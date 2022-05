Estimado a los ojos del Señor es la muerte de sus santos.

Durante los últimos 20 años siempre viajó a Israel para la fiesta de Tabernáculos.

Danny Voll el mayor de 5 hijos de una familia norteamericana con ascendencia Alemana, nació el 11 de febrero 1952 en North Dakota, luego la familia se trasladó a Connecticut y a Nueva York donde estudió idiomas en la Universidad de Yale en el año 1973 viene a Colombia a trabajar como profesor enseñando inglés, siempre estuvo vinculado con la comunidad judía desde niño cuando estaba en New York, sus amigos eran judíos, su sueño era viajar a Israel, pero llegó a Colombia y fue colocado por el Señor como profesor y posteriormente director del Departamento de Idiomas en el Colegio Colombo Hebreo, enseñando desde el preescolar hasta el bachillerato Inglés, durante más de 10 años, tiempo en los que tuvo contacto con la Comunidad Judía de Colombia y estuvo siempre a su lado en todos los eventos de la comunidad Judía, le animaron a que se judaisara porque estaba en todos los eventos el dijo que no porque no aceptaban a un judío que creyera en Jesús, así que le permitieron estar a su lado.

Su gran sueño viajará a Israel y después de los 10 años de trabajar como profesor viajó con mas de 16 alumnos a Israel por espacio de más de un mes y el dice …”Sobreviví”

Conformó con otros pastores y líderes colombianos: Amigos por Israel que fomenta el amor y el conocimiento de la cultura Judía entre la iglesia cristiana. Creó un noticiero radial semanal desde el año 2005 llamado. El Noticiero de Daniel desde el Foso de los Leones con noticias de actualidad y datos interesantes de la comunidad judía.

Fue anciano de la Comunidad Cristiana Monte Sión y ocupó el cargo de vicepresidente de la Corporación Monte Sión.

Siempre amigo de Israel y amigo de las diferentes Iglesias Cristianas y mesiánicas.