20° Punta del este Jewish Film Festival

Ya estamos a días de la 20°edición del Punta del Este Jewish Film Festival (Festival Internacional de Cine Judío de Uruguay, FICJU®), que se llevará a cabo entre el sábado 11 y el miércoles 15 de febrero de 2023. Todas las actividades y proyecciones se realizarán en la nueva sede, The Grand Hotel, que incluye el Grand Center, un lujoso salón de eventos, la Sala del Cinema para los largometrajes y el Salón Conference para los cortometrajes y charlas especiales. Está ubicado en Rambla Lorenzo Batlle Pacheco y Av. del Mar – Parada 10 de la Playa Brava. Este encuentro internacional, ya un clásico instalado en Punta del Este, tiene algunas peculiaridades que lo distinguen de otros Festivales de Cine Judío del mundo, por el hecho de realizarse en un balneario tan especial como lo es Punta del Este, un punto de encuentro donde colectividades de distintos países se dan cita anualmente en Uruguay.

El Jurado de la Competencia Oficial de Largometrajes estará integrado por Bruna Provenzano (Periodista y Coordinadora de Festivales, Brasil), Ricardo Randazzo (Investigador y crítico cinematográfico, Argentina) y Marcos Santuario (Crítico de cine y Programador del Festival de Cinema de Gramado, Brasil). Por otro lado el Jurado de la Competencia Oficial de Cortometrajes estará conformado por Carlos Hugo Aztarain (Cronista de cine, escritor y actor, Argentina), Rosana Jozami (Actriz, Uruguay) y Silvina Korn (Actriz, Argentina).

Los Jurados oficiales entregarán los Premios Jorge Jellinek, en recuerdo y memoria de quien fuera programador de este evento, al Mejor Largometraje del Festival, al Mejor Largometraje Latinoamericano, al Mejor Cortometraje del Festival, al Mejor Cortometraje Latinoamericano y al Mejor Cortometraje Uruguayo. Además están los Premios Jorge Jellinek del Público al Mejor Largometraje del Festival, al Mejor Largometraje Latinoamericano, al Mejor Cortometraje del Festival, al Mejor Cortometraje Latinoamericano y al Mejor Cortometraje Uruguayo. A su vez la organización del Festival entregará los Premios Jaim Jaime Kleist a personalidades que han apoyado y trabajado para este evento. Estos reconocimientos llevan ese nombre en homenaje al artista plástico, Jaime Kleist Z´L´, realizados por su hija, la diseñadora y orfebre Cindy Kleist, continuadora de la obra de su padre.

GRILLA DE PROGRAMACIÓN

SÁBADO 11 DE FEBRERO

Sala 1

17:30 – Las Tres Vidas de Frieda Wolff (Brasil, 2021) – Guión y Dirección: Pedro Gorski. Duración: 72 minutos – Competencia Internacional

18:45 – Frente al silencio (España, 2022) – Guión y Dirección: Emilio Ruiz Barrachina. Con Fuensanta ‘La Moneta’ Fresneda Galera, Miguel García, Yarden Amir, Alberto López, Lucia Aguilar. Duración: 93 minutos – Competencia Internacional

20:30 – CEREMONIA DE INAUGURACIÓN

20:45 – FILM DE APERTURA: El dilema de Mr. Haffmann (Bélgica / Francia, 2021) – Adieu Monsieur Haffmann – Dirección: Fred Cavayé. Guión: FC, Sarah Kaminsky, basado en la obra teatral de Jean-Philippe Daguerre. Con Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau, Nikolai Kinski, Anne Coesens. Duración: 115 minutos – Competencia Internacional

Sala 2

17:45 – COMPETENCIA OFICIAL DE CORTOMETRAJES (I)

20 minutos (Daniele Espósito, 2021) – 20´ – Italia

¡Abajo Hitler! ¡Abajo Antonescu! ¡Abajo la pena de muerte! (Andrea Valean, 2022) – 17´ – Rumania

Café Split (Agustín Pacheco, 2022) – 11´ – Uruguay

Driving Force (Max Wolf Friedlich, 2022) – 11´ – Estados Unidos

Entre mudos y estatuas (Rayell Abad Guangorena, 2021) – 16´ – México

Hot Mess (Evelyne Tollman, 2022) – 20´ – Austria

Tenemos que hablar (Felipe Barbeito, 2022) – 11´ – Uruguay

El trato silencioso (Joe Bor, 2022) – 10´ – Reino Unido

21:00 – El diario de Luis (Estados Unidos, 2022) – The Diary of Luis – Guión y Dirección: Daniel Goldberg. Duración: 89 minutos – Documentales en Competencia

DOMINGO 12 DE FEBRERO

Sala 1

18:00 – La Casa de Wannsee (Argentina, 2019) – Guión y Dirección: Poli Martínez Kaplún. Duración: 68 minutos – Competencia Internacional

20:00 – HOMENAJE A ARTKINO PICTURES Y LUIS VAINIKOFF, presentado por el crítico argentino Pablo De Vita y con exhibición de El largo camino (Checoslovaquia, 1949) – Daleká cesta – Dirección: Alfréd Radok. Guion: Mojmir Drvota, Erik Kolár, Alfréd Radok. Con Blanka Waleská, Otomar Krejca, Viktor Ocáse, Zdenka Baldová, Eduard Kohout. Duración: 108 minutos

Sala 2

18:15 – COMPETENCIA OFICIAL DE CORTOMETRAJES (II)

Haircut / Corte de pelo (Noam Weizman, 2022) – 9´ – Israel

The Chosen One / El elegido (Elazar Fine, 2022) – 19´ – Estados Unidos

Antisemita (Michelle Bossy, 2022) – 13´ – Estados Unidos

YIddish Mean Girls (Dylan Seders Hoffman, 2022) – 3´ – Estados Unidos

Anatevka (Danielle Durchslag, 2022) – 4´ – Estados Unidos

Inventario / Inventory (Daniella Gitlin, 2022) – 14´ – Estados Unidos

Craters (Dudi David Dorham, 2021) – 24´ – Israel

Dybbuk Remix: Dancing Between Worlds (Karen Goodman, 2022) – 12´ – Estados Unidos

Distant Conscience (Sam Henselijn, 2021) – 11´ – Israel

Call Me Back: The Uncommon Wisdom of Yvette Slosch (Aaron Weinstein, 2020) – 20´ – Estados Unidos

20:30 – EL SUEÑO DE LA MEMORIA (Argentina, 2021) – Guión y Dirección: Enrique Manuel Grinberg. Duración: 109 minutos – Documentales en Competencia

LUNES 13 DE FEBRERO

Sala 1

17:15 – 1.341 cuadros de amor y guerra (Estados Unidos / Israel / Reino Unido, 2022) – 1341 Freimim Mehamatzlema Shel Micha Bar Am – Dirección: Ran Tal. Duración: 89 minutos – Competencia Internacional

19:00 – “LA DIÁSPORA EN HOLLYWOOD” – Charla a cargo del crítico argentino Fredy Friedlander. Moderador: Fernando Brenner

20:30 – Upheaval: El viaje de Menachem Begin (Estados Unidos, 2020) – Upheaval: The Journey of Menachem Begin – Guión y Dirección: Jonathan Gruber. Duración: 86 minutos – Competencia Internacional

Sala 2

17:00 – COMPETENCIA OFICIAL DE CORTOMETRAJES (III)

Me suena / It Rings a Bell (Josi Grinboju, 2021) – 23´ – Israel

Half (Jacob Roberts, 2021) – 11´ – Estados Unidos

Give It Back / Devúelvela (Ruchama Ehrenhalt, 2019) – 14´ – Israel

Wellspring (Shaya Chesner, 2021) – 16´ – Israel

El cisne feo / The Ugly Swan (Rachel Lévy, 2021) – 12´ – Israel

Psagot Ramallah (Binyamin Haneman, 2021) – 16´ – Israel

Algo azul / Something Blue (Yisrael Rohn Rigler, 2021) – 13´ – Israel

Por lo que estás pasando / What You´re Going Through (Binyamin Haneman, 2020) – 21´ – Israel

Un día libre / A Day Out (Mendy Tzivin, 2020) – 17´ – Israel

Reflexión (Shirel Paz, 2020) – 15´ – Israel

Paz creciente en Medio Oriente (Steven Hoffen, 2021) – 17´ – Israel

20:00 – El Secreto del Doctor Grinberg (España, 2020) – Dirección: Ida Cuéllar. Guión: IC, Miguel León, Juan Muñóz-Tebar. Duración: 91 minutos – Documentales en Competencia

21:30 – ¡Yo acuso! un grito desde los pozos de muerte de Lituania – J’Accuse! A Cry From the Killing Pits of Lithuania – Guión y Dirección: Michael D. Kretzmer. Duración: 88 minutos – Documentales en Competencia

MARTES 14 DE FEBRERO

Sala 1

17:00 – Yo no soy / I Am Not (Israel, 2022) – Guión y Dirección: Tomer Heymann. Duración: 96 minutos – Documentales en Competencia

18:45 – Buscando a Fritz Kann (Alemania, 2021) – Searching for Fritz Kann – Guión y Dirección: Marcel Kolvenbach. Duración: 99 minutos – Competencia Internacional

20:30 – Judíos del salvaje oeste (Estados Unidos, 2021) – Jews of the Wild West – Dirección: Amanda Kinsey. Duración: 83 minutos – Competencia Internacional

22:00 – ANUNCIO Y CEREMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS

Sala 2

17:15 – Cartas de Brno: el amor, la pérdida, el sacrificio (Estados Unidos, 2021) – Letters From Brno: Love, Loss and Sacrifice – Dirección: Jeffrey L. Gary. Guión: Karen Neumann Kruger. Duración: 63 minutos – Documentales en Competencia

18:30 – Nafkot – Anhelo (Israel, 2022) – Guión y Dirección: Malka Shabtay. Duración: 70 minutos – Documentales en Competencia

19:45 – Por qué no soy basquetbolista (Israel, 2021) – Why I´m Not a Basketball Player – Guión y Dirección: Alon Weinstock. Duración: 109 minutos – Documentales en Competencia

MIÉRCOLES 15 DE FEBRERO

Sala 1

17:00 – HOMENAJE A ARTKINO PICTURES Y LUIS VAINIKOFF – Estrellas (Alemania, 1959) – Sterne – Dirección:Konrad Wolf. Guion: Angel Vagenshtain. Con Sasha Krusharska, Jürgen Frohriep, Erik S. Klein, Stefan Pejchev, Georgi Naumov. Duración: 92 minutos

18:45 – HOMENAJE A ARTKINO PICTURES Y LUIS VAINIKOFF – La tienda de la calle mayor (Checoslovaquia, 1965) – Obchod na Korze – Dirección: Ján Kadár, Elmar Klos. Guion: Ladilsav Grossman, JK, EK, basado en la historia de Ladilsav Grossman. Duración: 121 minutos

21:00 – EXHIBICIÓN DEL CORTO Y EL LARGO GANADORES DEL 20° FESTIVAL

Sala 2

18:00 – Eli Amir: palabras en una misión (Israel, 2022) – Eli Amir: Words on a Mission – Dirección: Omri Lior – 69 minutos – Novedades

En programa : Berta Vidal De Battini, revelaciones de una maestra (Milu Figueroa Garro, 2022) – 22´ – Argentina

El sol del río (Mateo Salas, 2023) – 14´ – Colombia / Ecuador