"Cuanto más leía sobre Luis II, más paralelismos encontraba entre la figura de Sigfrido y el rey como persona real. Las similitudes son evidentes: <...> Tanto Luis II como Sigfrido son reyes y príncipes y no quieren gobernar; ambos se sienten estrechamente vinculados al pueblo "llano" y detestan la corte y la vida cortesana. Ambos deberían pero no querían casarse; en general, sus actitudes hacia las mujeres son similares. Ambos fueron considerados como tontos en potencia por quienes les rodean. Ambos se daban cuenta de que, en su caso, el amor no puede realizarse, o que ellos mismos no pueden realizarlo. Ambos se ahogaron!"