A pesar de las advertencias del Jefe de Estado Mayor, el gabinete decidió a favor de ocupar la Franja de Gaza

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Después de unas 10 horas: El gabinete decidió a favor de ocupar la Franja de Gaza, a pesar de las advertencias del Jefe de Estado Mayor.

La reunión crítica del gabinete donde el Primer Ministro Benjamin Netanyahu y los ministros debatieron la aprobación de la ocupación de la Franja de Gaza concluyó después de más de 10 horas de deliberación, llevando a una decisión para aprobar la propuesta del Primer Ministro para la ocupación.

Los detalles de la reunión de Gabinete y de lo que será el plan a seguir

Primera etapa: Entrada de ayuda humanitaria a gran escala a la ciudad de Gaza.

Segunda etapa: Reubicación de la población del sur de Gaza en campamentos centrales antes del 7 de octubre.

Tercera etapa: Cerco total y toma de control de la ciudad de Gaza.

El Primer Ministro Netanyahu le dijo al Jefe de Estado Mayor:

“El plan que usted nos presentó NO ayudará a la repatriación de los rehenes”.

El plan que acabamos de aprobar permitirá alcanzar los objetivos de la guerra con mayor eficacia.

Un funcionario presente en la reunión: Este no es el plan óptimo, pero lo que aprobamos es mucho mejor que lo que propuso el Jefe de Estado Mayor.

Oficina de Netanyahu sobre la ocupación de Gaza: El plan del Jefe de Estado Mayor no derrotará a Hamas

La oficina del Primer Ministro israelí declaró que durante la ocupación de Gaza, las FDI se prepararán para tomar el control de la Ciudad de Gaza mientras proporcionan ayuda humanitaria fuera de las zonas de combate.

También se mencionó que la mayoría de los ministros del gabinete creen que el plan alternativo del Jefe de Estado Mayor no derrotará a Hamas ni asegurará el regreso de los rehenes.