El 20° Punta del Este Jewish Film Festival (Festival Internacional de Cine Judío de Uruguay, FICJU®), se llevará a cabo entre el sábado 11 y el miércoles 15 de febrero de 2023. Todas las actividades y proyecciones se realizarán en la nueva sede de eventos, en los salones de The Grand Hotel, ubicado en Rambla Lorenzo Batlle Pacheco y Av. del Mar – Parada 10 de la Playa Brava. Un lugar distinguido, un verdadero Oasis de lujo, estilo y elegancia en Punta del Este, que abrirá el Grand Center, un lujoso salón de eventos y Huma Rooftop & Lounge, el único bar con vista panorámica a la playa.

Este encuentro internacional, ya un clásico instalado en Punta del Este, tiene algunas peculiaridades que lo distinguen de otros Festivales de Cine Judío del mundo, por el hecho de realizarse en un balneario tan especial como lo es Punta del Este, un punto de encuentro donde colectividades de distintos países se dan cita anualmente en Uruguay.

El Punta del Este Jewish Film Festival nació en el año 2003, con el fin de generar un espacio cultural, educativo, didáctico e ilustrativo, orientado a promover el conocimiento de la historia del pueblo judío y sus diversas culturas y tradiciones, buscando así afianzar nuestra identidad e integración a través del arte.

Se exhiben películas de ficción y documentales con diferentes perspectivas de la temática judía, se organizan espacios para el análisis y la reflexión de la historia, costumbres y culturas de nuestro pueblo alrededor del mundo, y se mantiene de forma constante la memoria de la Shoa (Holocausto).

Descubrimos nuevos aspectos de nuestra herencia e identidad, así como también aprendemos condiciones coyunturales de las distintas comunidades judías del mundo, fomentando la integración de todo el pueblo judío a través del conocimiento de nuestra esencia compartida.

Gracias a lo señalado, el Punta del Este Jewish Film Festival se convierte en foco de atracción turística, con un promedio de 2.500 asistentes al mismo.

PREMIOS

Mejor Largometraje del Festival

Mejor Largometraje Latinoamericano

Mejor Cortometraje del Festival

Mejor Cortometraje Latinoamericano

Mejor Cortometraje Uruguayo

Premio del Público a Mejor Largometraje del Festival

Premio del Público a Mejor Largo Latinoamericano

Premio del Público a Mejor Cortometraje del Festival

Premio del Público a Mejor Corto Latinoamericano

Premio del Público a Mejor Cortometraje Uruguayo

REGLAS Y TÉRMINOS

1.- La 20a. edición del Punta del Este Jewish Film Festival, a realizarse del 11 al 15 de febrero de 2023, convoca al Concurso de Cortos y Largometrajes con diferentes perspectivas de la temática judía.

2.- Deberán haber sido realizados a partir del 1 de enero de 2020 y en las siguientes categorías: ficción, documental y animación. La duración máxima aceptada por trabajo será de 25 minutos para cortos y 120 para largos.

3.- Las realizaciones podrán haber sido producidas en cualquier formato fílmico o digital, pero deberán presentarse para su exhibición en los siguientes formatos: Archivo H264-estéreo-1920×1080 o similar (MOV, MKV, MP4, AVI).

4.- En el caso de trabajos que no sean originalmente en idioma español, deberá venir con subtítulos incrustados en español, o acompañados de archivo SRT con códigos de tiempo y subtítulos en español (o en inglés para poder traducirlos al español (REQUISITO EXCLUYENTE).

5.- El plazo límite para la recepción de los materiales es el lunes 9 de enero de 2023.

6.- Un jurado internacional discernirá los premios en las diferentes categorías, y su fallo será inapelable.

7.- El festival procurará brindar facilidades para la presencia de los realizadores de los cortos y largos seleccionados durante el festival, pero la aceptación del trabajo no implica otorgar invitación con pasaje y alojamiento, el que deberá correr por cuenta del participante.

8.- La inscripción del film en el festival implica la aceptación tácita de las presentes bases. Cualquier imprevisto no establecido en estas Bases y Reglamentos, o que surja durante el Festival, será interpretado y resuelto única y exclusivamente por el Comité Organizador, y no dará lugar a ningún tipo de reclamo posterior. EL FESTIVAL NO PAGA HONORARIOS DE EXPOSICIÓN. Es un evento de carácter netamente cultural y cuenta con la ayuda de varios voluntarios.

PLATAFORMAS PARA INSCRIBIR LOS FILMS

https://filmmakers.festhome.com/f/6491/999

https://filmfreeway.com/PuntadelEsteJewishFilmFestival