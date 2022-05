1.- Biden pide más fondos de COVID en la cumbre

El presidente Biden instó a los líderes mundiales en una cumbre de COVID-19 el jueves a renovar sus compromisos de actuar agresivamente contra la pandemia de coronavirus. Biden advirtió contra la autocomplacencia y ordenó que las banderas ondearan a media asta cuando Estados Unidos alcanzó el “trágico hito” de un millón de muertes por coronavirus. “Esta pandemia no ha terminado”, dijo Biden. “Un millón de sillas vacías alrededor de la mesa familiar”. Las estimaciones oficiales sitúan el número de muertos en más de 999.000 en los EE. UU. y 6,2 millones o más en todo el mundo. Biden pidió al Congreso que apruebe 22.500 millones de dólares más en fondos para pruebas, vacunas y tratamientos de COVID-19, pero los legisladores se muestran reacios a aceptar el costo. Las infecciones y muertes por COVID están aumentando, pero siguen siendo mucho más bajas que en el aumento invernal.

2.- Ene. 6 panel citaciones 5 legisladores republicanos

Cinco legisladores republicanos, incluido el líder de la minoría de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy (R-Calif.), han sido citados por el comité selecto de la Cámara de Representantes que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, anunció el panel el jueves. Los cinco legisladores republicanos están estrechamente aliados con el expresidente Donald Trump, cuyos partidarios irrumpieron en el Capitolio. McCarthy y los demás republicanos, los representantes Jim Jordan (Ohio), Andy Biggs (Ariz.), Mo Brooks (Ala.) y Scott Perry (Pa.), son los primeros legisladores en funciones convocados para testificar ante el comité bipartidista. . Los cinco rechazaron previamente solicitudes para testificar voluntariamente. Días después del motín, se grabó a McCarthy diciéndoles a sus colegas que le pediría a Trump que renunciara.

3.- Rusia se retira de Kharkiv

Las fuerzas rusas han comenzado a retirarse de Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, después de que Ucrania recuperó el control de varios pueblos cerca de la ciudad nororiental en una contraofensiva. Moscú parece estar trasladando recursos hacia el sureste a la ciudad de Izium, que se ha convertido en un centro de operaciones desde que la capturó el mes pasado. Rusia ha estado avanzando lentamente en la región oriental de Donbas, donde concentró sus fuerzas el mes pasado después de su primera gran retirada, de áreas alrededor de la capital, Kiev. Los líderes de Finlandia dijeron el jueves que se unirán a la alianza de la OTAN y se espera que Suecia haga lo mismo. Rusia respondió diciendo que consideraría cualquier expansión de este tipo como una amenaza para la seguridad y respondería en consecuencia.

4.- Al menos 6 mueren mientras la fiebre se propaga ‘explosivamente’ en Corea del Norte

Los medios estatales de Corea del Norte dijeron el viernes que seis personas habían muerto y 350.000 fueron tratadas por una fiebre que se propagó “explosivamente” por todo el país. La noticia llegó un día después de que Corea del Norte reconociera un brote de COVID-19 por primera vez desde que comenzó la pandemia de coronavirus hace más de dos años. La Agencia Central de Noticias de Corea de Pyongyang dijo que 162.200 de las 350.000 personas con fiebre desde fines de abril se han recuperado, con 18.000 casos nuevos el jueves. Es probable que Corea del Norte carezca de las pruebas de COVID-19 para confirmar la causa de las fiebres. “Pero un gran brote del coronavirus podría ser devastador en un país con un sistema de atención médica que no funciona y una población desnutrida y sin vacunas”, dice The Associated Press .

5.- Gran jurado investiga manejo de documentos clasificados encontrados en Mar-a-Lago

Los fiscales federales iniciaron una investigación del gran jurado sobre el manejo de documentos clasificados de la Casa Blanca que terminaron en la propiedad Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump en Florida, informó el jueves The New York Times , citando a dos personas informadas sobre el asunto. El gran jurado emitió una citación, informó The Washington Post . Los Archivos Nacionales descubrieron en enero que 15 cajas que contenían documentos, cartas, recuerdos y obsequios fueron llevadas de la Casa Blanca a Mar-a-Lago al final de la presidencia de Trump en enero de 2021. Los Archivos Nacionales le dijeron al Congreso en febrero que los archivistas habían encontró “elementos marcados como información clasificada de seguridad nacional” en las cajas. El Departamento de Justicia se negó a comentar.

6.- El Senado confirma al presidente de la Fed, Jerome Powell, para un segundo mandato

El Senado confirmó abrumadoramente el jueves al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, para un segundo mandato de cuatro años . Powell inició esta primavera una campaña para elevar las tasas de interés y recortar las tenencias de activos de la Fed para frenar el crecimiento y reducir la inflación más alta en 40 años. El banco central ha enfrentado críticas por no tomar medidas antes contra el aumento de los precios, pero los senadores aún respaldaron a Powell en una votación bipartidista de 80-19. El presidente de Banca del Senado, Sherrod Brown (D-Ohio), elogió a Powell ya los otros tres nuevos líderes de la Fed nominados por el presidente Biden: Lael Brainard, nombrada como la número 2 de la Fed; Lisa Cook, quien será la primera mujer negra en formar parte de la junta; y el economista Philip Jefferson. Todos han sido confirmados.

7.- Según informes, Israel investiga si un soldado mató a un periodista

El ejército israelí está investigando si uno de sus soldados mató a la periodista palestino-estadounidense Shireen Abu Akleh , quien recibió un disparo mortal el miércoles durante una redada israelí en Cisjordania, informa The Washington Post , citando a un oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel. La investigación se refiere a tres incidentes de disparos diferentes por parte de soldados israelíes, incluido uno que posiblemente causó la muerte de Abu Akleh, un antiguo corresponsal del canal de noticias Al Jazeera con sede en Qatar, y “las heridas de su productor en el campo de refugiados de Jenin el miércoles. ” , escribe el Post . Israel dijo inicialmente que Abu Akleh probablemente fue alcanzado por fuego palestino. Al Jazeera y las autoridades palestinas culparon a Israel inmediatamente después del tiroteo.

8.- Barco de migrantes naufraga cerca de Puerto Rico, matando al menos a 11

Un bote que transportaba inmigrantes volcó cerca de Puerto Rico el jueves, matando al menos a 11 personas. Otras 31 personas fueron rescatadas por embarcaciones de la Guardia Costera a unas 10 millas al norte de la isla de Desecheo en Puerto Rico. No quedó claro de inmediato si todos los que habían estado en el bote fueron contabilizados. “Buscamos rescatar a tantas personas como podamos y encontrar tantos sobrevivientes como podamos”, dijo el vocero de la Guardia Costera, Ricardo Castrodad. La mayoría de las personas en el bote parecían ser de Haití. Al menos dos de los rescatados eran de República Dominicana. El naufragio fue el último de una serie de incidentes que involucran botes que transportan personas que huyen de la violencia y la pobreza en Haití y República Dominicana.

9.- Powell dice que la Fed podría no ser capaz de garantizar un “aterrizaje suave”

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reconoció por primera vez el jueves que la alta inflación y los problemas económicos globales podrían frustrar los esfuerzos del banco central para evitar una recesión. La Fed ha comenzado a subir las tasas de interés y planea reducir su balance después de meses de compras de activos para impulsar la recuperación de la crisis del coronavirus. Pero esas medidas para frenar la inflación y evitar que la economía se sobrecaliente podrían verse socavadas por la desaceleración económica en Europa y China, dijo Powell en una entrevista en Marketplace de NPR el día en que fue confirmado para un segundo mandato. “La cuestión de si podemos ejecutar un aterrizaje suave o no, en realidad puede depender de factores que no controlamos”, dijo Powell.

10.- Ashley Judd revela detalles del suicidio de Naomi Judd

La actriz Ashley Judd le dijo a Diane Sawyer en una entrevista que se transmitió el jueves en Good Morning America que la familia quiere ser abierta sobre cómo su madre, la cantante Naomi Judd, se suicidó a fines de abril. “Usó un arma”, dijo Ashley Judd. “Un arma de fuego. Así que esa es la información que nos sentimos muy incómodos compartiendo”. Ella y su hermana Wynonna Judd revelaron previamente que perdieron a su madre “por una enfermedad mental”, sin ofrecer más detalles. Naomi Judd murió el día antes de que ella y Wynonna Judd, como el dúo de música country The Judds, fueran incluidos en el Salón de la Fama de la Música Country. Naomi Judd tenía 76 años.