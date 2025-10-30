Alemania destina más de $1.000 millones para el cuidado de sobrevivientes del Holocausto

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

La organización que gestiona las reclamaciones en nombre de los judíos que sufrieron bajo el régimen nazi dijo el miércoles que Alemania ha acordado destinar 1.076 millones de dólares (923,9 millones de euros) más para el cuidado en el hogar de los sobrevivientes del Holocausto en todo el mundo para el próximo año.

La compensación fue negociada con el ministerio de finanzas de Alemania y representa el mayor presupuesto en la historia de la organización para el cuidado en el hogar de los frágiles y vulnerables sobrevivientes del Holocausto.

“Este histórico aumento en el financiamiento para el cuidado en el hogar refleja las complejas y crecientes necesidades de los sobrevivientes del Holocausto en todo el mundo”, afirmó Gideon Taylor, presidente de la Conferencia sobre Reclamaciones Materiales Judías contra Alemania, con sede en Nueva York, también conocida como la Claims Conference.



“Aunque perdemos sobrevivientes a un ritmo acelerado cada año, aquellos que permanecen son más ancianos, más frágiles y tienen mayores necesidades que nunca”, afirmó Taylor en un comunicado escrito. “Este presupuesto es fundamental para brindarles a cada uno de ellos la oportunidad de envejecer en su hogar, una dignidad que les fue robada en su juventud”.

La edad promedio de los sobrevivientes que reciben cuidado en el hogar a través del financiamiento de la Claims Conference aumentó de 86 años en 2018 a 88,5 años en 2024. Los datos recopilados por la organización muestran que los sobrevivientes experimentan necesidades de salud más complicadas y un aumento en la discapacidad, mientras que el número de ellos que califican para recibir asistencia a tiempo completo debido a discapacidades extremas —como la enfermedad de Alzheimer, el Parkinson y la demencia— casi se duplicó durante ese período.