Paul Reubens, estrella de ‘Pee-wee’s Playhouse’, muere a los 70 años

“Acepte mis disculpas por no hacer público lo que he estado enfrentando durante los últimos seis años”, señaló el lunes una publicación en la cuenta de Instagram de Paul Reubens. “Siempre he sentido una gran cantidad de amor y respeto por parte de mis amigos, fans y simpatizantes. Los he querido mucho a todos y he disfrutado haciendo arte para ustedes”.

El personaje cómico de Reubens, un hombre-niño alegre e inocente que se pone un traje y una corbata de moño, comenzó como una representación teatral y luego tuvo éxito en un especial de comedia de HBO, varias películas y un programa de televisión infantil galardonado que se emitió en 1981, “The Espectáculo de Pee-wee Herman”. Cinco años más tarde presentó la serie de comedia de los sábados por la mañana “Pee-wee’s Playhouse”, que se desarrolló entre 1986 y 1991. Todas estuvieron acompañadas de una variedad de productos relacionados.