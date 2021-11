El viceprimer ministro, ministro de Defensa del Estado de Israel, Benjamin Gantz, fue recibido, el miércoles en Rabat, por Altas Instrucciones Reales, por el ministro delegado ante el Jefe de Gobierno, encargado de la Administración de la Defensa Nacional y por el General de Cuerpo de Ejército, Inspector General de las Fuerzas Armadas Reales (FAR) y Comandante de la Zona Sur.

Un comunicado del Estado Mayor General de las FAR precisa que en ejecución de las Altas Instrucciones Reales, Abdeltif Loudyi, ministro delegado ante el Jefe de Gobierno encargado de la Administración de la Defensa Nacional, recibió, el miércoles en la sede de esta Administración, a una importante delegación israelí encabezada por Benjamin Gantz, viceprimer ministro, ministro de Defensa del Estado de Israel, quien efectúa una visita oficial a Marruecos del 23 al 25 de noviembre.

Esta visita se enmarca en las relaciones de cooperación entre el Reino de Marruecos y el Estado de Israel, que han registrado importantes progresos desde la firma, bajo la presidencia de Su Majestad el Rey, de la declaración tripartita (Marruecos-Israel-Estados Unidos) en diciembre de 2020, que consagró la reanudación de sus relaciones diplomáticas.

En esta ocasión, los dos ministros se han felicitado de los progresos realizados en el ámbito de la defensa con la firma de un acuerdo sobre la protección de la información en el ámbito de la defensa y un memorando de entendimiento sobre la cooperación en materia de ciberseguridad.

Acto seguido, los dos ministros examinaron los medios de reforzar la cooperación militar bilateral en los ámbitos de interés común y reiteraron su voluntad común de consolidar estas relaciones.

Igualmente, intercambiaron los puntos de vista sobre cuestiones bilaterales y regionales. En este sentido, destacaron los lazos históricos y culturales entre ambos países y el fuerte apego a Su Majestad el Rey de la comunidad judía en Marruecos y de la diáspora judía marroquí en Israel y en el mundo, lo que les permite trabajar para promover la paz y reforzar la estabilidad en Oriente Medio.

Al final de esta reunión, los dos ministros firmaron un Memorando de Entendimiento en el ámbito de la defensa que abarca el intercambio de experiencias y conocimientos, la transferencia de tecnología, la formación y la cooperación en la industria de la defensa.

Asimismo, el mismo día, y por Altas Instrucciones de Su Majestad el Rey, Jefe Supremo y Jefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Reales, el General de Cuerpo de Ejército, Inspector General de las FAR y Comandante de la Zona Sur, recibió en el Estado Mayor General de las FAR en Rabat, a Gantz, al frente de una importante delegación, en presencia de altos responsables militares de las FAR.

Durante esta reunión de trabajo, los dos responsables se congratularon de la dinámica cooperación entre los dos países, que es de interés mutuo y augura una prometedora colaboración en términos de intercambio de experiencias, en particular en los ámbitos de la formación, el desarrollo de capacidades de defensa y la transferencia de tecnología, concluye el comunicado.