Ada Colau se queda sola en la iniciativa de romper relaciones con Israel

El partido de Ada Colau, BComú, se ha quedado solo en la iniciativa por suspender las relaciones con Israel y Tel Aviv. La comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Barcelona ha votado este miércoles en contra de la iniciativa ciudadana que pedía suspender las relaciones con Israel y concluir el acuerdo de amistad y cooperación firmado en 1998 entre la capital catalana y Gaza y Tel Aviv.

La semana pasada Colau firmó un decreto en el que suspendía de forma temporal las relaciones con Israel. La posición de la primera edil fue criticada incluso por sus socios de gobierno del PSC. Este miércoles se ha debatido en la comisión de presidencia una iniciativa popular que también exigía la suspensión de la relación con Israel. ERC se ha abstenido y PSC, Junts, Ciudadanos, PP y Valents han votado en contra y solo ha votado a favor Bcomú. La iniciativa contaba con 4.000 firmas individuales y el apoyo de un centenar de entidades. Pese a no aprobarse y no contar con la mayoría del pleno, el decreto de alcaldía que firmó Colau sigue vigente.

Además, la iniciativa popular volverá a votarse en el siguiente pleno ordinario por lo que la comisión solo ha servido para criticar la posición de BComú respecto a Israel. Todos los grupos municipales han criticado que no existiera un debate previo antes de la firma del decreto. No será la última vez que se debata está suspensión. Junts, CS, PP y Valents han instado a la convocatoria de un pleno extraordinario para que “de manera urgente e inmediata, el gobierno municipal restablezca las relaciones con el estado de Israel y el hermanamiento de Barcelona con las ciudades de Tel Aviv y Gaza”. Colau tiene ahora que convocar un pleno extraordinario del consejo municipal en el plazo de 15 días.

Durante la comisión de este miércoles, el médico e historiador pro-palestino Salah Jamal ha advertido de que el hermanamiento entre Barcelona y Tel Aviv ha servido para “blanquear” la supuesta falta de democracia de la capital israelí. Jordi Coronas, de ERC, se ha abstenido argumentando que pese a apoyar la causa palestina no son partidarios de suspender hermanamientos que son una “herramienta” para avanzar en los procesos de diálogo. Por su parte, Jordi Martí, de Junts, ha acusado al partido de Colau de “antisemita” y ha criticado que no se haya consultado a las comunidades judías de la ciudad. El concejal de Paco Sierra, de Ciudadanos, ha calificado la actitud de BComú como una “falta de respeto a una democracia como es Israel”.

Los socios de gobierno de Colau también han sido críticos. La tercera teniente de alcalde del PSC, Laia Bonet, ha denunciado la decisión “unilateral” y ha asegurado que con este tipo de decretos de alcaldía se hace un flaco favor a la imagen internacional de Barcelona, que intentan proyectar desde las concejalías socialistas.

Por su parte, el PP había presentado una proposición en la que instaba a Colau a reforzar la colaboración institucional entre Tel Aviv y Barcelona. La propuesta pedía una mayor relación de colaboración empresarial, turística y de defensa de los derechos LGTBI entre ambas ciudades. Han votado a favor el PSC, Junts, C’s, Valents y el PP y en contra BComú y ERC. En la práctica han sido 20 votos a favor del sí (Collboni ya no pertenece al pleno y no ha sido sustituido por lo que su voto no cuenta) y 20 a favor del sí. El desempate lo ha roto el grupo de la alcadesa que tiene voto de calidad por lo que la propuesta del PP no ha sido aprobada.

Por otra parte, la Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este miércoles, con el apoyo de todos los grupos salvo JxCat y ERC, una propuesta del PSC, enmendada a petición de BComú, de rechazo a los cortes independentistas en la avenida Meridiana.

El PSC de Barcelona ha presentado la propuesta a la comisión después de que la ANC y Meridiana Resisteix decidieran volver a cortar esta avenida de Barcelona los días 10 y 11 de febrero. El texto definitivo pide “rechazar los cortes en la Meridiana convocados por entidades como la ANC y Meridiana Resisteix con el apoyo del expresidente Carles Puigdemont, que alteran la convivencia y afectan gravemente a la actividad comercial y la movilidad en los barrios afectados en el conjunto de la ciudad”.

La propuesta insta a las entidades, partidos políticos y personas con responsabilidades institucionales a que condenen estos cortes, “con el objetivo de restablecer la normalidad alterada durante los largos meses en que se han producido estos lamentables hechos”.