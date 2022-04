No, Geduld no es nocturno (al menos no naturalmente).

Trabaja durante la noche porque ya no vive en el Área de la Bahía. En cambio, tiene 10 horas de adelanto en Jerusalén, donde él y su esposa se mudaron el verano pasado. Y el joven de 24 años no está solo.

Guy Rosen, un israelí y vicepresidente de Meta, la empresa matriz de Facebook, trabajó en las oficinas de Menlo Park de la red social antes de la pandemia de COVID-19. Ahora, planea mudarse a Israel, según el Wall Street Journal .

Trabajar desde Israel y conservar un trabajo tecnológico en el Área de la Bahía es el resultado de la voluntad de muchas empresas de Silicon Valley de permitir que sus empleados trabajen de forma remota, indefinidamente.

“Nunca he estado en las oficinas, lo cual es extraño”, dijo Geduld, quien comenzó a trabajar para la empresa matriz de Tile, Life360, durante la pandemia en diciembre de 2020.

La pandemia ya había arrojado un par de llaves importantes en su vida. Cuando sucedió por primera vez, estaba estudiando comunicaciones en la Universidad Reichman en Herzliya, y sus clases eran remotas. Luego, su boda planificada con su novia de la universidad, Ariel, se pospuso, y lo que se había anticipado como una breve estadía previa a la boda en Oakland se convirtió en un año y medio allí.

La pareja aprovechó el tiempo para buscar trabajos posteriores a la universidad, con Geduld haciendo entregas en el Área de la Bahía para Instacart y DoorDash antes de conseguir un trabajo de medio tiempo en Life360, que se convirtió en un puesto de tiempo completo con Tile en julio de 2021.

Un mes después, el nativo de Cleveland y Ariel (ahora su esposa) se mudaron a Jerusalén, donde los hermanos de Geduld han vivido durante años y donde los recién casados ​​siempre habían esperado vivir.

“Creo que es una oportunidad increíble que tengo”, dijo Geduld sobre su movimiento. “No lo doy por sentado en absoluto. Estoy más que agradecido”.

La pandemia ha permitido que muchas empresas, en particular las empresas tecnológicas de Silicon Valley y el Área de la Bahía, reconsideren la forma en que se puede hacer el trabajo.

“Creo que son súper comprensivos y están dispuestos a darte mucho… especialmente si ven que estás contribuyendo con una diferencia horaria”, dijo Geduld. “Se dan cuenta de que no estás aquí solo por un cheque de pago. Estás aquí por algo más grande”.

Esa creencia es lo que lo llevó a pedir algo que al principio dudaba en mencionar: tiempo libre para Shabat. Obtuvo un sí inmediato.

En cuanto a cómo maneja el turno de noche, “Honestamente, no es tan malo”, dijo. “Me despierto tarde y tomo algunas siestas al mediodía”.

Para Dan Cohen, quien se mudó de Oakland a Israel hace cinco años, la pandemia “realmente cambió la ecuación” de trabajar de forma remota desde Israel.

Cohen, de 53 años, vive en Raanana y dirige Full Court Press, una firma de relaciones públicas con sede en Oakland que se especializa en apoyar organizaciones sin fines de lucro, federaciones y empresas sociales, muchas de las cuales son judías. Aunque su equipo de siete empleados está completamente basado en el Área de la Bahía, el CEO y fundador (Cohen) ha dirigido la empresa desde Israel desde 2017.

Cuando se mudó por primera vez, recordó Cohen, levantar un teléfono y llamar a alguien era la forma en que operaban la mayoría de las empresas. Ahora se comunica casi por completo a través de Zoom, que cree que crea conexiones más sólidas con las personas de lo que puede lograr una llamada telefónica estándar. Hace cinco años, le preocupaba que perderse los apretones de manos con los clientes y no tener un asiento en la mesa de una sala de conferencias literal pudiera debilitar el capital social que estaba fomentando. Ahora, dijo, se siente normal, tanto para él como para las empresas que apoya.

“Lo que se sintió como un salto desde un acantilado hace cinco años ahora se siente como un paseo por el parque”, afirmó.

Cohen y Geduld dijeron que son atípicos de la mayoría de la fuerza laboral de Israel; por ejemplo, los amigos y vecinos israelíes de Cohen están abiertamente celosos de su horario de trabajo que incluye los domingos libres.

Al igual que Geduld, Cohen trabaja durante la noche para poder estar disponible para su equipo y clientes del Área de la Bahía. Trabaja de lunes a jueves cada semana, cosechando los beneficios de una semana laboral israelí que termina el jueves y la semana laboral tradicional estadounidense que comienza el lunes.

“Puedo hacer ejercicio físico, puedo ser voluntario, puedo pasar tiempo con las personas que me importan. Y puedo ser realmente activo y brindar apoyo en la vida de mis hijos”, dijo Cohen.

“Lo mejor es”, agregó, “puedo vivir aquí”.