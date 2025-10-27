‘Alimento para el alma’: Alemania lucha por recuperar una lengua en peligro de extinción – yiddish

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El impulso para revitalizar el yidis y sus tradiciones culturales ha cobrado impulso en Alemania, el mismo lugar donde el Holocausto del régimen nazi pretendió erradicar a las comunidades judías que lo hablaban.

Miles de personas acudieron a la ciudad de Weimar para un festival reciente que celebró la tradición lingüística con talleres, espectáculos de cabaret e incluso emocionantes acrobacias circenses.

La oferta musical abarcó desde las tradicionales actuaciones de klezmer con violín y acordeón, que evocaban la antigua Europa Central, hasta espectáculos más modernos, incluyendo rock yidis psicodélico.

Miles de personas acudieron a la ciudad de Weimar para asistir a un festival reciente que celebró la tradición lingüística con talleres, espectáculos de cabaret e incluso emocionantes acrobacias circenses.

La oferta musical abarcó desde las tradicionales actuaciones de klezmer con violín y acordeón, que evocaban la antigua Europa Central, hasta espectáculos más modernos, incluyendo rock yidis psicodélico.

El yidis, el idioma hablado por los judíos asquenazíes en toda Europa antes del Holocausto, es quizás ahora más conocido por muchos angloparlantes por palabras como “schlep”, “klutz” y “chutzpah”.

En la última década, Weimar se ha convertido en el corazón del partido de extrema derecha y antiinmigración Alternativa para Alemania (AfD).

Pero las festividades, que atrajeron a visitantes y artistas de lugares tan lejanos como Estados Unidos, Ucrania y Australia, culminaron con un llamado del director artístico del evento, Alan Bern, a proteger una “sociedad diversa” que abarca muchas partes del mundo.

Miembros del conjunto de circo musical Tsirk Dobranotch actuaron en la plaza Platz der Demokratie de Weimar, este de Alemania, el 17 de agosto de 2025, como parte del festival Yiddish Summer Weimar. (Jastinder KHERA/AFP)

En un concierto en la plaza Marktplatz de Weimar, Bern recordó al público que “estamos en una plaza donde una vez se celebró el fascismo”.

“¡Aquí estamos, y, hasta ahora, ellos no han estado aquí!”, exclamó Bern entre los entusiastas aplausos del público.

Tras una sesión de canto yidis al aire libre, Jana Wagner, profesora de 55 años, comentó que la reunión comunitaria fue un “alimento para el alma”.

Otros asistentes al festival se tomaron de la mano en círculo para una danza folclórica.

Pérdida y asimilación

Antes de la Segunda Guerra Mundial, se estimaba que había más de 10 millones de hablantes de yidis en todo el mundo.

Grandes cantidades perecieron en el Holocausto; sin embargo, incluso inmediatamente después de la guerra, el yidis era el idioma predominante entre los judíos del mundo.

Durante la segunda mitad del siglo XX, el número de hablantes disminuyó aún más.

Esto se debió en parte a la asimilación de la población asquenazí, forzada o no, en la Unión Soviética, Estados Unidos e Israel, donde el hebreo es el idioma oficial.

Hoy en día, se estima que entre 500.000 y un millón de personas hablan yidis en su vida diaria, principalmente en comunidades judías ultraortodoxas.

La UNESCO lo clasifica como lengua en peligro de extinción en Alemania y en toda su antigua zona de influencia en Europa —desde el Reino Unido hasta Rusia y desde Escandinavia hasta Italia—, así como en Israel.

Muchos de quienes se sienten atraídos por aprender el idioma tienen una herencia familiar relacionada con el yidis, pero no todos.

Algunas palabras expresivas en yidis se usan ampliamente en inglés, a menudo con humor, desde “klutz” (persona torpe) hasta “schlep” (llevar algo pesado) y “chutzpah” (término que significa audacia o descaro).

El yidis surgió hace unos 1.000 años a partir del alemán hablado en ese período, y ambos idiomas aún comparten muchas palabras.

Incluso hoy, “para quienes tienen el alemán como lengua materna, es bastante fácil de entender”, afirmó Sabine Lioy, jubilada de 66 años y asistente al festival.

“Peligro de nostalgia”

Berlín, durante un tiempo a principios del siglo XX, fue un foco de atracción para escritores y artistas yidis, según el poeta y activista Jake Schneider.

“Era absolutamente esencial ir a Berlín si querías ver y ser visto”, añadió Schneider, miembro de la escena cultural yidis contemporánea de Berlín.

Hoy, la ciudad se ha convertido de nuevo en uno de los centros más importantes de la vida yidis secular.

Su larga trayectoria artística y su energía anárquica alimentan exposiciones de arte emergentes de vanguardia, noches de micrófono abierto en yidis y fiestas de baile.

Schneider afirmó que él y muchos de los miembros activos de la escena yidis son conscientes del “peligro de quedar atrapados en una maraña de nostalgia y añoranza”.

En cambio, el idioma se ha convertido en una forma de debatir sobre la identidad y la política judías actuales.

En Weimar, uno de los músicos más conocidos que trabajan en yidis, Daniel Kahn, abordó el doloroso tema de la masacre del 7 de octubre perpetrada por el grupo terrorista palestino Hamás en Israel, que desencadenó la guerra de Gaza, y la devastadora respuesta militar en Gaza.

“Sus muertes no revivirán a los muertos”, cantó, interpretando una obra del poeta yidis Zackary Sholem Berger escrita sobre la guerra de Gaza.

“Su hambre no es nuestro pan”.

Como explicó Kahn a la audiencia, la lengua y la cultura yidis, con su tradición centenaria, también son una forma de “confrontar el presente e incluso el futuro”.

El personal del Times of Israel colaboró ​​con este informe.