¡A su vida! Topol enorgulleció a Israel con una larga y exitosa carrera como actor

Una vez votado como el 90º mejor israelí de todos los tiempos, Chaim Topol enorgulleció a su país de origen a través de su larga y exitosa carrera como actor.

Aunque protagonizó múltiples películas y espectáculos teatrales a lo largo de su carrera, fue el papel de Tevye en el musical Fiddler On The Roof, presentado por primera vez en el West End de Londres, lo que le valió la mayor aclamación.

Topol interpretó el papel más de 3500 veces tanto en el escenario como en la pantalla desde finales de la década de 1960 hasta 2009.

Su interpretación en la adaptación cinematográfica de 1971 le valió un Globo de Oro y una nominación al Oscar al mejor actor, así como una nominación al Tony por el renacimiento musical de 1991.

Topol nació en 1935 y creció en un barrio de clase trabajadora de Tel Aviv.

Entre sus primeras apariciones cinematográficas se encuentra el papel principal en la película de 1964 Sallah Shabati de Ephraim Kishon.

La obra, posteriormente adaptada al cine, describía las dificultades de una familia inmigrante judía mizrají en Israel a principios de la década de 1960.

La película fue nominada al Premio de la Academia a la Mejor Película en Lengua Extranjera y le valió a Topol el Globo de Oro a la nueva estrella del año.

En 1966, hizo su primera aparición en la pantalla en inglés como Abou Ibn Kaqden en la película biográfica de gran presupuesto de Mickey Marcus Cast a Giant Shadow.

Fue entonces cuando consiguió el papel que lo catapultaría a la fama, como el lechero Tevye en el espectáculo teatral Fiddler on the Roof, presentado en el Her Majesty’s Theatre de Londres.

Después de obtener un gran éxito en el escenario del West End, Topol protagonizó más tarde la versión cinematográfica de 1971, que le valió nominaciones al Oscar y al Globo de Oro.

A pesar de estar en servicio activo con el ejército israelí en ese momento, se le concedió permiso para asistir a las ceremonias de premiación.

Chaim Topol recibe su honor civil de manos de Netanyahu.

El actor asumió el papel principal en el musical The Baker’s Wife, pero el director David Merrick lo despidió después de ocho meses por comportamiento poco profesional.

Más tarde, Topol protagonizó junto a otros grandes actores contemporáneos, incluidos Brian Blessed en Flash Gordon de 1980 y Sir Roger Moore en la película de James Bond For Your Eyes Only en 1981.

En 1983, repitió el papel de Tevye en una reposición londinense de Fiddler on the Roof, antes de interpretar al personaje durante una gira estadounidense de la producción.

En 1990, volvió a interpretar el papel en una reposición de Broadway de Fiddler y fue nominado en 1991 a un premio Tony a la mejor interpretación de un actor principal en un musical, aunque perdió ante el actor británico Jonathan Pryce.

Volvió a interpretar el papel en un renacimiento de Londres de 1994, que se convirtió en una producción itinerante y lo vio actuar en escenarios de todo el mundo.

En 2005, fue votado como el 90º israelí más grande de todos los tiempos, en una encuesta realizada por el sitio web de noticias israelí Ynet para determinar a quiénes consideraba el público en general los 200 mejores israelíes.

En enero de 2009, Topol comenzó una gira de despedida de Fiddler on the Roof como Tevye, pero se vio obligado a retirarse de la gira debido a una lesión en el hombro.

Hizo su última aparición como su famoso personaje en Boston, Massachusetts, en noviembre de 2009.

Además de actuar, Topol también dedicó su tiempo a causas benéficas y fundó Variety Israel, una organización que brinda apoyo a los niños que viven con discapacidades y sus familias.

También se desempeñó como presidente de Jordan River Village, un campamento nocturno gratuito para niños israelíes que viven con enfermedades crónicas o potencialmente mortales.

En 2015, el actor recibió el Premio Israel, el premio más prestigioso del país, por su trayectoria y contribución especial a la sociedad y al estado.

En los días previos a su muerte, su hijo le dijo a Ynet que al actor le habían diagnosticado la enfermedad de Alzheimer hace varios años.

Omer Topol dijo que su padre es un “actor increíble que desarrolló todo tipo de tácticas para encubrir los problemas que comenzaron a surgir.

“Cuando ganó el Premio Israel, su Alzheimer estaba en sus primeras etapas”, dijo Omer.

“Habló maravillosamente en la ceremonia, y también en otros eventos, y nadie lo sintió”.

A Topol le sobreviven su esposa Galia, con quien se casó en 1965, y los tres hijos de la pareja, las hijas Anat y Ady y su hijo Omer.