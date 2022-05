Hubert Pollack, quien participó en un plan para conseguir miles de visas de salida de la Alemania nazi, fue honrado junto a otros 12 héroes judíos en el día de la Memoria del Holocausto.

Adi Daliot estaba en sus 60 cuando descubrió que su padre, Hubert Pollack, había ayudado a más de 10.000 judíos en la Alemania nazi durante los años que regía el Holocausto.

Pollack juró guardar el secreto ante su co-conspirador, el filántropo judío anglo-alemán Wilfrid Israel, fue así que nunca contó su historia, ni siquiera a su familia. Fue luego de que Daliot (la familia adoptó un apellido Hebreo después de mudarse a Israel) encontrara un documento escrito por Pollack en 2002, casi 35 años después de su muerte, que se conoció el rol heroico de Pollack.

Pollack recibió la Mención de rescatadores judíos junto con otros 12 héroes de la era del Holocausto el jueves, el día de la Memoria por el Holocausto Judío en Israel, en el bosque de los Mártires en las colinas de Jerusalem. Seis millones de árboles fueron plantados allí en conmemoración a los seis millones de judíos asesinados en el Holocausto.

El premio fue creado en 2011 por el Centro Mundial B´nai B´rith en Jerusalén y el Comité para Reconocer el Heroísmo de los Rescatadores Judíos durante el Holocausto (JRJ) para honrar y reconocer los rescates judíos de compañeros judíos durante el genocidio.

Yad Vashem, el museo Nacional de Israel por la memoria del Holocausto, otorga la designación de Justos Entre las Naciones a los no judíos que arriesgaron sus vidas para salvar judíos, pero no tienen un reconocimiento oficial para los judíos que salvaron a los suyos.

“Las formas de investigación y conmemoración del Holocausto en Israel están establecidas en su mayoría por la Ley Yad Vashem, que establece el alcance de la responsabilidad de la institución”, dijo Alan Schneider, director del Centro Mundial B´nai B´rith en Jerusalén.

“El heroísmo de los rescatadores judíos que arriesgaron sus vidas en un esfuerzo por salvar a otros judíos no está dentro del alcance formal del Yad Vashem. Motivados por rescatadores y rescatados por igual, El Centro Mundial B’nai B’rith y el Comité para Reconocer el Heroísmo de los Rescatadores Judíos decidieron destacar a estos desinteresados hombres y mujeres a través del establecimiento de la mención”, Schneider contó a The Times of Israel.

El nieto de Pollack, Ofer Daliot, dijo que su padre, que ahora tiene 84 años, ha estado esperando que se reconozcan las hazañas de Pollack por años.

“Mi padre está llegando al final de su vida y ha estado luchando para escribir estos antecedentes y generar reconocimiento para la familia Pollack, por eso está muy emocionado de que su padre finalmente obtenga reconocimiento”, expresó Ofer Daliot.

Durante la década de 1930, Pollack trabajó en Berlín como estadista para el gobierno alemán y también para Karen Hayesod (United Israel Appeal), donde manejó las estadísticas de la comunidad judía local.

Junto a Wilfrid Israel, un rico e influyente hombre de negocios, así como Cpt. Francis Foley, un agente del MI5 que trabajaba en la embajada británica en Berlín, Pollack ayudó a ejecutar un plan para emitir miles de visas de salida para judíos alemanes que buscaban escapar del régimen nazi.

El subterfugio fue arriesgado e involucró a Pollack en sobornos a oficiales de la Gestapo con dinero que le había dado Israel. Foley emitió visas que permitían a los refugiados entrar en territorio británico, incluyendo lo que entonces era el Mandato Británico de Palestina.

Pollack salió de Alemania con su esposa e hijos, incluido Adi Daliot, en agosto de 1930, solo un mes antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, y llegó al pre-Estado de Israel. Si bien Pollack se rehusaba a hablar de lo que había hecho con nadie, hizo una excepción y dio un testimonio en 1944 a una organización naciente que eventualmente se convertiría en Yad Vashem.

Este testimonio se usó en el famoso juicio del oficial de la SS y arquitecto de la Solución Final, Adolf Eichmann, en Jerusalén y también ayudó a asegurar la designación de Justo Entre las Naciones para Foley.

Por otra parte, sin embargo, no es sabido que Pollack haya vuelto a hablar sobre la operación de rescate, manteniéndose fiel al acuerdo de confidencialidad que Wilfrid Israel le hizo firmar, a pesar del hecho que Israel murió en 1943 cuando viajaba en un avión de pasajeros desde Lisboa a Bristol fue derribado por la Luftwaffe alemana.

“Mi abuelo era un verdadero yankee”, afirmó Ofer Dailot, usando el término Yiddish para los judíos alemanes que siguen de cerca el protocolo. “Tenía tal sentido de decoro: si Wilfrid no le decía que estaba bien, no decía nada”.