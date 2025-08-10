Activistas irrumpen en vivo en ‘Gran Hermano’ y piden la salida Gaza y el regreso de los secuestrados

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

¡La ficción se rompió!

Mientras Israel se sumergía en el drama controlado de *Gran Hermano*, “Big Brother”, la realidad más cruda irrumpió en vivo y en directo, desafiando el “negocio como de costumbre”.

Activistas, pertenecientes al movimiento *Standing Together*, aprovecharon el escenario más popular del país para gritar y expresar su opinión: mientras millones miran un reality, Rehenes israelíes siguen en el abandono a solo una hora de los estudios.

Termina esta locura !!!

“Porque a solo una hora de los estudios de televisión los rehenes se han quedado atrás, todo por el “plan” de nuestro gobierno en Gaza.

No podemos continuar con la rutina en este momento;

No podemos tener negocios como de costumbre.

¡Tenemos que detener esta catástrofe!”

Así expresaron durante el evento y posteriormente en redes sociales.

Fue así como saltaron al escenario no para buscar fama, sino para denunciar el plan del gobierno en Gaza, que, según ellos, sacrifica vidas por una estrategia que solo perpetúa el sufrimiento.

https://www.instagram.com/reel/DNLRyHyxGQN/?igsh=MW90cTN2M21hbXpjOA==

Sus mensajes fueron contundentes: “¡Salir de Gaza! ¡La nueva operación para ocupar Gaza matará a los rehenes, a palestinos y a los soldados!”

¿Es esto una irresponsable interrupción del entretenimiento, o un acto de valentía que rompe el silencio cómplice?

Esta acción polariza: ¿Debemos seguir distraídos mientras la guerra avanza?

¿O este tipo de protesta, que invade incluso nuestros espacios de evasión, es la única forma de forzar una respuesta? La transmisión se detuvo, pero el debate apenas comienza.

¿Dónde trazamos la línea entre entretenimiento y responsabilidad en tiempos de crisis? ¡Opina!