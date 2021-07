Las celebraciones dominicales comienzan en el sitio de la fosa común de los masacrados, en el monumento a los judíos asesinados en Jetvapne. Las oraciones se llevarán a cabo allí, y el organizador, la comunidad judía de Varsovia, no dará ningún discurso oficial.

“Después de rezar y encender velas en el Jetvapne, procederemos a los lugares de Radziv (1:00 pm), Vasos (1:30 pm), Schussin (2:00 pm) y Fusur (2:45 pm). Recordando “- Nos informa Marta Gus-Corsiaska de la Oficina de Relaciones Sociales | Relaciones públicas de la comunidad judía.

Asesor del presidente Andrzej Duda Pavsevsky, presidente del Senado de la República de Polonia Adam Niemchusky, Defensor del Pueblo Adam Botner, El pleno poder del Ministro de Relaciones Exteriores para el enlace con la Defensora del Pueblo Adjunta Hanna Machiska y el expatriado judío Jaroslaw Novak.

La ceremonia contará con la presencia de Robert van Rimza, Jefe del Departamento de Cultura de la Embajada de Alemania, el ex embajador de Israel en Polonia Schwartz Weiss, Encargado de O’Frey de la Embajada de Israel y Tal Ben-Ari Yalon, Jefe de la Embajada de Israel Embajada. Consejo de KEP para el Diálogo Religioso y el obispo Rafas, Markovsky y Cherry Daniels del Departamento de Estado Estados Unidos.

La masacre de los judíos en Jetwabney

El 10 de julio de 1941, tuvo lugar una masacre en Jetwapney cerca de Łomża. Detrás Asesinato Un grupo de al menos 40 civiles polacos inspirados por los alemanes. Los judíos fueron encerrados en la plaza del mercado y luego encerrados en un granero y quemados vivos. Según los hallazgos de la Agencia Nacional de Recordatorios, entre 300 y 400 personas murieron en Jetwabney, en base a la evacuación de las víctimas a la escena del crimen.

Parece que Alemania Por el contrario, son marginados, vigilados, vigilados, pero no directamente involucrados. El 10 de julio, no hubo constancia de que nadie muriera directamente a manos de los alemanes. Nadie dijo que alguien usó un arma, que no disparó o incluso usó imágenes escuchadas, dijo el Dr. Christoph Bersak, del Instituto Nacional Conmemorativo y el Instituto de Estudios Políticos de la Academia de Ciencias de Polonia, en una entrevista con el Museo de Historia de Polonia.

Jetwapne. El Ministerio Público no acordó re-evacuar a las víctimas

Como agregó, una de las razones de la masacre fue “la esclavitud de los sentimientos antisemitas en estas áreas”. – Esta es tradicionalmente el área de Entebbe, que es uno de los viveros de la democracia nacional. Tales sentimientos se desarrollaron a medida que la democracia nacional se desarrolló en una dirección más antisemita. La estructura social de la gente también jugó un papel. Eran zonas habitadas por aristócratas, más acogedoras a las ideas nacionales y al antisemitismo, calculó el historiador.

– También existía el deseo de hacerse rico. Finalmente, hubo una reacción a la ocupación soviética, que se asoció con el modelo idéntico de Idocomuna. Había un estereotipo, esto se confirmó en algunos Hechos – Apoyo judío a la ocupación soviética. Las minorías de la Segunda República de Polonia se beneficiaron de esta ocupación. Antes de la guerra, los polos dominaban el área, se volvió bajo los soviéticos: los polos fueron discriminados. En cuanto a los polos, esta repentina reversión bursátil fue un shock. El Dr. Crossist de Bersak dijo que hubo un ímpetu de represalia por la ocupación soviética, mientras que el factor antisemita provocó este giro reaccionario contra los judíos.