Amazon se enfrenta a importantes críticas después de que un grupo de defensa de los judíos descubriera que vende y transmite más de 30 películas de propaganda nazi.

Según Americans Against Antisemitism, 30 películas de propaganda nazi están disponibles para ser transmitidas o compradas en Amazon en forma inédita, sin un descargo de responsabilidad y sin comentarios históricos o editoriales.

El grupo de defensa escribió una carta abierta a Amazon sobre su preocupación por la biblioteca de películas nazis. La lista incluye títulos infamemente antisemitas como Der Ewige Jude/The Eternal Jew, Triumph of the Will de Leni Riefenstahl y The Rothschilds’ Shares in Waterloo.

“Parece que Amazon es un semillero de propaganda nazi. Propaganda nazi literal, original y no adulterada que se produjo en el Tercer Reich”, decía la carta.

“En 2021, es el consenso abrumador en los medios de comunicación y en el mundo académico que el contenido de odio original, ya sea Mein Kampf o El triunfo de la voluntad, nunca debe presentarse sin un contexto previo adecuado y, si se hace correctamente, nunca se presenta de forma continua o en su totalidad (con o sin comentarios para romper el contenido para no satisfacer las nefastas intenciones de los propagandistas de la guerra)”.

La carta señalaba que “las películas nazis en versión original ofrecidas por Amazon no lo hacen”. Calificó las películas de propaganda nazi disponibles en Amazon Prime Video como “enfermizas”.

El presidente de Yad Vashem, Dani Dayan, dijo a Israel National News: “La disponibilidad de películas de propaganda nazi es deplorable y sirve para propagar el antisemitismo, un fenómeno que lamentablemente está creciendo en todo el mundo. Yad Vashem tiene la intención de apelar a Amazon para que retire este contenido antisemita y racista de su plataforma”.

Continuó: “Por el precio simbólico de 2 dólares para alquilar o 4,99 dólares para comprar, podría ver en definición estándar una película que comienza con la gran expectación de las masas arias por el Führer cuando éste aparece elevándose en el cielo, como si fuera un semidiós que desciende a los infiernos, aterrizando para una recepción extática, arrebatada y estridente en la (in)famosa ciudad de Nuremberg, donde la esfera pública estaba completamente vestida con ropajes nazis”.

“Teniendo en cuenta la gravedad de este asunto y la necesidad de un remedio rápido, espero sinceramente que lo examinen sin demora innecesaria”, concluye la carta. “Me comprometo a que sea un asunto que se resuelva en privado con la expectativa de una respuesta que reconozca el problema en un plazo razonable. No es necesario que se resuelva al instante, sólo que se aborde inicialmente para asegurar que estamos en la misma página en cuanto a cómo se ven estos contenidos problemáticos a la luz de las políticas publicadas por Amazon y los precedentes establecidos.”

El ex asambleísta de Brooklyn Dov Hikind, fundador de Americans Against Anti-Semitism, calificó de “locura” la disponibilidad de las películas y añadió que “no tiene sentido”.

“¿Por qué Amazon en 2022 [vendería] no sólo esta película sino docenas de otras películas que glorifican a los nazis y en todas ellas no hay ninguna explicación, no hay ningún comentario, no hay nada?”, dijo Hikind. “Muchos verán esta película y dirán literalmente: ‘Esto es increíble. Esto es extraordinario’”.

preguntó Hikind: “¿Por qué iba Amazon a ganar dinero con los nazis?”.

“Ahora mismo, en nuestra época, tenemos una gran empresa estadounidense que está distribuyendo propaganda nazi por todo el mundo”, dijo Hikind. “Puedes comprar esta película. Puedes ver este horror. En lugares de toda Europa no se puede hacer esto porque entienden el peligro de este tipo de películas.”

Comentando que la venta de las películas nazis por parte de Amazon se produce en un periodo en el que el antisemitismo mundial ha alcanzado niveles históricos, Hikind preguntó a Amazon: “¿Cuál podría ser el propósito de [poner a disposición] Triumph of the Will?”

“Ustedes han expresado que lo entendían en el pasado”, dijo. “Entonces, ¿por qué estáis participando? ¿Por qué participas hoy en esto? Avergüéncense y pongan fin a esto ahora mismo”.