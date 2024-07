Afirmar la existencia de Israel ahora es un requisito para obtener la ciudadanía alemana

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Mientras el apoyo a Israel sigue disminuyendo en todo el mundo, un país improbable ha surgido como un firme defensor del Estado judío.

Una nueva ley aprobada por Alemania esta semana exige que quienes deseen la ciudadanía deben apoyar inequívocamente a Israel y rechazar todas las formas de antisemitismo. Los aspirantes a ciudadanos se enfrentarán a una serie de preguntas diseñadas para exponer cualquier sesgo antiisraelí, y el Ministerio del Interior dejará en claro que a quienes no compartan los valores de Alemania se les negará la naturalización.

“Quien comparte nuestros valores y se esfuerza ahora puede obtener un pasaporte alemán más rápidamente y no está obligado a renunciar a una parte de su identidad con la antigua ciudadanía”, dijo el viernes la ministra del Interior de Alemania, Nancy Faeser.

“También lo hemos dejado claro: quien no comparta nuestros valores no podrá obtener el pasaporte alemán. Aquí hemos trazado una línea roja muy clara y hemos hecho la ley mucho más estricta que antes”, afirmó. “El antisemitismo, el racismo y otras formas de desprecio por la humanidad descartan la naturalización. No hay tolerancia para eso”.

Para un país que soporta el peso de su pasado nazi, no se puede subestimar la importancia de su decisión. Con la diáspora árabe más grande del mundo en Europa y los crecientes incidentes antisemitas desde la masacre de Hamas contra Israel el 7 de octubre, Alemania fácilmente podría haber tomado el camino de menor resistencia.

Sin embargo, a diferencia de Estados Unidos, cuya relación con su aliado más cercano ha sido tensa, el apoyo inquebrantable de Alemania a Israel no parece estar impulsado por la realpolitik o intereses económicos. Más bien, parece surgir de una creencia profundamente arraigada en el poder de la redención y de defender la verdad, cueste lo que cueste.