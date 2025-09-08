6 muertos y varios heridos en un trágico atentado terrorista en Jerusalém

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Al menos seis personas fueron asesinadas y varias resultaron heridas en un trágico atentado terrorista en Jerusalén este lunes por la mañana,

La policía israelí abatió a los dos atacantes, quienes, según las investigaciones preliminares, ingresaron a Israel a través de una brecha en la barrera fronteriza.

Los atacantes han sido identificados como residentes ilegales de Judea y Samaria, provenientes de los pueblos de Kubaba y Qatana.

Víctimas del ataque

Entre las víctimas mortales del atentado se encuentran:

* Levi Itzjak Pass z”l: Trabajaba en la Yeshivá Kol Torá, donde era muy querido y respetado por su dedicación y humildad.

* Yaacob Pinto z”l: Joven de 25 años de origen español y recién casado.

* Rabino Mordejai Steingasz z”l: De 79 años de edad. También conocido como “Dr. Mark”, era propietario de la panadería “Dr. Mark’s Bakery”.

* Sara Mendelsohn z”l: Mujer de 60 años, residente local, conocida por su trabajo de décadas con el movimiento Bnei Akiva.

* Iosef David z”l: De 43 años de edad, se dirigía a estudiar cuando fue asesinado.

Además de las víctimas mortales, el rabino Yaakov Sharabani, un miembro destacado de la yeshivá “Maor HaTorah”, resultó levemente herido en el ataque.

Respuestas y condenas

Tras el atentado, el Ejército de Defensa de Israel (IDF) ha rodeado varios pueblos cerca de Ramala, de donde eran originarios los terroristas. Las fuerzas de seguridad han arrestado a un sospechoso de Jerusalén Este en relación con el ataque, en una investigación que se ha calificado como compleja.

A nivel internacional, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, condenó el ataque, extendiendo sus condolencias a las familias de las víctimas y subrayando que “sólo una solución política traerá una paz sostenible”.

En respuesta a la tragedia, la línea de apoyo Netal para víctimas de trauma se ha reforzado

Dos atacantes llegaron en vehículo al cruce de Ramot en Jerusalén y abrieron fuego hacia una parada de autobús, dijo la policía israelí en un comunicado.

Cruce de Ramot

Un agente de seguridad y un civil presentes en el lugar respondieron al fuego, neutralizando a los agresores, añadió el comunicado. Se recuperaron varias armas, municiones y un cuchillo utilizados por los atacantes, según informó la policía israelí.

Numerosas fuerzas policiales, bajo el mando del Comandante de Distrito, llegaron para asegurar la zona. Las unidades de desactivación de bombas de la policía se encargaron de garantizar la seguridad, mientras los equipos forenses recopilaban pruebas.

La policía israelí dijo que se recuperaron del lugar varias armas, municiones y un cuchillo utilizados por los atacantes.

El atentado marca el ataque más mortífero en la ciudad desde noviembre de 2023, cuando dos militantes de Hamas abrieron fuego en una concurrida parada de autobús en Jerusalén Occidental, matando a tres israelíes e hiriendo a otros 16.

Hamas no asumió la responsabilidad del tiroteo de este lunes, pero emitió un comunicado celebrando el ataque.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien mantuvo una “evaluación de la situación” con los jefes de seguridad tras el incidente, visitó el lugar más tarde.

“Estamos en guerra contra el terrorismo. La guerra continúa en Gaza y, lamentablemente, también en Jerusalén. En Judea y Samaria, hemos frustrado cientos de ataques este año, pero, lamentablemente, hoy no”, declaró Netanyahu desde el lugar de los hechos. “Judea y Samaria” es el término bíblico con el que los israelíes se refieren a la Ribera Occidental ocupada.

El presidente Isaac Herzog manifestó, por su parte, que el ataque a tiros en Jerusalén “nos recuerda una vez más que estamos luchando contra el mal absoluto”, y agregó que el mundo debe entender “que el terrorismo nunca nos derrotará”.

Herzog describió el ataque como una “mañana dolorosa y difícil, donde “civiles inocentes, mujeres, hombres y niños fueron brutalmente asesinados y heridos a sangre fría en un autobús en Jerusalén por viles y malvados terroristas”.

La reacción de rechazo desde Europa por el tiroteo mortal en Jerusalén ha sido rápida y contundente. La mayoría de los mensajes a través de las redes sociales extienden sus condolencias a las víctimas y sus familiares.

La espiral de violencia debe terminar. Solo una solución política restaurará la paz y la estabilidad para todos en la región”, declaró Macron.

Soldados del IDF están creando un círculo de seguridad en varias áreas en las afueras de Ramallah en la Ribera Occidental ocupada para “frustrar el terrorismo y fortalecer el esfuerzo de defensa”, dijeron las FDI.

Esta es una historia en desarrollo y se continuará actualizando