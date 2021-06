Unas 200 personas se reunieron el 13 de junio en Los Ángeles para protestar contra el gobierno iraní, informó el Jewish Journal.

La multitud se concentró frente al Edificio Federal en Wilshire Boulevard en una protesta anunciada como “Manifestación de No a la República Islámica de Irán”.

Entre los lemas figuraban “Libertad para Irán”, “Abajo la República Islámica” y “Presidente Biden, no trate con los mulás”.

Muchos grupos diferentes asistieron para expresar su oposición al gobierno iraní y a las controvertidas elecciones que tendrán lugar el 19 de junio.

“Tenemos a la comunidad judía, a la comunidad bahá’í y a la comunidad musulmana oponiéndose a la República Islámica de Irán. Estamos aquí hoy para boicotear las falsas elecciones de Irán y decir no a la República Islámica de Irán”, dijo Arezo Rashidian, un organizador de la protesta, al Jewish Journal.

Muchos iraníes consideran que las elecciones en Irán son un esfuerzo inútil, con opciones de candidatos que van de lo malo a lo peor, informó Radio Free Europe.

Con las elecciones restringidas a los candidatos estrechamente investigados por el régimen islámico, y un historial de incumplimiento de las promesas de campaña, algunos iraníes dicen que esta vez no se molestarán en votar.

“No hay manera de que vote”, dijo un director de oficina de Teherán al servicio de noticias. “Mi voto nunca ha traído ningún cambio de todos modos. Las cosas sólo han empeorado”.

Rashidian dijo que los grupos de la oposición iraní en Estados Unidos han tratado de “exponer al régimen por sus injustos abusos de los derechos humanos, sus injustos prisioneros políticos”.

Sumó su voz a las que están en contra de que la administración Biden se reincorpore al acuerdo nuclear con Irán de 2015, del que Trump se retiró en 2018. Se refirió al gobierno iraní como una “organización terrorista” y pidió a Biden que “por favor, nos escuche. Es nuestro turno de ser una voz”.

Zohreh Mizrahi, presidenta de la Red de Acción Cívica Persa-Estadounidense y ex miembro del Comité de Oradores de la Liga Antidifamación, dijo al Journal que los iraníes deben estar unidos contra la República Islámica. “En los últimos 42 años, no hemos experimentado más que feminicidios y crímenes de honor, y no podemos esperar a que otras naciones vengan a rescatarnos. Tiene que venir de nosotros, y tenemos que mantenernos firmes, tenemos que ser fuertes contra la República Islámica”.

Se preguntó por qué si negociar con terroristas va en contra de la policía exterior de Estados Unidos, el presidente Joe Biden no tiene “en cuenta los derechos humanos de los iraníes” de la misma manera que lo hace como “representante de los derechos humanos de cualquier otra nación”.

Además, se preguntó por qué Biden querría “negociar con el financiador de todas las organizaciones terroristas”.

“Esto va en contra de nuestra política pública. Va en contra de lo que Estados Unidos representa y va a perjudicar a los estadounidenses y a la seguridad nacional de este país”, dijo.