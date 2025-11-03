39º Congreso Sionista abordó la situación del judaísmo posterior al 7 de octubre

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Entre el 28 y el 30 de octubre, la ciudad de Jerusalén acogió el 39º Congreso de la Organización Sionista Mundial, en lo que constituyó el mayor encuentro del movimiento sionista hasta la fecha. Delegados de 42 países se congregaron en el Centro de Convenciones de la capital israelí con el lema de forjar el futuro del pueblo judío y reforzar los lazos entre Israel y la diáspora.

El primer Congreso Sionista, convocado por Theodor Herzl en Basilea, Suiza, en 1897, fue el aldabonazo inicial del sionismo político, que desembocaría medio siglo más tarde en la restauración de la soberanía judía en su tierra ancestral, Éretz Israel.

La ceremonia de apertura se realizó con una fuerte carga emocional y simbólica: Itzjak Herzog, presidente de Israel, inauguró el evento destacando la resiliencia del pueblo judío tras el ataque terrorista de octubre de 2023, y pronunció frases significativas como “Los que antes nos llamaban [despectivamente] zhids ahora nos llaman zios… Pero estos zios han vuelto a su tierra”. Asimismo, en el discurso de apertura se recordó a las víctimas del 7 de octubre —la fatídica fecha del ataque de Hamás—, reafirmando que “este congreso no es uno normal, sino un evento de introspección nacional”.

El Congreso reunió a aproximadamente 2500 participantes, desde Israel hasta los rincones más remotos de la diáspora, incluyendo representantes de numerosas organizaciones judías internacionales (como B’nai B’rith, WIZO y Hadassah), jóvenes activistas, líderes religiosos e influenciadores, quienes deliberaron sobre visiones contrapuestas de identidad, autoridad religiosa y políticas nacionales. Esta cifra marca un aumento significativo en la participación, reflejo del interés por el sionismo contemporáneo y sus desafíos. Este órgano deliberativo —al que a veces se ha llamado el “Parlamento del pueblo judío”— juega un papel decisivo en la orientación de la agenda sionista global.

Agenda y ejes temáticos

La pauta del Congreso giró en torno a tres grandes ejes:

Reconstrucción y solidaridad en la posguerra . A menos de dos años del inicio de la guerra con Hamás, se enfatizó la necesidad de un esfuerzo global para la reconstrucción de Israel y la reafirmación del vínculo entre el Estado y la diáspora.

. A menos de dos años del inicio de la guerra con Hamás, se enfatizó la necesidad de un esfuerzo global para la reconstrucción de Israel y la reafirmación del vínculo entre el Estado y la diáspora. Identidad, pluralismo y diversidad del judaísmo . Delegados de corrientes tan distintas como ultraortodoxos, reformistas, liberales y nacionalistas debatieron sobre la forma del judaísmo en el siglo XXI. En palabras de uno de los participantes, “la capacidad de disentir con civismo es muy importante para el pueblo judío”.

. Delegados de corrientes tan distintas como ultraortodoxos, reformistas, liberales y nacionalistas debatieron sobre la forma del judaísmo en el siglo XXI. En palabras de uno de los participantes, “la capacidad de disentir con civismo es muy importante para el pueblo judío”. Distribución de poder y fondos dentro de las instituciones sionistas: En juego estaban cargos clave en la OSM, el Keren Kayemet LeIsrael, el Keren Hayesod y otras entidades que gestionan miles de millones de dólares en proyectos en Israel y el mundo judío.

A pesar del ambiente de unidad, el Congreso no estuvo exento de controversias:

La propuesta de nombrar a Yair Netanyahu, hijo del primer ministro, para un cargo en el directorio de la OSM generó una crisis interna. Debido al extendido rechazo, el acuerdo de reparto de cargos fue postergado.

Sobre las resoluciones presentadas, se aprobó una que insta al gobierno israelí a retirar un proyecto de ley que impondría un impuesto del 80% a las donaciones de gobiernos extranjeros a ONG israelíes. Otras propuestas, como la que pedía un freno al proyecto de asentamientos en la zona E1 del Valle del Jordán, provocaron la protesta de delegados de derecha y ultraortodoxos, quienes abandonaron la sala en señal de disconformidad por la falta de quórum.

En el plano institucional, se evidenció la batalla entre la corriente liberal-pluralista y la derecha nacionalista, sobre el control de fondos y liderazgo que definirá la dirección del sionismo global en los próximos años.

Implicaciones para el futuro del sionismo

Este Congreso marcó un punto de inflexión. Por un lado, la escala del evento y la diversidad de participantes muestran un movimiento sionista que pretende reinventarse para una nueva generación. Por otro, las tensiones abiertas exhiben que el sionismo no es monolítico: construye sobre múltiples narrativas —nacionalista, religiosa, liberal— que de acuerdo a sus posiciones se enfrentan, colaboran y negocian.

El hecho de que se esté debatiendo quién lidera las instituciones que gestionan importantes presupuestos es significativo: los proyectos de educación, de aliá, de fortalecimiento de las comunidades judías en la diáspora y de desarrollo en Israel están en discusión. Las decisiones tienen impacto en dónde y cómo se invertirán esos fondos, es decir, a qué tipo de judaísmo e Israel se está apostando.

Así, el 39º Congreso de la OSM fue mucho más que una reunión protocolar: constituyó una encrucijada histórica. Reunió a delegados del pueblo judío global en un momento de vulnerabilidad y reconstrucción, planteó cuestiones de identidad, liderazgo e instituciones, y mantuvo debates fundamentales sobre el rumbo del sionismo.

Ahora queda por ver si este congreso logrará traducir la energía generada en decisiones efectivas, reformas que reflejen la complejidad del judaísmo global y acciones concretas que fortalezcan el vínculo entre Israel y la diáspora. En la era pos-7 de octubre, el sionismo se enfrenta quizá a su reto más crítico: adaptarse, integrar diversidad y funcionar con trasparencia. Hay mucho en juego.

Redacción NMI, con información de The Times of Israel (timesofisrael.com), The Jerusalem Post (jpost.com) y Enfoque Judío (enfoquejudio.es)