18 niñas chareidi que regresaban a Estados Unidos desde Ucrania fueron detenidas en el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam y afirmaron haber sufrido maltrato antisemita sin motivo. A las niñas se les dijo que pagaran una enorme multa de $ 3000 después de que se afirmó que llevaban comida en el avión, lo cual es una violación a las pautas de COVID-19.

Después de un esfuerzo concertado de senadores y activistas judíos en los EE. UU., Incluido el rabino Yisrael Kahane de Monsey y Heidi Moses, hija del ex MK Menachem Moses, las niñas volarán de regreso a los EE. UU. A tiempo para Shabat. Los senadores Chuck Schumer y Gregory Meeks también participaron en las negociaciones que permitieron que las niñas se fueran.

El emisario local de Jabad en Ámsterdam les trajo comida kosher a las niñas durante su larga estancia en el aeropuerto.

Las niñas afirmaron que durante el vuelo las azafatas las señalaron por no llevar sus máscaras a pesar de que otros pasajeros que no llevaban máscaras no fueron criticados de manera similar. También fueron castigados por comer y por cualquier otra infracción. No se les permitió ordenar un nuevo vuelo y básicamente fueron retenidos como rehenes porque no tenían los $ 3000 necesarios para pagar la multa hasta que la intervención de los activistas les permitió irse.