas contemporáneos como Folman, David Polonsky, Lena Guberman y otros.

«También queremos que la historia de la ciudad llegue a las generaciones más jóvenes, por eso incluimos las películas junto a los modelos en 3D y las pruebas arqueológicas», explica Liber.

«La tecnología es una herramienta excelente. Es un lenguaje contemporáneo, y con su ayuda realzamos el pasado y lo hacemos accesible. Por ejemplo, hay un mapa antiguo gigante de Jerusalem que, al pulsarlo, muestra animaciones que parecen reales. Las reacciones de los niños son asombrosas», cierra.

Fuente: Ynet Español

https://www.ynetespanol.com/tendencias/historias/article/r1ooxomun