En octubre de 2021 el actor Alec Baldwin disparó y mató por accidente a la directora de fotografía Halyna Hutchins en el set de rodaje de la película 'Rust'. Los abogados de la víctima han compartido una simulación tridimensional de la tragedia.

El video animado, titulado El asesinato de Halyna Hutchins en el set de'Rust', muestra a una asistente entregando la pistola a Baldwin, que viste un sombrero de vaquero y una chaqueta de cuero. Luego, el actor se sienta en uno de los bancos de la pequeña iglesia en la que tiene lugar la filmación.

Unos instantes después, dispara contra la cámara e hiere fatalmente a Hutchins que, a su vez, pierde la conciencia y ya no puede mantenerse en pie. Finalmente, dos miembros del elenco la colocan en el suelo.

WATCH — Lawyers for Halyna Hutchins released a video re-enacting the movie-set shooting showing when she was killed by Alec Baldwinhttps://t.co/Yli50sYleg pic.twitter.com/joRc7SkttM

— Jon Levine (@LevineJonathan) February 15, 2022