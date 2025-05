80 años después de la Segunda Guerra Mundial, las siete comunidades judías más grandes reportan un antisemitismo sin precedentes a nivel mundial

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Mientras el mundo conmemora el 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, el Grupo de Trabajo de Grandes Comunidades contra el Antisemitismo -J7 publicó su primer Informe Anual del J7 sobre Antisemitismo, documentando fuertes aumentos en los incidentes antisemitas en las siete comunidades judías más grandes fuera de Israel.

El informe destaca aumentos considerables tanto en el número total de incidentes antisemitas como en los incidentes antisemitas per cápita en Argentina, Australia, Canadá, Francia, Alemania, el Reino Unido y Estados Unidos,provocados en parte por las secuelas de la masacre terrorista del 7 de octubre de 2023 en Israel. Las conclusiones fueron presentadas hoy en una rueda de prensa en Berlín.

“Al reunirnos hoy en Berlín, me impresiona tanto el peso de la historia como la resiliencia de nuestras comunidades”, dijo Marina Rosenberg, Vicepresidenta Senior de Asuntos Internacionales de la ADL. “Desde el 7 de octubre de 2023, el antisemitismo ha aumentado a niveles sin precedentes en sociedades donde la mayoría de los judíos viven en la diáspora. En respuesta a estos hallazgos, el Grupo de Trabajo J7 hace un llamado a todos los países para que adopten e implementen las Directrices Globales para Contrarrestar el Antisemitismo. Estas directrices ayudarán a apoyar a los gobiernos, instituciones y la sociedad civil en el desarrollo de políticas prácticas para garantizar la seguridad, la inclusión y la dignidad de las comunidades judías en todo el mundo».

En 2024, Australia reportó un asombroso aumento del 317% en los incidentes antisemitas, mientras que Estados Unidos experimentó un aumento del 5%, todo lo cual refleja el impacto continuo del 7 de octubre. Además, los datos preliminares de los miembros del J7, incluyendo a Canadá y Alemania, indican que los incidentes antisemitas han seguido aumentando o se han mantenido en niveles históricamente altos.

De 2021 a 2023, los incidentes antisemitas aumentaron un 11% en Australia, un 23% en Argentina, un 75% en Alemania, un 82% en el Reino Unido, un 83% en Canadá, un 185% en Francia y un 227% en Estados Unidos.

Francia Canadá Reino Unido Argentina Australia Alemania Estados Unidos TOTAL 2021 589 492 2255 488 447 2738 2717 9726 2022 436 527 1652 427 478 848 3697 8065 2023 1676 900 4103 598 495 4782 8873 21427 2024 1570 ND 3528 ND 2062 ND 9354 ND

Incidentes antisemitas en cada país del J7 por año.

La tasa de incidentes antisemitas por habitante judío ha alcanzado niveles alarmantes, subrayando la creciente vulnerabilidad de las comunidades judías en todo el mundo. En Alemania, en 2023, hubo más de 38 incidentes antisemitas por cada 1.000 residentes judíos. El Reino Unido le siguió con 13 incidentes por cada 1.000 residentes judíos.

Este informe también identifica varias tendencias comunes en los países del J7: un aumento en los incidentes antisemitas violentos;ataques repetidos contra instituciones judías —incluyendo sinagogas, escuelas y centros comunitarios—;una escalada del odio en línea; una creciente inseguridad que lleva a algunos judíos a ocultar su identidad y la incapacidad delos gobiernos para responsabilizar a quienes participan en la violencia antisemita o apoyan el terrorismo contra el Estado judío.

Los líderes de las comunidades del Grupo de Trabajo J7 compartieron sus perspectivas sobre este preocupante aumento global del antisemitismo:

Argentina – Mauro Berenstein, Presidente, DAIA: «En la Argentina vemos con preocupación el aumento exponencial del antisemitismo en las redes sociales , también en ámbitos educativos, académicos y profesionales, donde muchas personas, bajo la apariencia del pensamiento crítico o la causa justa, reproducen prejuicios milenarios. Las redes sociales han amplificado estos discursos. Lo que antes se decía en voz baja hoy se vuelve viral en segundos. Por eso, más que nunca, la memoria y la educación no son sólo herramientas del pasado: son un deber del presente y una esperanza para el futuro».

Australia – Alex Ryvchin, Co-CEO, Consejo Ejecutivo de la Judería Australiana: «Este informe presenta el análisis más completo del fenómeno del antisemitismo en el mundo occidental desde el 7 de octubre. Todas nuestras comunidades se han visto afectadas por él, pero la situación en Australia es particularmente impactantey representativa de cómo sociedades multiculturales sanas pueden ser atrapadas por redes de extremistas que consiguen alterar fundamentalmente las relaciones entre judíos y no judíos y hacer que la comunidad judía se cuestione su futuro en un país donde sus raíces y contribuciones son profundas. La experiencia australiana también ilustra que cuando el antisemitismo no se combate con suficiente acción policial,aplicación de la ley y liderazgo político, puede llegar a convertirse en una violencia devastadora y atraer a los elementos más agresivos de la sociedad, desde fanáticos religiosos e ideológicos hasta el crimen organizado. La importancia y el valor de este informe son testimonio de la labor de la ADL al convocar el J7 y de la extraordinaria cooperación entre sus miembros».

Canadá – Noah Shack, Presidente interino de la CIJA: «Desde el 7 de octubre, Canadá ha experimentado una oleada de ataques antisemitas: escuelas judías tiroteadas, sinagogas atacadas con bombas incendiarias, negocios propiedad de judíos destrozados y barrios atacados. Los retos que enfrenta la comunidad judía de Canadá son inmensos. Tras las elecciones federales de la semana pasada, tenemos la clara expectativa de que el próximo Parlamento actúecon urgencia para impulsar soluciones serias e impactantes para combatir el odio y proteger a los judíoscanadienses. Lo que está en juego no es únicamente la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad, sino el futuro de un Canadá en el que todos puedan vivir libres del miedo y la discriminación».

Francia – Yonathan Arfi, presidente del CRIF:“Como presidente del CRIF, me uno a nuestros socios del J7 para alertar sobre el inquietante aumento del antisemitismo que ha barrido Francia desde las atrocidades del 7 de octubre. Lo que estamos presenciando no es solo un incremento estadístico, es una señal de advertencia para toda la sociedad. Esta no es una crisis de la comunidad judía, es una prueba para nuestras democracias. La escalada de discursos de odio, amenazas y agresiones físicas contra los judíos en todo el mundo nos recuerda por qué la cooperación internacional, como la del J7, es más vital que nunca”.

Alemania – Dr. Josef Schuster, Presidente del Consejo Central de los Judíos de Alemania: «El 7 de octubre de 2023 ha acelerado drásticamente un desarrollo que ya se vislumbraba. Los judíos de Alemania están amenazados. Se ha formado un frente, que va desde la izquierda a la derecha, desde los islamistas hasta el centro mismo de la sociedad. Esta coalición cuestiona la normalidad de la vida judía hoy y la cultura del recuerdo en Alemania. Estos acontecimientos se solapan y se influyen mutuamente tanto en línea como fuera de ella. Estamos viendo desarrollos similares en todos los países del J7 y me alegra que exista este sólido grupo de trabajo. Al conmemorar el 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, para el Consejo Centrales un gran honor dar la bienvenida a Berlín a los representantes del J7 y compartir nuestro trabajo con el presidente Federal Frank-Walter Steinmeier, entre otros».

Reino Unido – Phil Rosenberg, Presidente de la Junta de Diputados de los Judíos Británicos: «En la Junta de Diputados de los Judíos Británicos estamos orgullosos de haber trabajado con nuestros socios del J7 en este informe colectivo que analiza las tendencias antisemitas en nuestros países. El fuerte aumento de los ataques antisemitas que todos vimos tras las masacres del 7 de octubre, y las tendencias posteriores, son la prueba viviente del valor que aporta el J7 a las comunidades judías del mundo. Debemos insistir en la tolerancia cero contra al antisemitismo y asegurarnos de que este mensaje llegue a los legisladores dondequiera que vivamos».

Estados Unidos – Betsy Berns-Korn, Presidenta electa de la Conferencia de Presidentes de las Principales Organizaciones Judías Estadounidenses: «Ochenta años después del final de la Segunda Guerra Mundial, líderes judíos de todo el mundo se han reunido para reafirmar una simple verdad: que nunca permitiremos que el odio defina nuestro futuro. Arraigados en la memoria, guiados por la justicia y fortalecidos por la unidad, reafirmamos nuestro compromiso de garantizar un mundo más seguro e inclusivo para las generaciones futuras. Este informe inaugural refleja la fuerza de nuestra voz colectiva y nuestra inquebrantable determinación».

El J7, Grupo de Trabajo de Grandes Comunidades contra el Antisemitismo, se formó en respuesta a los crecientes niveles de antisemitismo en todo el mundo y está integrado por organizaciones judías de Argentina, Australia, Canadá, Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos.