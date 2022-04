Un granjero palestino encontró una estatua de piedra de 4.500 años de antigüedad de la cabeza de la diosa cananea Anat.

El ídolo fue revelado al público el martes, según CNN, luego de que el agricultor Nidal Abu Eid lo encontrara cuando trabajaba en su tierra cerca de Khan Younis, una ciudad en el sur de la Franja de Gaza.

“Al principio, esperaba vendérselo a alguien para ganar algo de dinero”, dijo a The New Arab, “pero un arqueólogo me dijo que tenía un gran valor arqueológico”.

La diosa Anat era la diosa del amor, la belleza y la guerra de los cananeos, según el director del Ministerio de Turismo y Antigüedades de Gaza, Jamal Abu Rida. La estatua de Anat mide casi nueve pulgadas de alto y muestra a la diosa con una serpiente como corona, según la BBC.

Los cananeos eran un pueblo bíblico que provenía de la línea del nieto de Noé, Canaán. Ocuparon la tierra que Dios le prometió a Abraham y eventualmente fueron expulsados ​​en la conquista de Israel de la “Tierra Prometida”.

La edad y el descubrimiento del ídolo de Anat encajan con la cronología bíblica y su descripción de los cananeos como personas malvadas a los ojos de Dios. El primero de los Diez Mandamientos le dice al pueblo de Dios: “No debes tener otros dioses delante de mí”, y el segundo mandamiento prohíbe que las personas adoren una “imagen tallada”.

El descubrimiento del ídolo de Anat es evidencia de que los cananeos rompieron esos mandamientos y ofendieron a Dios. Su desobediencia resultó en que los israelitas los expulsaran de la tierra donde vivían, según el relato bíblico .

Según Rida, la estatua descubierta por el granjero es un “ símbolo de la civilización humana más antigua que vivió en la ciudad de Gaza”.

La BBC informó: “ En las redes sociales, algunos habitantes de Gaza están haciendo comentarios irónicos que sugieren que la asociación de la diosa con la guerra parece adecuada. En los últimos años, han visto una serie de estallidos devastadores en el conflicto entre Israel y los grupos militantes en Gaza, que está gobernada por Hamas”.

El agricultor dijo a los periodistas: “Lo encontramos por casualidad. Estaba embarrado y lo lavamos con agua”.

“Damos gracias a Dios y estamos orgullosos de que se haya quedado en nuestra tierra, en Palestina, desde los tiempos de los cananeos”, dijo.

La estatua de Anat ahora se exhibe en uno de los únicos museos de Gaza.

En los últimos años se han encontrado otros artefactos históricos en Gaza. En 2013, un pescador encontró una estatua de 2500 años de antigüedad que los historiadores creen que era del dios griego Apolo. Sin embargo, la estatua desapareció misteriosamente después de salir a la venta en eBay, informó la BBC .

En febrero, los trabajadores de la construcción en Gaza encontraron 31 tumbas de la era romana que se estima que tienen una antigüedad de 2.000 años mientras construían una zona residencial, según AFP .