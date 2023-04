El satélite “Ofek 13” alcanza la órbita

El Ministerio de Defensa de Israel y el IAI lanzaron con éxito el satélite “Ofek 13” que ha comenzado a orbitar en el espacio

La Administración de Satélites y Espacio IMoD en la Dirección de Investigación y Desarrollo de Defensa (DDR&D), las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) y las Industrias Aeroespaciales de Israel (IAI) lanzaron con éxito el satélite “Ofek 13” al espacio a las 02:10 IST hoy ( miércoles, 29 de marzo de 2023). El lanzamiento tuvo lugar en un sitio de prueba en el centro de Israel utilizando un lanzador “Shavit”.

El satélite entró en órbita con éxito, comenzó a transmitir datos y completó una serie inicial de inspecciones de acuerdo con los planes de lanzamiento originales.

Los ingenieros de IMoD e IAI continuarán con las inspecciones planificadas previamente antes de que comience la actividad operativa completa en un futuro próximo.

El satélite “Ofek 13” se desarrolló sobre la base de la experiencia del establecimiento de defensa y el IAI en la producción de satélites anteriores de la serie “Ofek”, que se han lanzado desde 1988.

La Administración de Satélites y Espacio de IMoD ha liderado el desarrollo y la producción del satélite y su lanzador. El proceso de desarrollo también incluye la Unidad de Inteligencia 9900 de las FDI y la Fuerza Aérea de Israel. IAI es el contratista principal para el desarrollo del sistema de monitoreo de satélites, lanzadores y estaciones terrestres. El Grupo System Missiles and Space, dirigido por la división Space, opera el proyecto junto con ELTA, una subsidiaria de IAI, y la división MLM. Los motores de lanzamiento fueron desarrollados por Rafael Advanced Systems y Tomer, una empresa estatal.

Una vez que el satélite se considere completamente operativo, el Ministerio de Defensa lo entregará a la Unidad de Inteligencia 9900 de las FDI para uso operativo.

El ministro de Defensa, Yoav Galant, quien estuvo presente durante el lanzamiento: “El lanzamiento exitoso del satélite es otro ejemplo importante de la innovación pionera del sistema de defensa israelí. Israel ya ha demostrado muchas veces sus diversas capacidades espaciales y es uno de los pocos países que posee tales capacidades, capacidades que continuamos desarrollando y fortaleciendo. El logro que nos enorgullece hoy es, ante todo, gracias a la creatividad, el talento y la constancia de nuestros ingenieros, además del arduo trabajo de los destacados profesionales que participaron en esta operación. Continuaremos demostrando que incluso el cielo no es el límite para el establecimiento de defensa israelí y que continuamos mejorando sus capacidades en todas las dimensiones frente a varios desafíos”. talento y constancia sumado al arduo trabajo de destacados profesionales que participaron en esta operación. Continuaremos demostrando que incluso el cielo no es el límite para el establecimiento de defensa israelí y que continuamos mejorando sus capacidades en todas las dimensiones frente a varios desafíos”. talento y constancia sumado al arduo trabajo de destacados profesionales que participaron en esta operación. Continuaremos demostrando que incluso el cielo no es el límite para el establecimiento de defensa israelí y que continuamos mejorando sus capacidades en todas las dimensiones frente a varios desafíos”.

Jefe de DDR&D, Brig. General (Res.) Dr. Daniel Gold: Lanzamos un satélite SAR al espacio que está equipado con las capacidades más avanzadas en el pico de la tecnología global. El lanzamiento de “Ofek 13” ha demostrado una vez más la superioridad de Israel en el campo del espacio. También constituye un salto adelante en las capacidades operativas y tecnológicas para la preservación y mejora de la posición de Israel en el espacio para las próximas décadas”.

Comandante de la Unidad 9900, Brig. General Erez Askal: “Este lanzamiento exitoso es un paso importante para el establecimiento de defensa de Israel y para la Unidad 9900 específicamente, y nos posiciona como una potencia espacial regional e internacional. Me gustaría agradecer a nuestros socios en la comunidad espacial; nuestro trabajo no ha hecho más que empezar. Los soldados y comandantes de nuestra unidad continuarán trabajando las 24 horas para garantizar que el satélite

Presidente y CEO de IAI, Boaz Levy: “El satélite ‘Ofek 13’ que se lanzó hoy es una prueba adicional del poder de IAI como el hogar espacial de Israel y su importante contribución al sistema de defensa israelí. A partir de ahora, Israel obtendrá capacidades de inteligencia revolucionarias. El ‘Ofek 13’ es el más avanzado de su tipo con capacidades de observación de radar únicas y permitirá la recopilación de inteligencia en cualquier clima y condiciones de visibilidad, mejorando así la inteligencia estratégica. El satélite se compone de tecnologías innovadoras de fabricación israelí y se unirá a la serie ‘Ofek’ del IAI en el espacio, que opera para fortalecer la superioridad de inteligencia del sistema de defensa. El lanzamiento concluye un proceso largo y complejo de desarrollo y construcción del satélite dirigido por las mentes más brillantes del IAI junto con DDR&D del Ministerio de Defensa de Israel e industrias de defensa adicionales”. El satélite se compone de tecnologías innovadoras de fabricación israelí y se unirá a la serie ‘Ofek’ del IAI en el espacio, que opera para fortalecer la superioridad de inteligencia del sistema de defensa. El lanzamiento concluye un proceso largo y complejo de desarrollo y construcción del satélite dirigido por las mentes más brillantes del IAI junto con DDR&D del Ministerio de Defensa de Israel e industrias de defensa adicionales”. El satélite se compone de tecnologías innovadoras de fabricación israelí y se unirá a la serie ‘Ofek’ del IAI en el espacio, que opera para fortalecer la superioridad de inteligencia del sistema de defensa. El lanzamiento concluye un proceso largo y complejo de desarrollo y construcción del satélite dirigido por las mentes más brillantes del IAI junto con DDR&D del Ministerio de Defensa de Israel e industrias de defensa adicionales”. que operan para fortalecer la superioridad de inteligencia del sistema de defensa. El lanzamiento concluye un proceso largo y complejo de desarrollo y construcción del satélite dirigido por las mentes más brillantes del IAI junto con DDR&D del Ministerio de Defensa de Israel e industrias de defensa adicionales”. que operan para fortalecer la superioridad de inteligencia del sistema de defensa. El lanzamiento concluye un proceso largo y complejo de desarrollo y construcción del satélite dirigido por las mentes más brillantes del IAI junto con DDR&D del Ministerio de Defensa de Israel e industrias de defensa adicionales”.

Jefe de la Administración de Satélites y Espacio de IMOD, Avi Berger: “’Ofek 13′ es un satélite SAR con las capacidades más avanzadas de su tipo, completamente desarrollado en Israel. El lanzamiento fue un éxito, de acuerdo con el plan. Las indicaciones iniciales del satélite también son muy buenas. En las próximas semanas, completaremos las pruebas técnicas y recibiremos las primeras imágenes antes de entregar el satélite para uso operativo de las FDI. ‘Ofek 13’ se unirá a los satélites Ofek adicionales que el Ministerio de Defensa y las FDI han operado en el espacio durante muchos años. Un satélite SAR permitirá, entre otras cosas, capacidades de imágenes diurnas y nocturnas, y mejorará drásticamente las capacidades de inteligencia de Israel desde el espacio en los años venideros”.

Créditos fotográficos adjuntos: Oficina del Portavoz del Ministerio de Defensa de Israel