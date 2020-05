Evento Internacional en Yiddish

¡En línea, completamente gratis!

Sholem Aleijem de todos los continentes

Diario Judío México - Cuando falleció en 1916, Sholem Aleijem, el escritor yiddish más querido de todos los tiempos, solicitó en su testamento que su familia y amigos marcaran su yortsayt con lecturas de sus obras. “Mejor ser recordado con la risa, que nada en absoluto “, dijo.

La plataforma Zoom de este año nos ha dado una oportunidad especial.

El Congress for Jewish Culture,

The California Institute for Yiddish Culture and Language,

y estrellas internacionales yiddish:

Mike Burstyn (Los Ángeles)

Mendy Cahan (Tel Aviv)

Cristal Raphe (Bronx)

Amigos del Teatro Yiddish Dora Wasserman (Montreal)

Elisa Gray y Tomi Kalinski (Melbourne)

Lea Koenig (Tel Aviv)

Miwa Kogure y Wataru Ohkuma (Tokio)

Caely-Jo Levy (Ciudad del Cabo)

Sasha Lurje (Berlín)

Eleanor Reissa (Nueva York)

Miryem-Khaye Seigel (Brooklyn)

Yelena Shmulenson (Nueva York)

Zisl Slepovitch (Brooklyn)

Viver com Yiddish (Río de Janeiro)

Te invitan a recordar a Sholem Aleijem, con programa TODO YIDDISH.

¡No te lo puedes perder!

Domingo 24 de mayo de 2020

11 AM Los Ángeles

1 PM Ciudad de México

2 PM Nueva York

8 PM París

9 PM Tel Aviv

Transmitido en Facebook Live en la página del evento, oprime aquí.

Para leer más sobre Sholem Aleichem, oprima aquí.

***

צום 104טן יאָרצײַט פֿונעם ייִדיש־מײַסטער שלום־עליכם, וועלן מיר אַדורכפֿירן

אַן אָנלײַן־פּראָגראַם און, ווי ער האָט געבעטן אין זײַן צוואָה,

לייענען פֿון עטלעכע פֿריילעכע דערציילונגען זײַנע און אים דערמאָנען

צום גוטן מיט געלעכטער. ספּעציעלע געסט פֿון אַרום דער וועלט:

אויסטראַליע, בראַזיל, ישׂראל, די פֿאַראיינקטע שטאַטן, און נאָך!א