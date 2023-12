La contundente carta abierta a Lula da Silva de una de las ONG más importantes de la comunidad judía en Brasil

La ONG Stand With Us Brasil, una de las más importantes de la comunidad judía en el gigante sudamericano, publicó este miércoles en los tres periódicos de mayor distribución en el país —Folha, O Globo y Estadão— una carta abierta a página completa dirigida al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

En la misiva, le recordaron al mandatario que la masacre del pasado 7 de octubre fue “la mayor matanza de judíos por ser judíos desde el Holocausto” y le pidieron que diga “alto y claro que Hamas es un grupo terrorista”.

“Nosotros, los judíos brasileños, junto con muchos no judíos que comparten nuestro dolor, venimos con esta carta abierta para expresar al Presidente de la República y a la sociedad nuestra preocupación por las consecuencias aquí (en Brasil) de la guerra de Hamas contra Israel”, comenzó el escrito.

“La masacre del 7 de octubre, hace poco más de dos meses, fue la mayor matanza de judíos por ser judíos desde el Holocausto. Más de 1.200 personas fueron asesinadas a sangre fría en un macabro atentado terrorista que incluyó violaciones, cuerpos quemados o mutilados, familias enteras asesinadas en sus propias casas; y más de 200 niños, ancianos, mujeres y hombres secuestrados. Casi todos nosotros, una comunidad formada por poco más de cien mil brasileños que aman el país, conocemos a alguien que ha sido asesinado, herido, perdido a un familiar o que está esperando la liberación de un rehén”, describió la ONG.

Luego subrayó que “Israel tiene derecho a defenderse de esta barbarie, como lo hubiera hecho Brasil si la masacre hubiera tenido lugar aquí. Pero fue allí, en una tierra lejana que siempre ha sido blanco de prejuicios y desinformación. Desde el comienzo de esta guerra, hemos visto un aumento alarmante del antisemitismo en las calles y redes sociales. Discursos que antes eran impensables ahora encuentran una salida gratuita. Incluso hemos visto marchas con banderas de Hamas en Brasil, que está siendo testigo de una horrenda normalización del terrorismo y la trivialización de los llamados a dañar y matar judíos. Comprenda que todo esto amenaza la seguridad de nuestras familias y de la sociedad en su conjunto”, le expresó la organización al presidente Lula.

La carta abierta de Stand With Us Brasil dirigida a Lula da Silva

La misiva indicó que el de Brasil “no es un caso especial”, dado que lo descripto “está sucediendo en todo el mundo” y subrayó: “No queremos llegar a la situación de otros países, donde los judíos tienen que quitar sus mezuzá de sus puertas, caminar por la calle sin kipá y esconder la Estrella de David que cuelga de sus cuellos. No queremos tener que pedirles a nuestros hijos, aquí en Brasil, que se cambien de ropa para no ser vistos en la calle con uniforme escolar judío y hay familias que ya están pasando por esto. Es urgente que autoridades y políticos comiencen a actuar con determinación y practicar la pedagogía social. No aceptaremos vivir bajo el miedo permanente de ser víctimas del odio y la violencia”, remarcaron.

Ya haciendo referencia al mandatario del país, expusieron: “Presidente Lula, en la última campaña, predicó el fin del discurso de odio, las noticias falsas y los ataques a las minorías; y prometió trabajar por la unidad de los brasileños. Es más que necesario. Creemos en sus declaraciones y esperamos que cumpla con su compromiso. Por eso hay palabras que duelen y silencios ensordecedores”, puntualizaron.

“Las falsas equivalencias duelen: un pueblo que se defiende no puede equipararse a quienes quieren masacrarlo, y un Estado democrático que protege a su pueblo (la única democracia en Medio Oriente) no puede equipararse a un grupo terrorista que utiliza a civiles inocentes como escudos, un grupo fundamentalista religioso que estableció una dictadura militar en Gaza hace más de 15 años y mantiene como rehén a su población, violando los derechos humanos, oprimiendo a las mujeres y persiguiendo a la población LGTB. Duelen las declaraciones que, por ignorancia, reproducen noticias falsas y teorías de conspiración sobre Israel, que alimentan los prejuicios sobre los judíos y el sionismo, el nombre propio del movimiento nacional por la autodeterminación entre los judíos. Es ensordecedora la ausencia de voces que repudien el antisemitismo en aquellos sectores políticos y sociales donde se propaga peligrosamente”, sostuvieron.

“Recientemente recibió a la hermana y a la hija del brasileño Michel Nisenbaum, también rehén de Hamas. Fue un paso importante, pero la gravedad de la situación exige mucho más. Los discursos, decisiones y posturas públicas de la máxima autoridad del país pueden traernos seguridad o inseguridad y, si son correctas, pueden educar, ayudando a construir una sociedad pacífica y consciente de los males del antisemitismo”, enfatizaron al jefe de Estado.

En la carta publicada este miércoles, Stand With Us Brasil también sostuvo: “Nuestro dolor, sin embargo, no nos lleva a la distancia: queremos dialogar, hablar, ser escuchados. Sabemos que Su Excelencia es una persona abierta, que sabe escuchar, y esperamos que comprenda lo importante que sería, debido a su influencia, que dijera alto y claro que Hamas es un grupo terrorista; basado en los hechos que todo el mundo ha visto, a pesar de la ceguera de la ONU, y exigir en los foros internacionales la liberación incondicional de todos los rehenes. Que escuche los testimonios de sus compatriotas que regresaron de Israel después de la masacre y que aún no han sido recibidos. Que rinda homenaje a las brasileñas asesinadas, Karla Stelzer, Bruna Valeanu y Ranani Glazer; y también a Celeste Fishbein, hija y nieta de brasileños”.

Por último, la ONG indicó: “Y, sobre todo, que se comprometa personalmente, como representante del pueblo brasileño, en la lucha contra el prejuicio que también nos afecta aquí, en casa, adoptando oficialmente -como ya lo ha hecho, entre otros, Fernández, en Argentina; Biden, en Estados Unidos; Macron, en Francia; Sánchez, en España; y Merkel, en Alemania- la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA) y liderando, aquí en Brasil, un cambio social en la comprensión de un problema tan antiguo y lamentablemente tan actual”.